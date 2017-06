თრუსოს ხეობაში მყოფი სტუდენტები თავს კარგად გრძნობენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => yazbegi [1] => trusos-kheoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137803 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => yazbegi [1] => trusos-kheoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137803 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2143 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => yazbegi [1] => trusos-kheoba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => yazbegi [1] => trusos-kheoba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137803) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16444,2143) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 129511 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-10 11:32:58 [post_date_gmt] => 2017-05-10 07:32:58 [post_content] => ყაზბეგის ეროვნული პარკში ადმინისტრაციისა და ვიზიტორთა ცენტრის მშენებლობა დაიწყო. შენობაში საგამოფენო სივრცე, ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი და ადმინისტრაცია განთავსდება. აღნიშნულ ცენტრში ტურისტები დეტალურ ინფორმაციას მიიღებენ პარკის ბიომრავალფეროვნების და ტურისტული სერვისების შესახებ. მშენებლობას გერმანიის მთავრობის და გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (KFW) მხარდაჭერით, დაცული ტერიტორიების სააგენტო ახორციელებს. პროექტის ღირებულება 793 450 ლარს შეადგენს. ყაზბეგში ვიზიტორთა ცენტრი შენდება

სტეფანწმინდიდან გერგეტის სამებამდე ახალი გზა მივა. გზის სიგრძე - 5,66 კილომეტრია. როგორც „ფორტუნას" საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდან აცნობეს, დეტალური პროექტი უკვე მზადაა და სამშენებლო სამუშაოები უახლოეს მომავალში დაიწყება. საპროექტო სამუშაოების ღირებულებამ 175 ათასი ლარი შეადგინა. პროექტის დასრულების შემდეგ, ტურისტები, ადგილობრივი მოსახლეობა და მომლოცველები გრუნტოვანი, დაზიანებული გზის ნაცვლად, განახლებული და კომფორტული გზით გადაადგილებას შეძლებენ. გერგეტის ყოვლადწმიდა სამების ტაძარი XIV საუკუნის ძეგლია და ტურისტები განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს. ეკლესიასთან მისასვლელი გზის მშენებლობა ყაზბეგის ტურისტული პოტენციალის განვითარებასშეუწყობს ხელს. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება. reg tv-ის ვიდეო: https://www.youtube.com/watch?v=qlPPoFoLrDQ

გერგეტის სამებამდე ახალი გზა აშენდება (ვიდეო) ყაზბეგში ახალი ხიდის მშენებლობა მიმდინარეობს

საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის 113-ე კილომეტრზე მშრალ ხევზე, ახალი ხიდი აშენდება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ცნობით, არსებული 80-იან წლებში აშენებული ხიდის ნაცვლად, რომელიც აღარ ექვემდებარებოდა აღდგენას, შენდება ახალი ალტერნატიული ხიდი, რაც სატრანსპორტო მოთხოვნებს სრულად დააკმაყოფილებს. პროექტის სავარაუდო ღირებულება 4 550 000 ლარია. საპროექტო-სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარე წლის ოქტომბერში დაიწყო და 2017 წლის დეკემბერში დასრულდება განახლებული ინფრასტრუქტურა ხელს შეუწყობს ადგილობრივი მოსახლეობის, სატრანზიტო გადაზიდვებისა და ტურისტების უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას ყაზბეგის მიმართულებით. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, სოფელ კობთან, ხიდის სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების პროექტირება და მშენებლობა პარალელურ რეჟიმში განხორციელდება. სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობას, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე გიორგი სეთურიძე გაეცნო. ყაზბეგში ახალი ხიდის მშენებლობა მიმდინარეობს