ტრამპმა სტრატეგიული საკითხების მრჩეველი დაითხოვა

აშშ-ის თავდაცვის მდივანი, ჯეიმს მეტისი, 24 აგვისტოს უკრაინას ვიზიტით ეწვევა, რაც უკრაინის დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნას ემთხვევა. ვიზიტის ფარგლებში აშშ-ის თავდაცვის მდივანი უკრაინის პრეზიდენტს, პეტრო პოროშენკოს და თავდაცვის მინისტრს, სტეპან პოლტორაკს, შეხვდება.ამის შესახებ პენტაგონის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. გარდა უკრაინისა, დაგეგმილია ვიზიტი თურქეთსა და იორდანიაში. პენტაგონის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, ჯეიმს მეტისი მათ კვლავ დაუდასტურებს, რომ „აშშ მტკიცედ უჭერს მხარს უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას და ასევე ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიულ თავდაცვით პარტნიორობას". აშშ-ის თავდაცვის მდივანი უკრაინაში ჩადის

შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა თეთრ სახლში არსებული ორი ბიზნეს საბჭო დაშალა. თეთრი სახლის ლიდერმა გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც საბჭოს ხელმძღვანელებმა შარლოტსვილის არეულობასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის პოზიცია გააკრიტიკეს. პროტესტის ნიშნად შვიდმა მოწვეულმა დირექტორმა საბჭოს დატოვების შესახებაც განაცხადა. ბიზნესლიდერების უკმაყოფილება დონალდ ტრამპის იმ განცხადებამ გამოწვია, რომელშიც პრეზიდენტმა არეულობაზე პასუხისმგებლობა ორივე მხარეს დააკისრა. რამდენიმე დღის წინ ულტრამემარჯვენე ნაციონალისტების აქციას შარლოტსვილში მასშტაბური შეტაკებები და მსხვერპლი მოჰყვა. დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში არსებული ორი ბიზნესსაბჭო დაშალა

აშშ-მა ფხენიანის მხრიდან სარაკეტო საფრთხის გამო, სამხრეთ კორეაში რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის კომპლექსი "პეტრიოტი" განათავსა. ამის შესახებ ინფორმაციას სამხრეთკორეული ტელევიზია KBS იუწყება. რამდენიმე დღის წინ, ჩრდილოეთ კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის ლიდერმა კიმ ჩენ ინმა განაცხადა, რომ ჩრდილოეთ კორეა გუამის ნახევარკუნძულის მიმართულებით ბალისტიკური რაკეტის გაშვებას არ გამორიცხავს. ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის განცხადება ვაშინგტონში "ომის დაწყებად" შეაფასეს. "თუ ისინი (ჩრდილოეთ კორეა) აშშ-ს ესვრიან, ეს ომამდე მიგვიყვანს", – განაცხადა აშშ-ის თავდაცვის მდივანმა ჯეიმს მეტისმა. აშშ-სა და ჩრდილოეთ კორეას შორის სიტუაცია ბოლოს გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ ახალი სანქციების მიღების შემდეგ გამწვავდა. 5 აგვისტოს გაეროს უშიშროების საბჭომ მხარი დაუჭირა რეზოლუციას, რომელიც ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ სანქციების გაფართოებას გულისხმობდა. ვაშინგტონმა სამხრეთ კორეაში რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის კომპლექსი განათავსა [post_title] => აშშ-ის თავდაცვის მდივანი უკრაინაში ჩადის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ashsh-is-tavdacvis-mdivani-ukrainashi-chadis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-19 10:57:00 [post_modified_gmt] => 2017-08-19 06:57:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155123 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 171 [max_num_pages] => 57 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 5ef72223ec952074b2bf3af9714b0f04 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )