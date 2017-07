ტრამპმა მაკრონს ხელი ჩამოართვა და აღარ გაუშვა (ვიდეო)

It was a great honor to represent the United States at the magnificent #BastilleDay parade. Congratulations President @EmmanuelMacron ! pic.twitter.com/1J4vZiy98y

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh [2] => safrangeti [3] => trampi [4] => trampis-chvevebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146362 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh [2] => safrangeti [3] => trampi [4] => trampis-chvevebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146362 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 70 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh [2] => safrangeti [3] => trampi [4] => trampis-chvevebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh [2] => safrangeti [3] => trampi [4] => trampis-chvevebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (146362) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (201,70,1035,3713,17286) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 146206 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-14 16:38:44 [post_date_gmt] => 2017-07-14 12:38:44 [post_content] => „არა ტრამპს“ - პარიზში ამერიკის პრეზიდენტისგან თავისუფალი ზონა შეიქმნა. „The Independent”-ის ინფორმაციით, საფრანგეთი დონალდ ტრამპის ვიზიტისთვის ემზადება. სწორედ ამიტომ აქტივისტებმა მოძრაობა „პარიზი ტრამპის წინააღმდეგ“ შექმნეს და ისინი რესპუბლიკის მოედნის დაკავებას გეგმავენ. აქტივობაში მონაწილეობის მიღებას ნებისმიერი ადამიანი შეძლებს და მათ საშუალება ექნებათ, რომ მოუსმინონ მუსიკას, უყურონ საინტერესო შოუს ან გააკეთონ ყველაფერი რაც მოესურვებათ, ერთადერთი გამონაკლისი - ტრამპია და ყველა აქტივობა, რომელიც მას უკავშირდება - აკრძალულია. აქტივისტებს სურთ, რომ ამ გზით ამერიკის პრეზიდენტის პოლიტიკა გააპროტესტონ. მათ არ მოსწონთ მილიარდერის დამოკიდებულება კლიმატური ცვლილებების, მიგრანტების, გენდერული თანასწორობისა და სხვა ბევრი საკითხის მიმართ. უფრო მეტიც, ისინი ტრამპში საფრთხესაც ხედავენ და მსოფლიოს გამოფხიზლებისკენ მოუწოდებენ. [post_title] => არა ტრამპს: პარიზში თავისუფალი ზონა გააკეთეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ara-tramps-parizshi-tavisufali-zona-gaaketes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-14 16:38:44 [post_modified_gmt] => 2017-07-14 12:38:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146206 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 146061 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-14 11:07:36 [post_date_gmt] => 2017-07-14 07:07:36 [post_content] => დონალდ ტრამპმა ბრიჯიტ მაკრონს სხეული შეუქო და აღნიშნა, რომ არაჩვეულებრივად გამოიყურება, კადრებს მსოფლიოს სხვადასხვა ტელეკომპანიები ავრცელებენ. მუზეუმის მონახულების შემდეგ აშშ-სა და საფრანგეთის პრეზიდენტები მეუღლეებს დაემშვიდობნენ. „არაჩვეულებრივ ფიზიკურ ფორმაში ხართ,“ - უთხრა ტრამპმა ბრიჯიტ მაკრონს დამშვიდობებისას, - „ძალიან ლამაზი ხართ!“ კომპლიმენტმა მსოფლიო მედიაში და სოციალურ ქსელებში დიდი ხმაური და აჟიოტაჟი გამოიწვია, სოციალური ქსელების მომხმარებლები აშშ-ს პრეზიდენტს საქციელს უწუნებენ და ამბობენ, რომ კომპლიმენტი ზედმეტად უხეში და უადგილო იყო. ტრამპები პარიზში საფრანგეთის პრეზიდენტის მიწვევით იმყოფებიან, ქვეყანაში დღეს ეროვნული დღესასწაული, ბასტილიის დღე აღინიშნება. "You're in such good shape," US President Trump told Brigitte Macron, wife of French President Emmanuel Macron https://t.co/5JzfmAxAII pic.twitter.com/ikNQvCuEOL — CNN (@CNN) July 14, 2017 [post_title] => ტრამპს ბრიჯიტ მაკრონის სხეულის ფორმები მოსწონს-პრეზიდენტის კომპლიმენტმა აჟიოტაჟი გამოიწვია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tramps-brijit-makronis-skheulis-formebi-moswons-prezidentis-komplimentma-adjiotadji-gamoiwvia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-14 11:43:58 [post_modified_gmt] => 2017-07-14 07:43:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146061 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 144836 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-10 13:47:44 [post_date_gmt] => 2017-07-10 09:47:44 [post_content] => აშშ-ს ეკონომიკა მიმდინარე წელს კიდევ უფრო მზარდია- ქვეყანაში ერთ თვეში (2017 წლის ივნისში) 222 000 სამუშაო ადგილი შეიქმნა. უცხოური მედიის ინფორმაციით, აღნიშნული მაჩვენებელი ბევრად აღემატება პროგნოზირებულს. ამ დროისთვის, აშშ-ში უმიშვევრობის მაჩვენებელი 4,4%-ია, რაც 2001 წლის შემდეგ, ასევე ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. ცნობისთვის, ბოლო წლების განმავლობაში აშშ-ში უმუშევართა რაოდენობა ყველაზე დიდი 2009 წელს იყო. მაშინდელი ეკონომიკური კრიზისის შედეგად, უმუშევრობის მაჩვენებელმა 10%-ს გადააჭარბა. [post_title] => აშშ-ში ერთ თვეში 222 ათასი სამუშაო ადგილი შეიქმნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ashsh-shi-ert-tveshi-222-atasi-samushao-adgili-sheiqmna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-10 13:47:44 [post_modified_gmt] => 2017-07-10 09:47:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144836 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 146206 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-14 16:38:44 [post_date_gmt] => 2017-07-14 12:38:44 [post_content] => „არა ტრამპს“ - პარიზში ამერიკის პრეზიდენტისგან თავისუფალი ზონა შეიქმნა. „The Independent”-ის ინფორმაციით, საფრანგეთი დონალდ ტრამპის ვიზიტისთვის ემზადება. სწორედ ამიტომ აქტივისტებმა მოძრაობა „პარიზი ტრამპის წინააღმდეგ“ შექმნეს და ისინი რესპუბლიკის მოედნის დაკავებას გეგმავენ. აქტივობაში მონაწილეობის მიღებას ნებისმიერი ადამიანი შეძლებს და მათ საშუალება ექნებათ, რომ მოუსმინონ მუსიკას, უყურონ საინტერესო შოუს ან გააკეთონ ყველაფერი რაც მოესურვებათ, ერთადერთი გამონაკლისი - ტრამპია და ყველა აქტივობა, რომელიც მას უკავშირდება - აკრძალულია. აქტივისტებს სურთ, რომ ამ გზით ამერიკის პრეზიდენტის პოლიტიკა გააპროტესტონ. მათ არ მოსწონთ მილიარდერის დამოკიდებულება კლიმატური ცვლილებების, მიგრანტების, გენდერული თანასწორობისა და სხვა ბევრი საკითხის მიმართ. უფრო მეტიც, ისინი ტრამპში საფრთხესაც ხედავენ და მსოფლიოს გამოფხიზლებისკენ მოუწოდებენ. [post_title] => არა ტრამპს: პარიზში თავისუფალი ზონა გააკეთეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ara-tramps-parizshi-tavisufali-zona-gaaketes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-14 16:38:44 [post_modified_gmt] => 2017-07-14 12:38:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146206 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 351 [max_num_pages] => 117 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 8ee8375606110677f0578f57e8fd9c47 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )