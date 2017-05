თურქეთში, ავარიის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 23-მდე გაიზარდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => turqeti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130547 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => turqeti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130547 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 53 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => turqeti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => turqeti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130547) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (53,339) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 130147 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-05-11 18:59:12 [post_date_gmt] => 2017-05-11 14:59:12 [post_content] => თურქეთში წყალსაცავის დაცლის გამო მტკვრის დონე აიწევს. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, შესაბამისი შეტყობინება მათ თურქეთის მხარისგან მიიღეს. აღნიშნულის შესახებ ინფორმირებულია სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოც. საბჭოს განმარტებით, წყლის დონის მატებასთან დაკავშირებით ყველა შესაბამისი უწყება საქმის კურსშია. სპეციალისტები მოსახლეობას ურჩევენ, მდინარე მტკვარზე სათევზაოდ არ ჩავიდნენ, რადგან მტკვრის დონე საგრძნობლად იქნება მომატებული. წყარო:ინტერპრესნიუსი [post_title] => თურქეთში წყალსაცავის დაცლის გამო მტკვრის დონე აიწევს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => turqetshi-wyalsacavis-daclis-gamo-mtkvris-done-aiwevs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-11 20:21:17 [post_modified_gmt] => 2017-05-11 16:21:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130147 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 129848 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-11 11:03:13 [post_date_gmt] => 2017-05-11 07:03:13 [post_content] => დიღმის მასივში, რესტორან „ფაეტონთან“ ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. ერთმანეთს სამი მსუბუქი ავტომანქანა დაეჯახა. ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 3 ადამიანი დაშავდა, მათგან ერთი საავადმყოფოშია გადაყვანილი. ავტოსაგზაო შემთხვევის გამო ბელიაშვილის ქუჩაზე საცობია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლის პირველი ნაწილით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე დაზიანება გამოიწვია. [post_title] => დიღმის მასივში ერთმანეთს სამი მსუბუქი ავტომანქანა დაეჯახა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dighmis-masivshi-ertmanets-sami-msubuqi-avtomanqana-daejakha [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-11 12:06:18 [post_modified_gmt] => 2017-05-11 08:06:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129848 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 127441 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-03 20:59:56 [post_date_gmt] => 2017-05-03 16:59:56 [post_content] => თეთრიწყაროს რაიონში, სოფელ ასურეთთან ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. ავარიის შედეგად ერთ ავტომობილში მსხდომი ორი პირი გარდაიცვალა. გავრცელებული ინფორმაციით, გარდაცვლილები ცოლ-ქმარი იყვნენ. როგორც "ფორტუნას" შსს-დან აცნობეს, შემთხვევა დღეს, საღამოს 6 საათზე მოხდა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლის მე-7 ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის, უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ორი ან ორზე მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. [post_title] => ავტოსაგზაო შემთხვევას ახალგაზრდა ცოლ-ქმარი ემსხვერპლა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => avtosagzao-shemtkhvevas-akhalgazrda-col-qmari-emskhverpla [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-03 21:18:16 [post_modified_gmt] => 2017-05-03 17:18:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127441 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 130147 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-05-11 18:59:12 [post_date_gmt] => 2017-05-11 14:59:12 [post_content] => თურქეთში წყალსაცავის დაცლის გამო მტკვრის დონე აიწევს. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობით, შესაბამისი შეტყობინება მათ თურქეთის მხარისგან მიიღეს. აღნიშნულის შესახებ ინფორმირებულია სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოც. საბჭოს განმარტებით, წყლის დონის მატებასთან დაკავშირებით ყველა შესაბამისი უწყება საქმის კურსშია. სპეციალისტები მოსახლეობას ურჩევენ, მდინარე მტკვარზე სათევზაოდ არ ჩავიდნენ, რადგან მტკვრის დონე საგრძნობლად იქნება მომატებული. წყარო:ინტერპრესნიუსი [post_title] => თურქეთში წყალსაცავის დაცლის გამო მტკვრის დონე აიწევს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => turqetshi-wyalsacavis-daclis-gamo-mtkvris-done-aiwevs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-11 20:21:17 [post_modified_gmt] => 2017-05-11 16:21:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=130147 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 115 [max_num_pages] => 39 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => d9db71112769b0dbed321e3134130b67 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )