treepex: ქართულ გამოგონებას სტატია მსოფლიოში ყველაზე პოპულარულმა გამოცემამ მიუძღვნა

"თავდაპირველად გვსურდა მთელ მსოფლიოში წაგვეხალისებინა ადამიანები, რათა ხეები დაერგოთ, თუმცა საკმარისი ინტერესი არ გამოხატეს. ამიტომ გადავწყვიტთ სხვა გზა გვეპოვა და ასე შევქმენით Treepex-ი. ამ გამოგონებით უკვე დარწმუნებულები ვართ, რომ ჩვენი წვლილი შევიტანეთ გარემოსა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებაში", - ამბობს ბაჩო ხაჩიძე. ბაჩო ხაჩიძის თქმით, საქართველოში, ისევე როგორც მთელ მსოფლიოში დაბინძურებული ჰაერი პრობლემაა, რომლის ერთ-ერთი მიზეზიც ტყის განადგურებაა. ქართველი გამომგონებლების მიერ შექმნილმა რობოტმა ჟიურის მხრიდან დიდი ინტერესი და მოწონება დაიმსახურა. რობოტიკის საერთაშორისო კონკურსი, რომელიც ახალგაზრდა, ნიჭიერ გამომგონებლებს აერთიანებს, წელს პირველად გაიმართა და მასში მონაწილეობას მსოფლიოს 160-ზე მეტი ქვეყანა იღებდა. გუნდები 15-18 წლამდე ახალგაზრდა გამომგონებლებით იყო დაკომპლექტებული. წლევანდელი First Global-ის თემა იყო მსოფლიოს უზრუნველყოფა სუფთა წყლის მარაგით. მონაწილე გუნდებს საკუთარი დიზაინით რობოტები უნდა შეექმნათ, რომლებიც წყლის ბინძური და სუფთა ნაწილაკების ერთმანეთისგან განცალკევებას და სხვადასხვა რეზერვუარში გადანაწილებას შეძლებდნენ. ქართველმა გამომგონებლებმა ასეთი ფუნქციებით აღჭურვილი რობოტი შექმნეს, რომელზეც სკოლის მოსწავლეები დაახლოებით სამი თვის განმავლობაში მუშაობდნენ. წელს საერთაშორისო შეჯიბრზე საქართველოს სახელით გ. ზალდასტანიშვილის სახელობის ამერიკული აკადემიის, ვ. კომაროვის ფიზიკა-მათემატიკის სკოლისა და ი. ვეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკის N42 საჯარო სკოლის მოსწავლეები იღებდნენ მონაწილეობას. ახალგაზრდა ქართველმა გამომგონებლებმა, ვაშინგტონის ყურადღება მიიქციეს გიორგი კვირიკაშვილმა დემირელის კოლეჯის მოსწავლეებს მადლობის სიგელები გადასცა "თავდაპირველად გვსურდა მთელ მსოფლიოში წაგვეხალისებინა ადამიანები, რათა ხეები დაერგოთ, თუმცა საკმარისი ინტერესი არ გამოხატეს. ამიტომ გადავწყვიტთ სხვა გზა გვეპოვა და ასე შევქმენით Treepex-ი. ამ გამოგონებით უკვე დარწმუნებულები ვართ, რომ ჩვენი წვლილი შევიტანეთ გარემოსა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებაში", - ამბობს ბაჩო ხაჩიძე. Treepex-ს აქვს თავისი მობილური აპლიკაციაც, რომელიც ზომავს ჰაერის დაბინძურების დონეს თქვენ გარშემო. ტრიპექსი ბაზარზე უახლოეს პერიოდში გაიყიდება და ის სამ ფერში იქნება ხელმისაწვდომი: ვარდისფერი, ლურჯი და ცისფერი. რაც შეეხება ღირებულებას, პროექტის თანაავტორმა ლაშა კვანტალიანმა მარკეტერს განუცხადა, რომ კარტრიჯი 9.99$ ეღირება. https://youtu.be/BX4rDQO36UM