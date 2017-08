ტრამპმა ვენესუელაში სამხედრო ოპერაციის ჩატარება არ გამორიცხა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => venesuela [2] => samkhedro-operacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153426 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => venesuela [2] => samkhedro-operacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153426 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 70 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => venesuela [2] => samkhedro-operacia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => venesuela [2] => samkhedro-operacia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (153426) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (70,18145,15458) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 153302 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-11 17:08:14 [post_date_gmt] => 2017-08-11 13:08:14 [post_content] => აშშ-ის პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპის, განცხადებით, ვაშინგტონმა მოამზადა სამხედრო პასუხი ჩრდილოეთ კორეისთვის იმ შემთხვევისთვის, თუ ფხენიანი „არაკეთილგონიერ ქმედებებს განახორციელებს“. ამის შესახებ დონალდ ტრამპმა „ტვიტერის“ პირად გვერდზე დაწერა. „სამხედრო ზომები სრულად მომზადებულია იმ შემთხვევისთვის, თუ ფხენიანი არაკეთილგონიერად მოიქცევა. იმედი მაქვს, ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი კიმ ჩენ ინი სხვა გზას აირჩევს,“ - დაწერა დონალდ ტრამპმა. ჩრდილოეთ კორეის სამხედროები წყნარ ოკეანეში, გუამის კუნძულზე მდებარე ამერიკულ სამხედრო ბაზაზე სარაკეტო დარტყმის შესაძლებლობას განიხილავენ. დონალდ ტრამპი ჩრდილოეთ კორეას „ცეცხლითა და სიბრაზით“ დაემუქრა იმ შემთხვევაში, თუ ჩრდილოეთ კორეა რეალურ საფრთხეს შეუქმნის აშშ-ის ტერიტორიებს. აშშ-ის პრეზიდენტის თქმით, ვაშინგტონი გუამის კუნძულის წინააღმდეგ მიმართულ ფხენიანის ქმედებებს პასუხს გასცემს. სამხედრო ზომები მომზადებულია იმ შემთხვევისთვის, თუ ფხენიანი არაკეთილგონიერად მოიქცევა - დონალდ ტრამპი

2017-08-11

თეთრ სახლთან ახლოს ტრამპის მსგავსი წიწილის ქანდაკება გამოჩნდა. წიწილა დონალდ ტრამპის "სუსტი" და "არაეფექტური" ხელმძღვანელობის გასაპროტესტებლად შექმნეს. 9 მეტრის სიმაღლის „წიწილა დონი" ამერიკის პრეზიდენტის ოფიციალურ რეზიდენციასა და ვაშინგტონის ცნობილ ძეგლს შორის დგას. წიწილის ფლობელის - ტარან საინის თქმით, „დონი" შეშინებულ პრეზიდენტს ასახავს. წიწილამ Twitter-მომხმარებლებში აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია: ზოგი ფიქრობს, რომ ქანდაკება ძალიან პათეტიკურია. ოთხშაბათს, სოციალურ ქსელში აქტივისტმა ბრარმა გაავრცელა ვიდეო, სადაც ამბობდა, რომ იმედი ჰქონდა, წიწილა პრეზიდენტს ცნობიერების ამაღლებაში დაეხმარებოდა. ბრარმა თეთრი სახლის ლიდერს ცუდი და არასტაბილური უწოდა. „ტრამპს ეშინია, რომ პუტინს აღუდგეს და ახლა ის ჩრდილოეთ კორეასთან ქათმის თამაშს თამაშობს", - განაცხადა ბრარმა. აპრილში დიდი ფრინველი აშშ-ს გარშემო მსვლელობაშიც „მონაწილეობდა", რა დროსაც დემონსტრანტები პრეზიდენტს საგადასახადო დეკლარაციის გათავისუფლებისკენ მოუწოდებდნენ. Trump #TaxMarch Chicken takes up roost near the WH. Trump IS chicken. Scared. Running. #TrumpChicken #TrumpTaxes https://t.co/zTcHtYfDFd pic.twitter.com/xLVQ3tOKz7 — Nick Walden Poublon (@NWPinPDX) 9 августа 2017 г. Twitter-ზე ტრამპის მსგავსი წიწილა გამოჩნდა

2017-08-10

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ყურადღებით ადევნებს თვალს ვენესუელაში მიმდინარე პროცესებს და შეშფოთებას გამოხატავს ვენესუელელი ხალხის უფლებებისა და არჩევანის თავისუფლების ხელყოფის არაერთ ფაქტთან დაკავშირებით, - ამის შესახებ ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. „მიმდინარე წლის 30 ივლისის ეროვნული დამფუძნებელი ასამბლეის არჩევნებს კრიტიკული შეფასება მოჰყვა საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. საქართველო იზიარებს საერთაშორისო თანამეგობრობის მკაცრ შეფასებებს ვენესუელაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით და გმობს იმ ძალადობრივ ქმედებებს, რასაც არაერთი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. საგანგაშოა ის ფაქტი, რომ 30 ივლისის ე.წ. არჩევნების შედეგად იგეგმება ვენესუელის მოსახლეობის უმრავლესობის მიერ არჩეული ეროვნული ასამბლეის ჩანაცვლება და, შემდგომში, ქვეყნის კონსტიტუციის შეცვლა, რაც აღმასრულებელი ხელისუფლების ძალაუფლების არაპროპორციულ გაზრდას ისახავს მიზნად. საქართველოს მთავრობა უერთდება საერთაშორისო თანამეგობრობის მოწოდებას ვენესუელის მთავრობის მიმართ, დაიცვას კანონის უზენაესობა და პატივი სცეს ადამიანის უფლებებსა და სიტყვის გამოხატვის თავისუფლებას", - აღნიშნულია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში

საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს ვენესუელეში მიმდინარე პროცესებს

2017-08-03 აშშ-ის პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპის, განცხადებით, ვაშინგტონმა მოამზადა სამხედრო პასუხი ჩრდილოეთ კორეისთვის იმ შემთხვევისთვის, თუ ფხენიანი „არაკეთილგონიერ ქმედებებს განახორციელებს". ამის შესახებ დონალდ ტრამპმა „ტვიტერის" პირად გვერდზე დაწერა. „სამხედრო ზომები სრულად მომზადებულია იმ შემთხვევისთვის, თუ ფხენიანი არაკეთილგონიერად მოიქცევა. იმედი მაქვს, ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი კიმ ჩენ ინი სხვა გზას აირჩევს," - დაწერა დონალდ ტრამპმა. ჩრდილოეთ კორეის სამხედროები წყნარ ოკეანეში, გუამის კუნძულზე მდებარე ამერიკულ სამხედრო ბაზაზე სარაკეტო დარტყმის შესაძლებლობას განიხილავენ. დონალდ ტრამპი ჩრდილოეთ კორეას „ცეცხლითა და სიბრაზით" დაემუქრა იმ შემთხვევაში, თუ ჩრდილოეთ კორეა რეალურ საფრთხეს შეუქმნის აშშ-ის ტერიტორიებს. აშშ-ის პრეზიდენტის თქმით, ვაშინგტონი გუამის კუნძულის წინააღმდეგ მიმართულ ფხენიანის ქმედებებს პასუხს გასცემს.

სამხედრო ზომები მომზადებულია იმ შემთხვევისთვის, თუ ფხენიანი არაკეთილგონიერად მოიქცევა - დონალდ ტრამპი

2017-08-11