თუ არაფერი შეიცვალა, თავს მოვიკლავ: “ფორტუნამ” გარევაჭრობაზე მონიტორინგი ჩაატარა

[post_title] => რა ბედი ელის გარემოვაჭრეებისთვის ჩამორთმეულ საქონელს? [gallery link="file" ids="125462,125463,125464,125465,125466,125467,125468,125469,125470"] 