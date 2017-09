ტურისტების ჯგუფი, რომელიც თრუსოს ხეობიდან გამოსვლას ვერ ახერხებდა, უკვე თბილისშია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => trusos-kheoba [1] => qartvelo-turistebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166391 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => trusos-kheoba [1] => qartvelo-turistebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166391 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 16444 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => trusos-kheoba [1] => qartvelo-turistebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => trusos-kheoba [1] => qartvelo-turistebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (166391) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19448,16444) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 166180 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-21 14:20:43 [post_date_gmt] => 2017-09-21 10:20:43 [post_content] => თრუსოს ხეობაში დაკარგული ქართველი ტურისტების სამძებრო სამუშაობში ვერტმფრენი ჩაერთო. როგორც "ფორტუნას" საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში განუცხადეს, ვერტმფრენი ხეობისკენ, დაახლოებით, 1 საათის წინ გაფრინდა. თუმცა, ტურისტები დახმარებას გუშინდლიდან ითხოვდნენ. "6 ადამიანია დაკარგული. შეტყობინება ჩვენთან გუშინ შემოვიდა, საღამოს და ვერტმფრენი ვერ გაფრინდებოდა. დადგინდა კოორდინატები, მათთან კავშირი გვქონდა, სამაშველო ოპერაცია დაიგეგმა და ახლა ამის განხორციელება მიმდინარეობს," - განაცხადეს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში. არსებული ინფორმაციით, ტურისტები "ყელიწადის" ტბაზე იმყოფებოდნენ, თუმცა გზა აერიათ და უკვე მეორე დღეა, ხეობიდან გამოსვლას ვერ ახერხებენ. [post_title] => თრუსოს ხეობაში დაკარგული ტურისტების სამძებრო ოპერაციაში ვერტმფრენი ჩაერთო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => trusos-kheobashi-dakarguli-turistebis-samdzebro-operaciashi-vertmfreni-chaerto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-21 14:20:43 [post_modified_gmt] => 2017-09-21 10:20:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166180 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 148375 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-07-22 15:43:57 [post_date_gmt] => 2017-07-22 11:43:57 [post_content] => თრუსოს ხეობაში ებრაელი ტურისტი დაიღუპა. თვითმხილველების განცხადებით, ის სურათის გადაღებისას ხეობისკენ გადაიხარა, ფეხი დაუცდა და მდინარეში გადავარდა. სამძებრო სამუშაოებში, მცხეთა-მთიანეთის სამაშველო ჯგუფები მონაწილეობდნენ. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 116-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობას გულისხმობს. [post_title] => თრუსოს ხეობაში ებრაელი ტურისტი დაიღუპა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => trusos-kheobashi-ebraeli-turisti-daighupa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-22 15:43:57 [post_modified_gmt] => 2017-07-22 11:43:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148375 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 137803 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-11 11:56:09 [post_date_gmt] => 2017-06-11 07:56:09 [post_content] => თრუსოს ხეობაში მყოფი სტუდენტები თავს კარგად გრძნობენ, - ამის შესახებ ”ინტერპრესნიუსს” ყაზბეგის გამგებელმა გივი ქირიკაშვილმა განუცხადა. გამგებლის ინფორმაციით, სტუდენტები მესაზღვრეებმა მოინახულეს და მათ რაიმე ტიპის პრობლემა არ აქვთ. რაც შეეხება სატელეფონო კავშირის არ არსებობას, გივი ქირიკაშვილის ინფორმაციით, აღნიშნული ტერიტორია მობილური კავშირგაბმულობის დაფარვის ზონაში არ არის, შესაბამისად, მათთან დაკავშირება ამ მიზეზით ვერ ხერხდება. ”მესაზღვრეებმა მოინახულეს სტუდენტები და ისინი თავს კარგად გრძნობენ. სტუდენტები სოფელ აბანოში არიან. ამ ადგილზე კავშირგაბმულობა არ არის და ტელეფონიც არ მუშაობს, შესაბამისად, ვერ ხდება მათთან კომუნიკაცია. ოჯახის წევრები ინფორმირებულები იყვნენ, რომ მათთან დაკავშირება დღენახევრის განმავლობაში ვერ მოხერხდებოდა, თუმცა, უამინდობის გამო, მაინც მოხდა სტუდენტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გადამოწმება”, - განაცხადა გივი ქირიკაშვილმა. თრუსოს ხეობაში მყოფ სტუდენტების ჯგუფთან დაკავშირება გუშინდელი დღის შემდეგ ვერ ხერხდება. [post_title] => თრუსოს ხეობაში მყოფი სტუდენტები თავს კარგად გრძნობენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => trusos-kheobashi-myofi-studentebi-tavs-kargad-grdznoben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-11 11:57:32 [post_modified_gmt] => 2017-06-11 07:57:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137803 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 166180 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-21 14:20:43 [post_date_gmt] => 2017-09-21 10:20:43 [post_content] => თრუსოს ხეობაში დაკარგული ქართველი ტურისტების სამძებრო სამუშაობში ვერტმფრენი ჩაერთო. როგორც "ფორტუნას" საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში განუცხადეს, ვერტმფრენი ხეობისკენ, დაახლოებით, 1 საათის წინ გაფრინდა. თუმცა, ტურისტები დახმარებას გუშინდლიდან ითხოვდნენ. "6 ადამიანია დაკარგული. შეტყობინება ჩვენთან გუშინ შემოვიდა, საღამოს და ვერტმფრენი ვერ გაფრინდებოდა. დადგინდა კოორდინატები, მათთან კავშირი გვქონდა, სამაშველო ოპერაცია დაიგეგმა და ახლა ამის განხორციელება მიმდინარეობს," - განაცხადეს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში. არსებული ინფორმაციით, ტურისტები "ყელიწადის" ტბაზე იმყოფებოდნენ, თუმცა გზა აერიათ და უკვე მეორე დღეა, ხეობიდან გამოსვლას ვერ ახერხებენ. [post_title] => თრუსოს ხეობაში დაკარგული ტურისტების სამძებრო ოპერაციაში ვერტმფრენი ჩაერთო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => trusos-kheobashi-dakarguli-turistebis-samdzebro-operaciashi-vertmfreni-chaerto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-21 14:20:43 [post_modified_gmt] => 2017-09-21 10:20:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166180 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 3 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => bbc063369230497474e6e47176c310b5 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )