თურქებმა აურიეს: ყველაფერი გასარკვევი დარჩა

ნახევარფინალები და ფინალები (14 ივნისი და 18 ივნისი) თბილისში - ავჭალის და მიხეილ მესხის სტადიონებზე გაიმართება. - ტურნირის შესახებ მსოფლიო რაგბის 20-წლამდელთა ჩემპიონატი 2008 წლიდან იმართება. ჩემპიონატში მონაწილე დაახლოებით 500-მა მორაგბემ უკვე ითამაშა თავის ეროვნულ ნაკრებში. ტურნირი გამოიარეს თანამედროვე რაგბის სამყაროს ისეთმა ცნობილმა ვარსკვლავებმა როგორებიც არიან: მსოფლიოს 2016 წლის საუკეთესო მორაგბე ბოდენ ბარეთი, ჯულიან სავეა, სემ ვაითლოქი, აარონ ქრუდენი (ახალი ზელანდია, 2015 წლის რაგბის მსოფლიო თასის გამარჯვებულები), დევიდ პოქოქი, ვილ გენია (ავსტრალია), სემ ვორბერთონი, ლი ჰაფპენი (უელსი), მარო ითოჟე (ინგლისის 2016 წლის საუკეთესო მორაგბე). უმცროსმა ბორჯღალოსნებმა ტურნირში მონაწილეობა პირველად შარშან, მანჩესტერში მიიღეს (მას შემდეგ რაც 2015 წელს მოიგეს საკვალიფიკაციო ტურნირი, მსოფლიო რაგბის 20 წლამდელთა ალაფა). პირველივე ცდაზე ჩვენმა 20-წლამდელებმა პლეიოფში იტალია ძლიეს, მე-10 ადგილი დაიკავეს და ამით წლევანდელ ტურნირში არა მარტო, მასპინძლის სტატუსით არამედ სპორტული შედეგითაც დაიმსახურეს მონაწილეობის უფლება. წლევანდელ ჩემპიონატში მონაწილეობენ: ინგლისი, ირლანდია, არგენტინა, სამხრეთ აფრიკა, ახალი ზელანდია, ავსტრალია, უელსი, შოტლანდია, საფრანგეთი, საქართველო, იტალია, სამოა (ჩაანაცვლა შარშან ბოლო ადგილზე გასული იაპონია). საქართველო უკვე მეორედ მონაწილეობს 20-წლამდელთა ჩემპიონატში. შარშანდელ ტურნირში მონაწილეთაგან უკვე ეროვნულ ნაკრებში თამაშობენ: ვასილ ლობჟანიძე, ბექა გორგაძე, ოთარ გიორგაძე, გელა აფრასიძე, ლაშა ტაბიძე, ირაკლი სვანიძე, თორნიკე მატარაძე და გიორგი ცუცქირიძე. ბილეთების გაყიდვა დაიწყო ბილეთები ორ ეტაპად იყიდება: 12 აპრილიდან გაყიდვაში გამოდის ყველა სამატჩო დღეზე დასასწრები ბილეთების 60 პროცენტი, ხოლო 12 მაისიდან გაყიდვაში გამოვა დარჩენილი 40 პროცენტი. ბილეთების შეძენა შესაძლებელია ონლაინ გვერდზე www.TKT.ge/U20 დღის ბილეთის ფასი სტადიონების მიხედვით: ავჭალის სტადიონი 20 ლარი აია არენა 5 და 10 ლარი მიხეილ მესხის სტადიონი 5 და 15 ლარი https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=ijxjexQkTRM [post_title] => მსოფლიო რაგბის 20-წლამდელთა ჩემპიონატი: აქტიური ფაზა და ბილეთების გაყიდვა დაიწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => msoflio-ragbis-20-wlamdelta-chempionati-aqtiuri-faza-da-biletebis-gayidva-daiwyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-14 11:51:18 [post_modified_gmt] => 2017-04-14 07:51:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122750 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 122554 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-13 15:40:24 [post_date_gmt] => 2017-04-13 11:40:24 [post_content] => დღეს თბილისში, სასტუმრო ჰუალინგში 19-წლამდელ ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის წილისყრა შედგა. თბილისის და გორის სტადიონები კონტინენტის პირველობას 2-15 ივლისს უმასპინძლებენ. საქართველოს 19-წლამდელთა ნაკრები (მთავარი მწვრთნელი გიორგი ყიფიანი), როგორც მასპინძელი, A ჯგუფში პირველ ნომრად იყო განთესილი. ქართველ ფეხბურთელებს მეტოქედ ჩეხეთის, შვედეთის და პორტუგალიის ნაკრები გუნდები ერგო. გიორგი ყიფიანის ნაკრები პირველ შეხვედრას 2 ივლისს პორტუგალიასთან ჩაატარებს, 5 ივლისს შვედეთს გაეჯიბრება, 8 ივლისს კი ჩეხეთს. B ჯგუფში მოხვდნენ გერმანიის, ინგლისის, ბულგარეთის და ჰოლანდიის 19-წლამდელთა ნაკრები გუნდები. წილისყრის ცერემონიალს ევროპის ჩემპიონატის ელჩი, საქართველოს ეროვნული ნაკრების ექს-ფეხბურთელი და კაპიტანი ზურაბ ხიზანიშვილი გაუძღვა. ევროპის 19-წლამდელთა ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრების დებიუტი 2013 წელს, ლიტვაში შედგა. გია ცეცაძის გაწვრთნილმა გუნდმა B ჯგუფში იასპარეზა: მომავალ ფინალისტთან საფრანგეთთან ფრედ 0:0 ითამაშა, მომავალ ჩემპიონ სერბეთთან 0:1, ხოლო თურქეთთან 2:4 დამარცხდა. იმ ჩემპიონატის სიმბოლურ ნაკრებში საქართველოს ნაკრების მეკარე ბაჩო მიქავა მოხვდა. 19-წლამდელთა შორის ევროპის ჩემპიონატი 2002 წლიდან ტარდება. 1957-1980 წლებში იუნიორთა პირველობა ეწყობოდა, 1981-2001 წლებში კი 18-წლამდელთა ჩემპიონატი. 19-წლამდელთა შორის ყველაზე მეტი ტიტული ესპანეთის ნაკრებმა მოიგო - 7, მეორე ადგილზე კი 3 გამარჯვებით საფრანგეთია. ეს ორი გუნდი წლევანდელ ევროპირველობაზე ვერ მოხვდა. [post_title] => წილი ნაყარია: ევროპაზე 19 წლამდელების მეტოქეები გაირკვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => wili-nayaria-evropaze-19-wlamdelebis-metoqeebi-gairkva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-14 11:52:19 [post_modified_gmt] => 2017-04-14 07:52:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122554 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 122406 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-13 12:17:25 [post_date_gmt] => 2017-04-13 08:17:25 [post_content] => ჩემპიონთა ლიგის გამორჩეულმა მეოთხედფინალურმა თამაშმა გაამართლა. ორი უდიდესი გუნდის შეხვედრაში თითქმის ყველაფერი იყო: გარდამავალი უპირატესობა, გაფუჭებული პენალტი, გაძევება, აურაცხელი მომენტები, მეკარის საოცრებები, ლამაზი გოლები და დრამა, რომელიც „სამეფო კლუბის“ უპირატესობით დასრულდა. ძნელია „რეკორდმაისტერი და გერმანული ხასიათი ჩამოწერო, მაგრამ ფავორიტი უკვე „რეალია“. ამაში კი ესპანელებს ესპანელი დაეხმარა. რომ არა ხავი მარტინესის გაძევება, არავინ უწყის თამაში როგორ გაგრძელდებოდა. მას შემდეგ, რაც მასპინძლებს კაცი მოაკლდათ, „რეალმა“ ცოტა ხანი აცალა და მერე ისეთი შეუტია, ამდენს ‘ბაიერნს“ ალბათ დედამიწის ზურგზე ვერავინ გაუბედავს. მასპინძლებს გაუმართლდათ, რომ უფრო დიდად არ წააგეს და შანსი დაიტოვეს. ეს კი ნოიერის დამსახურებაა, რომლებმაც სასწაული ბურთები აიღო და ბოლოს ბედის ირონიით ბურთი ფეხებს შორის გაუშვა. [caption id="attachment_122422" align="aligncenter" width="500"] და კიდევ ერთი: კრიშტიანო რონალდო - აქ მეტი სათქმელი არაფერია...[/caption] 18 აპრილს, საპასუხო მატჩია და საფეხბურთო სამყარო „სანტიაგო ბერნაბეუზე“ მორიგ სპექტაკლს დაელოდება. * კრიშტიანო რონალდო გახდა პირველი ფეხბურთელი, რომელმაც ევროთასებზე 100 გოლი გაიტანა. * კრიშტიანო რონალდომ ჩემპიონთა ლიგაზე 659-წუთიანი "მშრალი" სერია შეწყვიტა. * "რეალმა" ჩემპიონთა ლიგაზე თავური გოლი 2014 წლის ოქტომბრის მერე პირველად გაუშვა. * მიუნხენის "ბაიერნმა" ჩემპიონთა ლიგაზე საშინაო მატჩი 2014 წლის აპრილის შემდეგ პირველად წააგო. 31 მაისიდან 18 ივნისის ჩათვლით საქართველო მსოფლიო რაგბის 20 წლამდელთა ჩემპიონატს მასპინძლობს. ასპარეზობაში, რომელიც ყოველწლიურად ტარდება, მსოფლიოს 12 უძლიერესი ახალგაზრდული, მათ შორის საქართველოს 20-წლამდელთა ნაკრები მონაწილეობს. 20-წლამდელთა ჩემპიონატი სარაგბო სამყაროში მნიშვნელობითა და სიდიდით მეორეა, რაგბის მსოფლიო თასის შემდეგ. ასპარეზობა 5 სამატჩო დღედ ჩატარდება. ტურნირის ჯგუფური ეტაპი (31 მაისი, 4 ივნისი, 8 ივნისი) ორ ქალაქში გაიმართება - თბილისში (ავჭალის სტადიონი) და ქუთაისში (აია არენა); ნახევარფინალები და ფინალები (14 ივნისი და 18 ივნისი) თბილისში - ავჭალის და მიხეილ მესხის სტადიონებზე გაიმართება. - ტურნირის შესახებ მსოფლიო რაგბის 20-წლამდელთა ჩემპიონატი 2008 წლიდან იმართება. ჩემპიონატში მონაწილე დაახლოებით 500-მა მორაგბემ უკვე ითამაშა თავის ეროვნულ ნაკრებში. ტურნირი გამოიარეს თანამედროვე რაგბის სამყაროს ისეთმა ცნობილმა ვარსკვლავებმა როგორებიც არიან: მსოფლიოს 2016 წლის საუკეთესო მორაგბე ბოდენ ბარეთი, ჯულიან სავეა, სემ ვაითლოქი, აარონ ქრუდენი (ახალი ზელანდია, 2015 წლის რაგბის მსოფლიო თასის გამარჯვებულები), დევიდ პოქოქი, ვილ გენია (ავსტრალია), სემ ვორბერთონი, ლი ჰაფპენი (უელსი), მარო ითოჟე (ინგლისის 2016 წლის საუკეთესო მორაგბე). უმცროსმა ბორჯღალოსნებმა ტურნირში მონაწილეობა პირველად შარშან, მანჩესტერში მიიღეს (მას შემდეგ რაც 2015 წელს მოიგეს საკვალიფიკაციო ტურნირი, მსოფლიო რაგბის 20 წლამდელთა ალაფა). პირველივე ცდაზე ჩვენმა 20-წლამდელებმა პლეიოფში იტალია ძლიეს, მე-10 ადგილი დაიკავეს და ამით წლევანდელ ტურნირში არა მარტო, მასპინძლის სტატუსით არამედ სპორტული შედეგითაც დაიმსახურეს მონაწილეობის უფლება. წლევანდელ ჩემპიონატში მონაწილეობენ: ინგლისი, ირლანდია, არგენტინა, სამხრეთ აფრიკა, ახალი ზელანდია, ავსტრალია, უელსი, შოტლანდია, საფრანგეთი, საქართველო, იტალია, სამოა (ჩაანაცვლა შარშან ბოლო ადგილზე გასული იაპონია). საქართველო უკვე მეორედ მონაწილეობს 20-წლამდელთა ჩემპიონატში. შარშანდელ ტურნირში მონაწილეთაგან უკვე ეროვნულ ნაკრებში თამაშობენ: ვასილ ლობჟანიძე, ბექა გორგაძე, ოთარ გიორგაძე, გელა აფრასიძე, ლაშა ტაბიძე, ირაკლი სვანიძე, თორნიკე მატარაძე და გიორგი ცუცქირიძე. ბილეთების გაყიდვა დაიწყო ბილეთები ორ ეტაპად იყიდება: 12 აპრილიდან გაყიდვაში გამოდის ყველა სამატჩო დღეზე დასასწრები ბილეთების 60 პროცენტი, ხოლო 12 მაისიდან გაყიდვაში გამოვა დარჩენილი 40 პროცენტი. ბილეთების შეძენა შესაძლებელია ონლაინ გვერდზე www.TKT.ge/U20 დღის ბილეთის ფასი სტადიონების მიხედვით: ავჭალის სტადიონი 20 ლარი აია არენა 5 და 10 ლარი მიხეილ მესხის სტადიონი 5 და 15 ლარი https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=ijxjexQkTRM

მსოფლიო რაგბის 20-წლამდელთა ჩემპიონატი: აქტიური ფაზა და ბილეთების გაყიდვა დაიწყო