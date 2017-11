„თრიფექსი“ წლის საუკეთესო ხუთ კამპანიას შორის დასახელდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => trifeqsi [1] => lasha-kvantaliani [2] => treepex [3] => bacho-khachidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186386 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => trifeqsi [1] => lasha-kvantaliani [2] => treepex [3] => bacho-khachidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186386 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 15117 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => trifeqsi [1] => lasha-kvantaliani [2] => treepex [3] => bacho-khachidze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => trifeqsi [1] => lasha-kvantaliani [2] => treepex [3] => bacho-khachidze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186386) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20795,19716,20505,15117) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 181578 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-30 12:36:35 [post_date_gmt] => 2017-10-30 08:36:35 [post_content] => "ჩვენ არ გვჭირდება ელექტრონული მოწყობილობა იმისთვის, რომ ვისუნთქოთ – ჩვენ გვჭირდება ხეები" – ამის შესახებ treepex-ის ქართველმა გამომგონებლებმა, ლაშა კვანტალიანმა და ბაჩო ხაჩიძემ განაცხადეს. მოწყობილობა Treepex , რომელიც ინტერნეტში ერთი თვის წინ გავრცელებული ვიდეო რგოლის მიხედვით, მომხმარებელს სუფთა ჰაერით სუნთქვაში უნდა დახმარებოდა, ხეების დარგვის ონლაინ პლატფორმა აღმოჩნდა. treepex-ის გაყიდვა გუშინ უნდა დაწყებულიყო, თუმცა, მისმა შემქმნელებმა განაცხადეს, რომ ბორჯომის ტყის აღსადგენად და ყურადღების მისაქცევად, მთელი მსოფლიო "გააცურეს". "დღეიდან, ყველას შეგიძლიათ ჩვენი პლათფორმით დარგოთ ხეები ბორჯომში. www.treepex.com ჩვენ, ჩვენი რეპუტაცია დავდეთ სასწორზე. 750 000-ხიდან, მხოლოდ 45 000-მდე აღდგენა შევძელით ქართულ რეალობაში. ეს მკვეთრი ნიშანი იყო რომ მეტია საჭირო. ამიტომაც გავაკეთეთ ის რაც გავაკეთეთ. გაუზიარეთ ეს ამბავი უცხოელ მეგობრებს. ქართველებმა ისედაც ვიცით, რატომ არის მნიშვნელოვანი ბორჯომი!", – წერს ლაშა კვანტალიანი. ქართველმა გამომგონებლებმა ამ ვიდეოთი ამცნეს მსოფლიოს, რომ ტრიპექსი არ არსებობს: https://www.youtube.com/watch?v=HkE9sGTefCI&feature=youtu.be როგორც, Treepex-ის ფეისბუქ გვერდზე გავრცელებულ ვიდეო რგოლშია აღნიშნული, ყოველწლიურად მილიონობით ხე-ტყე იჩეხება და , დაახლოებით, 5 მილიონი ადამიანი კვდება ჰაერის დაბინძურების გამო, სწორედ ამიტომ, საჭირო გახდა პრობლემბის გადაჭრის უკიდურესი ხერხები. "დრო მოვიდა სიმართლეს თვალი გავუსწოროთ. ჩვენ არ გვჭირდება ელექტრონული მოწყობილობები იმისთვის, რომ სუფთა ჰაერით ვისუნთქოთ, ჩვენ გვჭირდება, ტყე. სწორედ ეს არის Treepex. თუ თქვენ ზრუნავთ პლანეტაზე, ჩვენი პლატფორმის მეშვეობით, შეგიძლიათ ამოირჩიოთ ხე, დაარქვათ მას სახელი და ამოირჩიოთ ადგილი, სადაც მის დარგვას ისრუვებდით. ყოველ ხეს აქვს სპეციალური მიკრო ჩიპი, რომლის მეშვეობითაც, შესაძლებელია ხის ზრდის პროცესის თვალყურის დევნა", – ნათქვამია ვიდეო რგოლში. ახალი ვებ. გვერდის მეშვეობით, ხეების დარგვა ბორჯომში, ლუშოტოში(ტანზანია) , კალიფორნიაში (აშშ), აჯამეთში, ტიერა დელ ფუეგოში ( არგენტინა) და კენიის მთაზე განთავსებულ დაცულ ტერიტორიებსა თუ ნაკრძალებშია შესაძლებელი. "ეს გაჯეტი თქვენს საკუთარ ხეს გპირდებათ", – ასეთი სათაურით აქვეყნებს სტატიას treepex. სტატიაში ვკითხულობთ: ნაძვი თქვენს ჯიბეში – სუფთა ჰაერის სუნთქვა ქალაქში, რთულია. საბედნიეროდ, ფრედ რილიმ ნივთი აღმოაჩინა, რომელშიც ამისთვის გამოდგება. ტრიპექსი – ეს მოწყობილობაა, რომელიც საქართველოში, თბილისში შეიქმნა, საშუალებას მოგცემთ საკუთარი ტყის ჰაერით ისუნთქოთ. ტრიპექსი დაბინძურებულ ჰაერს, ახალ, მინერალებით გაჯერებულ ჰაერად გარდაქმნის. გამომგონებლები, ამბობენ, რომ მათთვის ასეთი პოპულარული გამოცემის გვერდებზე მოხვედრა, ძალიან სასიხარულოა. "მსოფლიოში ყველაზე ავტორიტეტულმა სამეცნიერო გამოცემამ New Scientist -მა (რომლის აქტიური მკითხველიც ილონ მასკია) დაწერა ჩვენზე. უამგრესი ფოტოც დაურთო თან მართლა... ეს არის გამოცემა რომელსაც ტვიტერზე 3.16 მილიონი ფოლოუერი ყავს. არც კი ვიცი რა ვქნა სიხარულისგანმართლა... ერთადერთი, თავის გვერდზე რომ გადატვიტონ ცოტა აქტივობა უნდა ქონდეს პოსტს. გთხოვთ შედით ამ ლინკზე, ავტორიზაცია გაიარეთ ფბ-თი ან გუგლით და დააჭირეთ ფეისბუქ შეარს, ვისაც ტვიტერი გაქვთ ორივეს #treepex დათაგვა არ დაგავიწყდეთ", – ამბობს ლაშა კვანტალიანი. ორმა ქართველმა ახალგაზრდამ ბაჩო ხაძიჩიძემ და ლაშა კვანტალიანმა, სუფთა ჰაერის სასუნთქი აპარატი შექმნა. "ფორტუნა" ამ გამოგონებაზე აქამდეც წერდა. https://www.youtube.com/watch?v=BX4rDQO36UM "თავდაპირველად გვსურდა მთელ მსოფლიოში წაგვეხალისებინა ადამიანები, რათა ხეები დაერგოთ, თუმცა საკმარისი ინტერესი არ გამოხატეს. ამიტომ გადავწყვიტთ სხვა გზა გვეპოვა და ასე შევქმენით Treepex-ი. ამ გამოგონებით უკვე დარწმუნებულები ვართ, რომ ჩვენი წვლილი შევიტანეთ გარემოსა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებაში", - ამბობს ბაჩო ხაჩიძე. Treepex-ს აქვს თავისი მობილური აპლიკაციაც, რომელიც ზომავს ჰაერის დაბინძურების დონეს თქვენ გარშემო. ტრიპექსი ბაზარზე უახლოეს პერიოდში გაიყიდება და ის სამ ფერში იქნება ხელმისაწვდომი: ვარდისფერი, ლურჯი და ცისფერი. რაც შეეხება ღირებულებას, პროექტის თანაავტორმა ლაშა კვანტალიანმა მარკეტერს განუცხადა, რომ კარტრიჯი 9.99$ ეღირება. https://youtu.be/BX4rDQO36UM ბაჩო ხაჩიძის თქმით, საქართველოში, ისევე როგორც მთელ მსოფლიოში დაბინძურებული ჰაერი პრობლემაა, რომლის ერთ-ერთი მიზეზიც ტყის განადგურებაა. "დღეიდან, ყველას შეგიძლიათ ჩვენი პლათფორმით დარგოთ ხეები ბორჯომში. www.treepex.com ჩვენ, ჩვენი რეპუტაცია დავდეთ სასწორზე. 750 000-ხიდან, მხოლოდ 45 000-მდე აღდგენა შევძელით ქართულ რეალობაში. ეს მკვეთრი ნიშანი იყო რომ მეტია საჭირო. ამიტომაც გავაკეთეთ ის რაც გავაკეთეთ. გაუზიარეთ ეს ამბავი უცხოელ მეგობრებს. ქართველებმა ისედაც ვიცით, რატომ არის მნიშვნელოვანი ბორჯომი!", – წერს ლაშა კვანტალიანი. ქართველმა გამომგონებლებმა ამ ვიდეოთი ამცნეს მსოფლიოს, რომ ტრიპექსი არ არსებობს: https://www.youtube.com/watch?v=HkE9sGTefCI&feature=youtu.be "დრო მოვიდა სიმართლეს თვალი გავუსწოროთ. ჩვენ არ გვჭირდება ელექტრონული მოწყობილობები იმისთვის, რომ სუფთა ჰაერით ვისუნთქოთ, ჩვენ გვჭირდება, ტყე. სწორედ ეს არის Treepex. თუ თქვენ ზრუნავთ პლანეტაზე, ჩვენი პლატფორმის მეშვეობით, შეგიძლიათ ამოირჩიოთ ხე, დაარქვათ მას სახელი და ამოირჩიოთ ადგილი, სადაც მის დარგვას ისრუვებდით. ყოველ ხეს აქვს სპეციალური მიკრო ჩიპი, რომლის მეშვეობითაც, შესაძლებელია ხის ზრდის პროცესის თვალყურის დევნა", – ნათქვამია ვიდეო რგოლში. ახალი ვებ. გვერდის მეშვეობით, ხეების დარგვა ბორჯომში, ლუშოტოში(ტანზანია) , კალიფორნიაში (აშშ), აჯამეთში, ტიერა დელ ფუეგოში ( არგენტინა) და კენიის მთაზე განთავსებულ დაცულ ტერიტორიებსა თუ ნაკრძალებშია შესაძლებელი. Treepex არათუ რაიმე მოწყობილობა, არამედ ინოვაციური პლატფორმაა, რომლის მეშვეობითაც მომხმარებელს შეეძლება ხეების ონლაინ ყიდვა, დარგვა და მათ ზრდაზე თვალყურის დევნა.ახალი ვებ. გვერდის მეშვეობით, ხეების დარგვა ბორჯომში, ლუშოტოში(ტანზანია) , კალიფორნიაში (აშშ), აჯამეთში, ტიერა დელ ფუეგოში ( არგენტინა) და კენიის მთაზე განთავსებულ დაცულ ტერიტორიებსა თუ ნაკრძალებშია შესაძლებელი.