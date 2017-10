“თუ ვინმემ უსამართლობა იწვნია ნაციონალური მმართველობის დროს, ვწუხვარ…”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => soc-qseli [1] => tina-bokuchava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174142 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => soc-qseli [1] => tina-bokuchava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174142 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 12177 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => soc-qseli [1] => tina-bokuchava ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => soc-qseli [1] => tina-bokuchava ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (174142) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12177,19119) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 174046 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-11 15:34:40 [post_date_gmt] => 2017-10-11 11:34:40 [post_content] => საკრებულოსთან დაკავებული ”ნაციონალური მოძრაობის” მხარდამჭერების სასამართლო პროცესის დაწყებას წინ, სხდომათა დარბაზთან, ხმაური უძღოდა. დარბაზთან შეკრებილები დარბაზში შეშვებას ითხოვდნენ, რის საშუალებასაც მათ მანდატურის სამსახური არ აძლევდა. შელაპარაკება მანდატურის თანამშრომლებსა და ”ნაციონალური მოძრაობის” ერთ-ერთ ლიდერ, დეპუტატ თინა ბოკუჩავას შორისაც მოხდა. ბოკუჩავას ინფორმაციით, მანდატურის სამსახურის თანამშრომლებმა მას ხელი ჰკრეს და დარბაზის მიმდებარე ტერიტორიიდან გაყვანა სცადეს. საბოლოოდ სხდომათა დარბაზში რამდენიმე დამსწრე შეუშვეს და ინციდენტი ამით ამოიწურა. "ენმ"-ს აქციაზე დაკავებულთა სასამართლო პროცესის დაწყებამდე, სხდომათა დარბაზთან, შელაპარაკება მოხდა You who I am mommy now!!'დიდი მადლობა მეგობრებო ესეთი გულრწფელი მოლოცვებისთვის! რა დავწერო არ ვიცი,რა ვთქვა არ ვიცი , არცერთი სიტყვა და არცერთი ემოცია არ შეესაბამება იმ მდგომარეობას რაც მე და სანდროს დაგვეთხლიშა თავზე:)) ⭐️ იცოდეთ ილია რა ტკბილია ⭐️ - წერს მსახიობი https://www.facebook.com/RuskaMakashviliOfficial/photos/a.627548400621756.1073741835.199369403439660/1598807126829207/?type=3&theater ესეც ჩვენი საქმის შედეგი , ეს მხოლოდ დასაწყისია [video width="400" height="400" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/10/1507644124574.mp4"][/video] [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="173718,173719,173720,173721,173722,173723,173724,173725,173726,173727,173728,173729,173730"] აღნიშნული ფაქტის შემდეგ ,ორგანიზაციის წევრებმა, ადგილზე გაკეთებული წარწერები შეღებეს და შესასვლელი ჩაკეტეს.[video width="400" height="400" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/10/1507644124574.mp4"][/video]