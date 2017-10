თუ დეპუტატების უფლებები შეიზღუდა, რეაგირება გვექნება – ირაკლი კობახიძე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sakrebulo [1] => irakli-kobakhidze [2] => nacionaluri-modzraobis-aqcia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170597 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sakrebulo [1] => irakli-kobakhidze [2] => nacionaluri-modzraobis-aqcia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170597 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 60 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sakrebulo [1] => irakli-kobakhidze [2] => nacionaluri-modzraobis-aqcia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sakrebulo [1] => irakli-kobakhidze [2] => nacionaluri-modzraobis-aqcia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (170597) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8259,19844,60) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 170623 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-03 15:25:35 [post_date_gmt] => 2017-10-03 11:25:35 [post_content] => "პროკურატურის თქმით, ეს მტკიცებულება უკვე საკმარისია იმისთვის, რომ დაიწყოს გამოძიება ამ მიმართულებით",-ამის შესახებ "ნაციონალური მოძრაობის" წარმომადგენელმა ლევან ხაბეიშვილმა განაცხადა. "მითუმეტეს, რომ სამართლებრივად არ არსებობს არანაირი ოქმი, თუ რის გამო მოხდა ჩემი აქციიდან გატაცება, როგორ აღმოვჩნდი მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში. მერე, როგორ მოხდა, რომ იქ სკამზე, რომ ვწევარ და ვზივარ, ეს ვიდეო გაავრცელა მხოლოდ დედაქალაქის მერიამ, იქ სკამზე ხომ არ დავბადებულვარ, არც შოკოლადს არ უწყენინებია და ამის გამო არ იძახებდნენ სასწრაფოს, რაც მერიის მიერვე ატვირთულ ვიდეოში არის",-განაცხადა ლევან ხაბეიშვილმა. ნაციონალურმა მოძრაობამ” აქცია მერიის შენობასთან გუშინ გამართა. ისინი პუშკინის სკვერის მიმდებარედ და თაბორის მთაზე მიწის ნაკვეთებთან დაკავშირებით საკრებულოს მიღებულ გადაწყვეტილებას აპროტესტებდნენ. პრემიერმინისტრმა მათ ქმედებებს “პოლიტკური უსინდისობა” უწოდა. აქციაზე ადგილი ჰქონდა დაპირისპირებასაც. პოლიციამ აქციის რამდენიმე მონაწილე დააკავა. ნიკა მელიას ინფორმაციით, რამდენიმე ადამიანი მძიმედ ნაცემია, მათ შორის ლევან ხაბეიშვილიც. მერიამ ამ ბრალდებას სიცრუე უწოდა და ვიდეომასალა გაავრცელა, სადაც მერიის შენობაში მყოფი ლევან ხაბეიშვილია გადაღებული. [post_title] => როგორ მოხდა, რომ სკამზე ვწევარ, იქ, სკამზე ხომ არ დავბადებულვარ -ლევან ხაბეიშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-mokhda-rom-skamze-vwevar-iq-skamze-khom-ar-davbadebulvar-levan-khabeishvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-03 15:26:13 [post_modified_gmt] => 2017-10-03 11:26:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170623 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 170521 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-03 13:29:36 [post_date_gmt] => 2017-10-03 09:29:36 [post_content] => "თუ ვეტო შეეხება იმ ორ საკითხს, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ "ვენეციის კომისიასთან", ვეტო იქნება გაზიარებული," - ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ, ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისივე თქმით, ვეტოს გამოყენება პრეზიდენტის უფლებაა და შესაბამისად, ინიციატივა არის მის მხარეს. კობახიძის თქმით, უმრავლესობა შეხვედრის ჩატარება მან უნდა შესთავაზოს. თუმცა, კობახიძე განმარტავს, რომ ოპოზიციისა და პრეზიდენტის შემუშავებულ დოკუმენტს უმრავლესობა არ გაიზიარებს. "თუმცა, თუ საქმე ეხება იმ კონსტიტუციას, რომელიც დაწერა პრეზიდენტმა 20 პარტიასთან ერთად, ბუნებრივია ამ კონსტიტუციას, სამ დღეში დაწერილ კონსტიტუციას ჩვენ ვერ გავიზიარებთ,“ - აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარე. ირაკლი კობახიძის ინფორმაციით, 6 ოქტომბერს "ვენეციის კომისიის" პლენარული სხდომა შედგება. "ორ საკითხთან დაკავშირებით შეთანხმებული ვართ "ვენეციის კომისიასთან", რომ აუცილებლად აისახება სამომავლოდ კონსტიტუციაში, ახალ დოკუმენტში, ეს არის ბონუსის ამოღება და ბლოკების გაუქმება. "ჩვენ შევთავაზეთ პრეზიდენტს "ვენეციის კომისიასთან" მიღწეული შეთანხმების შესაბამისად ვეტოს გამოყენება, თუმცა როგორც ჩანს, პრეზიდენტი ამას არ გააკეთებს," - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. [post_title] => შეხვედრის ჩატარება პრეზიდენტმა უნდა შემოგვთავაზოს - ირაკლი კობახიძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shekhvedris-chatareba-prezidentma-unda-shemogvtavazos-irakli-kobakhidze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-03 13:29:36 [post_modified_gmt] => 2017-10-03 09:29:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170521 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 170352 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-02 22:32:40 [post_date_gmt] => 2017-10-02 18:32:40 [post_content] => ნაციონალური მოძრაობა“ გადადის საპროტესტო რეჟიმზე, ჩვენ გამოვიყენებთ ყველა მეთოდს, რათა საკრებულოს გადაწყვეტილება არ აღსრულდეს, - ეს განცხადება „ნაციონალური მოძრაობის“ მერობის კანდიდატმა ზაალ უდუმაშვილმა გააკეთა განაცხადა. უდუმაშვილი აცხადებს, რომ ისინი არ აპირებენ 21 ოქტომბერს დაელოდონ. მისი შეფასებით, აქციის მონაწილეებზე დღეს ძალისმიერი მეთოდით მოხდა ანგარიშსწორება. მერობის კანდიდატი აცხადებს, რომ დაკავებული 6 პირიდან 2 კლინიკაშია გადაყვანილო, რადგან ნაცემები არიან. მთელმა საზოგადოებამ თავისი თვალით ნახა, თუ რას პასუხობს „ქართული ოცნების“ ხელისუფლება თბილისელებს, ისევ პოლიცია, ისევ ზონდერჯგუფები ისევ სუს-ი და ანგარიშწორება აქციის მონაწილეებზე. ჩვენი მოთხოვნა ძალიან მარტივი იყო. ეს მოთხოვნა ისევ მოთხოვნად რჩება - თბილისის მერიამ უარი თქვას იმ გადაწყვეტილების აღსრულებაზე, რომელიც პუშკინის სკვერის მიმდებარე ტერიტორიის და ბოტანიკური ბაღის მიმდებარე ტერიტორიის გასხვისებას და გაჩუქებას გულისხმობს და ამაზე პასუხი იყო შემდეგი - დარბევა, დაკავებები, ჩვენი ექვსი თანამებრძოლი არის დაკავებული, მათგან ორი საავადმყოფოში არის გადაყვანილი. ამაზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო ურცხვად ავრცელებს განცხადებას, რომ ჩვენ ვითომ მერიაში შეჭრას ვცდილობდით. ჩვენ რომ შევარდნა გვდომოდა , ამას აუცილებლად გავაკეთებდით. ეს საკითხი უფრო მაღლა დგას, ვიდრე პოლიტიკა. „ნაციონალური მოძრაობა“ გადადის საპროტესტო რეჟიმზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ გამოვიყენებთ კანონით არსებულ ყველა ​მეთიდს , რათა ამ გადაწყვეტილების აღსრულება არ მოხდეს“, - განაცხადა ზაალ უდუმაშვილმა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დედაქალაქის მერიასთან, ენმ-ის მიერ გამართულ აქციაზე ექვსი პირი დააკავეს. "მითუმეტეს, რომ სამართლებრივად არ არსებობს არანაირი ოქმი, თუ რის გამო მოხდა ჩემი აქციიდან გატაცება, როგორ აღმოვჩნდი მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში. მერე, როგორ მოხდა, რომ იქ სკამზე, რომ ვწევარ და ვზივარ, ეს ვიდეო გაავრცელა მხოლოდ დედაქალაქის მერიამ, იქ სკამზე ხომ არ დავბადებულვარ, არც შოკოლადს არ უწყენინებია და ამის გამო არ იძახებდნენ სასწრაფოს, რაც მერიის მიერვე ატვირთულ ვიდეოში არის",-განაცხადა ლევან ხაბეიშვილმა. ნაციონალურმა მოძრაობამ” აქცია მერიის შენობასთან გუშინ გამართა. ისინი პუშკინის სკვერის მიმდებარედ და თაბორის მთაზე მიწის ნაკვეთებთან დაკავშირებით საკრებულოს მიღებულ გადაწყვეტილებას აპროტესტებდნენ. პრემიერმინისტრმა მათ ქმედებებს “პოლიტკური უსინდისობა” უწოდა. აქციაზე ადგილი ჰქონდა დაპირისპირებასაც. პოლიციამ აქციის რამდენიმე მონაწილე დააკავა. ნიკა მელიას ინფორმაციით, რამდენიმე ადამიანი მძიმედ ნაცემია, მათ შორის ლევან ხაბეიშვილიც. მერიამ ამ ბრალდებას სიცრუე უწოდა და ვიდეომასალა გაავრცელა, სადაც მერიის შენობაში მყოფი ლევან ხაბეიშვილია გადაღებული. [post_title] => როგორ მოხდა, რომ სკამზე ვწევარ, იქ, სკამზე ხომ არ დავბადებულვარ -ლევან ხაბეიშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-mokhda-rom-skamze-vwevar-iq-skamze-khom-ar-davbadebulvar-levan-khabeishvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-03 15:26:13 [post_modified_gmt] => 2017-10-03 11:26:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170623 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 174 [max_num_pages] => 58 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 481085b0130c6b3763cdfc02e83b9332 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )