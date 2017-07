თრუსოს ხეობაში ებრაელი ტურისტი დაიღუპა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turisti [1] => trusos-kheoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148375 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turisti [1] => trusos-kheoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148375 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 798 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => turisti [1] => trusos-kheoba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => turisti [1] => trusos-kheoba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (148375) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16444,798) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 143967 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-06 12:10:42 [post_date_gmt] => 2017-07-06 08:10:42 [post_content] => თითოეული ტურისტი დამატებითი შემოსავალია ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ბიუჯეტში,- ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, სადაც მან საქართველოში შემოსული ტურისტების მაჩვენებლებზე ისაუბრა. როგორც პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, ივნისში ტურისტების 43%-იანი ზრდაა. მისივე თქმით, ივნისში საქართველოს 330 000-მდე ტურისტი ეწვია. „ეს არის იმ ტურისტების რიცხვი, რომლებიც 24 საათზე მეტი ხნით რჩებიან საქართველოს ტერიტორიაზე. მათი რაოდენობა თითქმის 99 000-ით გაიზარდა 2016 წლის ივნისის მაჩვენებელთან შედარებით. 6 თვის მონაცემებით, ტურისტების რაოდნობა არის 29%-ით გაზრდილი, რაც ვფიქრობთ, რომ ძალიან კარგი მაჩვენებელია“, - განაცხადა კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, საქართველოში ტურისტების შემოსვლა იზრდება როგორც რეგიონის, ასევე ევროკავშირის ქვეყნებიდან. „მაგალითად, ავსტრიიდან არის 54%-იანი ზრდა, ნიდერლანდებიდან 36%-იანი, გერმანიიდან 32%, გაერთიანებული სამეფოდან 28%. იმედი მაქვს, რომ მას შემდეგ, რაც ჩვენ გვაქვს პირდაპირი ფრენები ლონდონის მიმართულებით, როგორც ქუთაისიდან, ასევე თბილისიდან, კიდევ უფრო მეტი ტურისტი შემოვა გაერთიანებული სამეფოდან. ასევე საფრანგეთიდან გაზრდილია 23%-ით, ლიტვა 17%. ამასთან, აზიის ქვეყნებიდან არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი ტურისტების მაჩვენებლი. რატომ გვიხარია ეს მაჩვენებელი? - იმიტომ, რომ დამატებით შემოსული თითოეული ტურისტი, არის დამატებითი შემოსავალი ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ბიუჯეტში და იმ ადამიანების ბიუჯეტში, რომლებიც სხვადასხვა ფორმით სარგებელს იღებენ - იქნება ეს ვაჭრობა, მცირე სასტუმროები, ტრანსპორტი და სხვადასხვა ტიპის მომსახურება. ასევე სოფლის მეურნეობა, რომლის პროდუქტი ძალიან მნიშვნელოვანია ტურიზმის განვითარებისთვის და ა.შ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ძალისხმევა და ინვესტიციები ასევე ამ მიმართულებით გავაძლიეროთ, რათა ეს პოტენციალი ჩვენმა ქვეყანამ სრულად გამოიყენოს“, - განაცხადა კვირიკაშვილმა. საქართველოში გაერთიანებული სამეფოდან შემოსული ტურისტების რაოდენობა 28%-ით გაიზარდა უცხოელი ვიზიტორებისთვის ქართული Trip Advisor შეიქმნა. მობილური აპლიკაცია, სახელწოდებით Gamarjoba ინტერნეტ სივრცეში ივნისის მეორე ნახევრიდან გამოჩნდა და უკვე 6 ათასამდე ჩამოწერა აქვს. აპლიკაცია ევროკავშრის დაფინანსებით დამზადდა და მისი მთავარი მიზანია, საქართველოში ჩამოსულ უცხოელს მიაწოდოს ამომწურავი ინფორმაცია გადაუდებელი კონტაქტებისა და აუცილებელი სერვისების შესახებ. ქართულ " Trip Advisor"- თან დაკავშირებით, "ფორტუნა" პროექტის დირექტორს, მარიკა ჭუმბურიძეს ესაუბრა. როგორც მან განმარტა, Gamarjoba-ს მიმართ ინტერესი მზარდია და ჩამოწერების რაოდენობა დღითიდღე იზრდება. "განსაკუთრებით აქტიურობენ მომხმარებლები აშშ-დან, საიდანაც ჩამოწერების ყველაზე დიდი რაოდენობა ფიქსირდება ამ დროისთვის. ასევე მზარდია ინტერესი ევროპისა და აზიის ქვეყნებიდანაც. რაც შეეხება უშუალოდ აპლიკაციას, ის უცხოელ ვიზიტორებზეა მორგებული და მათ აწვდის ისეთი ტიპის ინფორმაციას, როგორიცაა: სახელმწიფო სერვისები, ტრანსპორტი, სასტუმროები, გადაუდებელი დახმარება, ასევე ინფორმაცია ვიზის შესახებ (აპლიკაცია იძლევა ინფორმაციას, კონკრეტული ქვეყნიდან არის თუ არა საქართველოში ჩამოსასვლელად საჭირო ვიზა, რა ვადა დარჩა მომხმარებელს საქართველოში ყოფნისთვის ) და სხვა", - აღნიშნა ჭუმბურიძემ. მისივე ინფორმაციით, აპლიკაციაში მოცემულია ინფორმაცია სამედიცინო დაწესებულებების შესახებაც, 112-ში დარეკვა აპლიკაციიდანვე შეუძლია მომხმარებელს. აქვე არის ონლაინჩათის სერვისიც. მომხმარებელს შეუძლია მიუთითოს, რომელი ქვეყნიდან არის და თავისი თანამემამულეები მოძებნოს, რომლებსაც ასევე აქვთ გავლილი რეგისტრაცია. "ის, რომ ჩვენი აპლიკაცია ნელ-ნელა პოპულარული ხდება, ამაზე კომპანიების მხრიდან დაინტერესებაც მეტყველებს. სასტუმროები, კვების ობიექტები და სხვადასხვა დაწესებულები გვთხოვენ, რომ მათ შესახებ ინფორმაცია განვათავსოთ ჩვენს აპლიკაციაში. ამ ეტაპზე ვმუშაობთ კრიტერიუმებზე... ჯერჯერობით ჩვენთან ინფორმაციის განთავსება უფასოა, შესაბამისად, გვაქვს ბევრი მოთხოვნა, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს კომპანია, იმისთვის, რომ Gamarjoba-ს აპლიკაციაში მოხვდეს", - განმარტა პროექტის დირექტორმა და დასძინა, რომ ამ ეტაპზე აპლიკაციის განვითარებაზე მუშაობა კვლავ გრძელდება. ცნობისთვის, ქართული Trip Advisor -ის Gamarjoba-ს ჩამოწერა შესაძლებელია სრულიად უფასოდ, როგორც ანდროიდის, ისე IOS-ის ტიპის სმარტფონებისთვის.

Gamarjoba - უცხოელი ვიზიტორებისთვის ქართული Trip Advisor შეიქმნა ზაფხულის ტურისტული სეზონი დაიწყო და შესაბამისად, ქვეყანაც უცხოელი ტურისტების მოლოდინშია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო – ანალიტიკური დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით, 2017 წლის იანვრიდან მაისის ჩათვლით, საქართველოს ევროკავშირის 93 158 მოქალაქე ეწვია. როგორც დეპარტამენტში აცხადებენ, 2009 წლიდან მოყოლებული, ეს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. "ფორტუნა" დაინტერესდა, თუ რომელ მიმართულებებს ირჩევენ საქართველოში ევროპელი ტურისტები უფრო ხშირად და რის ნახვას არჩევენ. ამ კითხვით ტუროპერატორთა ასოციაციის ხელმძღვანელს ია თაბაგარს დავუკავშირდით. "მოგეხსენებათ, უკვე დაიწყო ზაფხულის ტურისტული სეზონი და შესაბამისად, პოზიტიური მოლოდინები გვაქვს წლევანდელ წელთან დაკავშირებით. მართალია, წვიმიანმა ამინდებმა ქვეყანში ჩამოსული ტურისტების შიდა გადაადგილებას ხელი შეუშალა (მაგალითად,აშშ-დან ჩამოსული ტურისტები სვანეთში ჩავიდნენ და იქ ისეთი ამინდი დახვდათ, მალევე უკან, თბილისში გამობრუნდნენ) , მაგრამ, მაინც ვერ ვიტყვით, რომ ჩამოსული ტურისტების რაოდენობა, წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე ნაკლებია", - აღნიშნა თაბაგარმა. მისივე ინფორმაციით, ტუროპერატორებმა 2017 წლის ზაფხულის პერიოდისთვის უკვე ბევრი ჯავშანი მიიღეს. რაც შეეხება იმ ტოპ 5 ადგილს, რომლის ნახვაც ჩვენს ქვეყანაში უცხოელებს ყველაზე მეტად აინტერესებთ, ესენია: • თბილისი • კახეთი • ყაზბეგი • ბათუმი • ვარძია "თბილისის შემდეგ, ქალაქებიდან ბათუმით ყველაზე მეტად ინტერესდებიან. რაც შეეხება მთიან რეგიონს- აქ ლიდერი ყაზბეგის მხარეა, მას მოჰყვება თუშეთი და სვანეთი. მეტ-ნაკლებად მოთხოვნაა ქუ [post_title] => საქართველოში გაერთიანებული სამეფოდან შემოსული ტურისტების რაოდენობა 28%-ით გაიზარდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartveloshi-gaertianebuli-samefodan-shemosuli-turistebis-raodenoba-28-it-gaizarda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-06 12:31:18 [post_modified_gmt] => 2017-07-06 08:31:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143967 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 18 [max_num_pages] => 6 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => cd5691a17ea25bd3bb28ae835a7e9341 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )