ტურიზმი და ინვესტიციები – როგორ აისახება ბოლო დღეების მოვლენები ეკონომიკაზე

წარმოების განვითარებაზე? მოქალაქის ჯიბეზე? იმიტომ რომ 23 მილიარდ ლარის ღირებულების შიდა ბაზარზე გაყიდული პროდუქციის აბსოლუტური უმრავლესობა იმპორტია. ანუ, ქვეყანაში შემოსული დოვლათი, ისევ და ისევ ქვეყნის გარეთ გაედინება. შედეგად, უკვე მრავალი წელია გვაქვს 5 მილიარდ აშშ დოლარზე მეტი სავაჭრო დეფიციტი (იმპორტი აღემატება ექსპორტს) ყოველწლიურად. სწორედ ეს არის ფუნდამენტური პრობლემა, რომლის გამოც არ იზრდება დასაქმება, არ ვითარდება ადგილობრივი წარმოება და ქვეყანა ვერ მიდის წინ! ეს დიდი საფრთხეა! გამოსავალი აქ ერთადერთია: ვიყიდოთ საქართველოში წარმოებული ხარისხიანი ნაწარმი და სხვებიც ავიყოლიოთ ამ ნამდვილ ქართულ საქმეში, ვინაიდან როცა ხარჯავ საქართველოში წარმოებულ პროდუქციაში, ფული რჩება ქვეყანაში, გადახდილი ფულით ხელფასს უხდი და ასაქმებ საქართველოს მოქალაქეს, აძლიერებ ქართულ ბიზნესს და აძლიერებ საქართველოს“, - აცხადებს გამოწვევის ორგანიზატორი, მოძრაობა KAR.GE-ს დამფუძნებელი, ტარიელ ზივზივაძე. მისივე ინფორმაციით, გამოწვევას 1 დეკემბერს 200-ზე მეტი ადამიანი დაიწყებს. ისინი იყიდიან 1 ლარზე მეტი ღირებულების ნებისმიერ ქართულ ბრენდირებულ ნაწარმს, გადაუღებენ ვიდეოს და ვიდეოშივე გამოიწვევენ თავის 3 Facebook მეგობარი, იქვე ტელეფონიდანვე ატვირთავენ ვიდეოს საკუთარ Facebook-ის პროფილზე და ”დათაგავენ” იმ 3 გამოწვეულ Facebook მეგობარს, რომელთაც 24 საათი აქვთ იგივეს გასაკეთებლად. გამოწვევა მიზნად ისახავს 1,500,000 საქართველოს მოქალაქის ინფორმირებას და წინასაახალწლოდ 400 მილიონამდე ლარის მაქსიმალურად „გადამისამართებას“ ქართული ნაწარმისაკენ. გამოწვევის ფარგლებში გამოყენებული ჰეშტეგები იქნება: #30დღიანიგამოწვევა, #მევყიდულობქართულს და #ძალაერთობაშია. [post_title] => წინასაახალწლოდ ქართულ პროდუქციაში 400 მილიონამდე ლარის დახარჯვა იგეგმება Welcome to Georgia! ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოების მესამე ოფიციალური ცერემონია გაიმართება, სადაც ტრადიციულად გამოვლინდება გამარჯვებულები 20 განსხვავებულ ნომინაციაში „საქართველოს ბანკი" უკვე მეორე წელია პროექტის ოფიციალური მხარდამჭერია. ბანკის და პროექტის პარტნიორობის ფარგლებში შეიქმნა ორი ნომინაცია: „წლის ყველაზე სწრაფად მზარდი კომპანია მცირე და საშუალო ბიზნესისი მიმართულებით" და „საუკეთესო ქალი მეწარმე ტურიზმის ინდუსტრიაში". ბანკის ინფორმაციით, ორივე ნომინაციაში გამარჯვებულს „საქართველოს ბანკი" განსაკუთრებულ საჩუქარს უმზადებს. "Welcome to Georgia!"-ს პროექტში წელს მონაწილეობა 270 ნომინანტმა მიიღო, რომელთა შორის არიან საქართველოს ტურიზმისა და მასპინძლობის ინდუსტრიაში მომუშავე კომპანიები, საქართველოს ყველა რეგიონიდან: სასტუმროები, ტურისტული სააგენტოები, ღონისძიებები და ფესტივალები, რესტორნები და კაფეები, ღვინის კომპანიები, მოგზაური ფოტოგრაფები და სხვა... თითოეული ნომინანტი საერთაშორისოდ აღიარებული მეთოდოლოგიის მიხედვით შეაფასა დაჯილდოების დამოუკიდებელმა ჟიურიმ, რომლებიც საერთაშორისო და ადგილობრივი ტურიზმისა და მომსახურეობის ბაზრის პროფესიონალებისგან შედგებოდა. შესაფასებელი კატეგორიები ჟიურის თითოეულ წევრს განაწილებული ჰქონდა თავისი პროფესიული საქმიანობის მიხედვით. წელს ორგანიზატორებმა დანერგეს სიახლე, „მრგვალი მაგიდის" ფორმატის შეხვედრები ჟიურის წევრებთან სადაც განიხილებოდა შეფასების პროცესები. პროექტის გამჭვირვალობისა და მიუკერძოებლობის გარანტად, უკვე მესამე წელია, ჟიურის შეფასებას ინდივიდუალურად ყველა ნომინანტისთვის ითვალისწინებს და აჯამებს პროექტის დამოუკიდებელი აუდიტორი „ბიდიო საქართველო" და ავლენს ფინალისტებს და გამარჯვებულებს თითოეულ ნომინაციაში, რომელთა ვინაობაც ცნობილი გახდება 6 დეკემბერს, რუსთაველის თეატრში Welcome to Georgia! ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოების მესამე ოფიციალური ცერემონიაზე. როგორც ორგანიზატორები აცხადებენ, დაჯილდოების ცერემონია დახურული ღონისძიებაა, რომელსაც დაესწრება 650-მდე სტუმარი: პროექტის ნომინანტები და პარტნიორები, სახელმწიფო სექტორი, ბიზნეს სექტორი, საერთაშორისო და ადგილორივი მედია. ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოების მთავარი მიზანია, ხელი შეუწყოს საქართველოში ტურიზმისა და მასპინძლობის სფეროს განვითარებას და ქვეყნის ცნობადობის ამაღლებას საერთაშორისო ტურისტულ ბაზარზე. მესამე წელია პროექტის თანაორგანიზატორია - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია; ოფიციალური მხარდამჭერი - თბილისის მერია; გენერალური სპონსორი - ალიანს ჯგუფი. ღონისძიება 6 დეკემბერს, რუსთაველის თეატრში გაიმართება. [post_title] => ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოების გამარჯვებულები 20 ნომინაციაში გამოვლინდება მოდის სამყაროს გავლენიანი ჟურნალი Vogue მკითხველს საქართველოში მოგზაურობას ურჩევს. ეკონომიკის სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ჟურნალი Vogue საქართველოს შესახებ წერს. „საქართველო სწრაფ გზას დაადგა და მალე ახალი ბერლინი ან პრაღა გახდება. უმჯობესია დროულად ეწვიოთ ამ ქვეყანას იმიტომ, რომ ცოტა ხანში საქართველოში გამგზავრების იდეა ყველას მოუვა თავში", - წერს სტატიის ავტორი კარენ ლოფტუსი. ჟურნალისტი სტატიაში საქართველოს გეოგრაფიულ მდებარეობსაც აღწერს და განსაკუთრებულ ყურადღებას ქვეყნის მრავალფეროვან კულტურას უთმობს. „აღმოსავლეთ ევროპის მეზობლების მსგავსად საქართველო რადარებიდან გამქრალი იყო, 1991 წელს რუსეთისგან დამოუკიდებელი გახდა და სახელწოდება საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკიდან მხოლოდ საქართველო დარჩა. თუმცა დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ქვეყანა მძიმე მდგომარეობაში იყო, 1997 წელს საქართველოს სულ რაღაც 1500 ვიზიტორი ჰყავდა, თუმცა ამ ქვეყანამ მოახერხა და ტურისტების ნაკადი საგრძნობლად გაზარდა. 2016 წელს საქართველომ მე-6 მილიონე საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი აღნიშნა", - წერის სტატიაში. Vogue-ის ჟურნალისტის თქმით, საქართველოს ტურისტული მიმართულებით საერთაშორისო მედია სულ უფრო ინტერესდება: „New York Times-მა 2015 წელს საქართველო მსოფლიოს 52 ტურისტულ მიმართულებაში შეიყვანა, რომელსაც აუცილებლად უნდა ეწვიო. კახურ ღვინოზე წერს პოპულარული სამოგზაურო ჟურნალი „Condé Nast Traveler." ტელეკომპანია CNN-ის ჟურნალისტი კი ენტონუ ბორდეინი მაყურებელს ურჩევს სამოგზაურო სიაში აუცილებლად დაამატონ საქართველო". სტატიის ნახვა შესაძლებელია შემდეგ ბმულზე - https://www.vogue.com/article/georgia-tbilisi-where-why-to-go [post_title] => Vogue: საქართველო მალე ახალი ბერლინი, ან პრაღა გახდება - უმჯობესია დროულად ეწვიოთ ამ ქვეყანას 