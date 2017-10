ტურისტები მარსზე პირველ სელფს 2024 წელს გადაიღებენ.

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => selfi [1] => elon-maski [2] => marsi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172294 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => selfi [1] => elon-maski [2] => marsi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172294 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1076 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => selfi [1] => elon-maski [2] => marsi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => selfi [1] => elon-maski [2] => marsi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (172294) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7506,16424,1076) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 163833 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-17 00:00:47 [post_date_gmt] => 2017-09-16 20:00:47 [post_content] => ბრიტანელმა ფოტოგრაფმა მაიმუნის სელფზე ყველა უფლება მოიპოვა. დევიდ სლეიტერმა ცხოველთა უფლებების დამცველებს სასამართლო პროცესი მოუგო და ცნობილი ფოტო კვლავ მის მფლობელობაში დარჩა. „BBC“-ის ინფორმაციით, 2011 წელს ინდონეზიის ჯუნგლებში, ერთ-ერთი მაიმუნი დევიდის კამერით თამაშობდა და შემთხვევით ავტოპორტრეტი გადაიღო. ფოტო ძალიან პოპულარული გახდა და ფოტოგრაფს დიდი შემოსავალიც მოუტანა. არასამთავრობო ორგანიზაცია Peta კი მოითხოვდა, რომ ფოტოს ავტორად მაიმუნი ეღიარებინათ და ჯილდოც სწორედ მისთვის გადაეცათ. თუმცა, სან-ფრანცისკოს სასამართლო მათ არ დაეთანხმა და საბოლოოდ საავტორო უფლებები კვლავ სლეიტერს დაუტოვა. ბრიტანელმა ფოტოგრაფმა მაიმუნის სელფზე საავტორო უფლება მოიპოვა

შოკოლადის ფირმა "მარსმა" ზოგიერთი პროდუქცია მაღაზიებიდან უკან გაიტანა. კომპანიაში ამბობენ, რომ ტესტირებისას შოკოლადის ფილებში სალმონელა დაფიქსირდა. BBC-ის ცნობით, ბაქტერია მხოლოდ მარსის სამი სახის პროდუქციაში: Galaxy-ში, Maltesers Teasers-ში და bags of Minstrels-ში დაფიქსირდა. "მარსის" სპიკერმა განაცხადა, რომ შოკოლადები, რომლებიც შესაძლოა საფრთხეს შეიცავდნენ გაყიდვიდან დროულად ამოიღეს: "არც ერთი საშიში ფილა არ შეჭმულა". მისი თქმით, გაურკვეველია, შოკოლადის რომელ ინგრედიენტში მოხვდა ბაქტერია. "მარსის" შოკოლადის ფილებში ბაქტერია აღმოაჩინეს

ირანელი ბოდიბილდერი ქალი „ანტიისლამური" სელფების გამო დააპატიმრეს. „დეილი მეილის" ინფორმაციით, სპორტსმენის ვინაობა არ კონკრეტდება, თუმცა სავარაუდოდ, ეს არის შირინ ნობაჰარი, რომელსაც "ინსტაგრამზე" 68 ათასი გამომწერი ყავს. შეგახსენებთ, რომ ნობაჰარი ერთ-ერთია იმ ორ ირანელ მანდილოსანს შორის, რომლებიც საერთაშორისო ჩემპიონატებზე მონაწილეობდნენ. 2016 წელს, როდესაც ის სამშობლოში დაბრუნდა, ხელისუფლებამ ფოტოების კონტროლისკენ მოუწოდა. თუმცა, როგორც ჩანს, სპორტდარბაზში გადაღებული სელფები მათთვის ზედმეტად თამამი და ვულგარულია, ამიტომ შირანი ამჟამად დაპატიმრებულია. აღსანიშნავია, რომ მის გასათავისუფლებლად გირაო 2 მილიონი რიალი, ანუ 60 დოლარი დააწესეს, თუმცა ქალბატონს ეს თანხა სამწუხაროდ, არ აღმოაჩნდა. https://www.instagram.com/p/BPXlDCXBCK1/

ირანელი ბოდიბილდერი ქალი „ანტიისლამური" სელფების გამო დააპატიმრეს 