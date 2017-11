ტრამპმა კიმ ჩენ ინს “დაბალი და მსუქანი” უწოდა

ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა, მას შემდეგ რაც აზიას საკუთარი თავი შუამავლად შესთავაზა, მისთვის დამახასიათებელი შინაარსის ტვიტი დაწერა.

მან კიმ ჩენ ინს “დაბალი და მსუქანი უწოდა”.

ტრამპი: რატომ მეძახის მოხუცს კიმ ჩენ ინი, როცა მე დაბალი და მსუქანი არასდროს მიწოდებია? კარგი, მე ვცდილობ, რომ მისი მეგობარი ვიყო – და იქნებ, ოდესმე ასეც მოხდეს.

Why would Kim Jong-un insult me by calling me “old,” when I would NEVER call him “short and fat?” Oh well, I try so hard to be his friend – and maybe someday that will happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2017