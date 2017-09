Turkish Airlines ავიაპარკს Boeing 787-9 Dreamliner-ებით შეივსებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turkish-airlines [1] => aviaparki [2] => boeing ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167345 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turkish-airlines [1] => aviaparki [2] => boeing ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167345 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 11051 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => turkish-airlines [1] => aviaparki [2] => boeing ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => turkish-airlines [1] => aviaparki [2] => boeing ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (167345) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19546,19547,11051) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 157742 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-08-29 13:00:54 [post_date_gmt] => 2017-08-29 09:00:54 [post_content] => თურქეთის ფლაგმანმა ავიაკომპანიამ Turkish Airlines თბილისიდან სტამბოლის მიმართულებით ფრენის სიხშირე გაზარდა. როგორც ”ფორტუნას” ავიაკომპანიიდან აცნობეს, სტამბოლის ათათურქის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტის მიმართულებით დაემატა ახალი რეისები და ამჟამად კვირაში 24 რეისი სრულდება, ხოლო 3 სექტემბრიდან - ფრენის სიხშირე 25 რეისამდე გაიზრდება. ჯამში, საბიჰა გოქჩენის აეროპორტის მიმართულებით შესრულებულ რეისებთან ერთად, თბილისიდან სტამბოლში კვირაში 32 რეისი განხორციელდება. ”სიახლე გვაქვს ჩვენი მომხმარებლისთვის- გავზარდეთ ფრენის სიხშირე სტამბოლის მიმართულებით. აქამდე, თბილისიდან ათათურქის აეროპორტში „თურქიშ აირლაინსი“ დაფრინავდა კვირაში 21-ჯერ, ხოლო სტამბულის საბიჰა გოქჩენის სახელობის აეროპორტში კვირაში 7 სიხშირით”, - განმარტეს თურქეთის ფლაგმან ავიაკომპანიაში. რაც შეეხება მიმდინარე წლის ზაფხულს, როგორც ”ფორტუნას” Turkish Airlines-ში განუცხადეს, მათი ავიაკომპანიით ქართველი მომხმარებლები ყველაზე აქტიურად შენგენის ქვეყნებში გადაადგილდებოდნენ. აღნიშნულ ფაქტს ავიაკომპანიაში უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის ამოქმედებას უკავშირებენ. შეგახსენებთ, თურქული ავიაკომპანია ჩვენს ქვეყანაში 1997 წლიდან დაფრინავს. საქართველოდან სტამბოლის გავლით, შესაძლებელია 296 მიმართულებით გაფრენა. "ტავ ჯორჯიას" არ დაუკონკრეტებია რამდენ მგზავრს მოემსახურა აღნიშნული ავიაკომპანიები. Turkish Airlines თბილისის მიმართულებით ფრენის დაწყების 20 წლის იუბილეს აღნიშნავს

თურქეთის რესპუბლიკის ფლაგმანი ავიაკომპანია Turkish Airlines 2017 წლის 25 მაისს თბილისის მიმართულებით ფრენის დაწყების 20 წლის იუბილეს აღნიშნავს. როგორც "ფორტუნას" ავიაკომპანიიდან აცნობეს, Turkish Airlines -მა სტამბოლიდან თბილისის მიმართულებით ფრენა 1997 წელს, კვირაში 1 რეისით დაიწყო, ხოლო ამჟამად, ყოველდღიურად 4 რეისს ახორციელებს. "საერთაშორისო გადამზიდავი, რომელიც 6 ჯერ ზედიზედ იყო „SKYTRAX" -ის ჯილდოს მფლობელი, როგორც „ ევროპის საუკეთესო ავიახაზი", ყოველწლიურად აგრძელებს ქსელის განვითარებას და უკვე 300-მდე მიმართულებით დაფრინავს მსოფლიოში", - აღნიშნავენ ავიაკომპანიაში. ცნობისთვის, საიუბილეო საღამო 25 მაისს თბილისში, სასტუმრო „ბილთმორში" გაიმართება. 