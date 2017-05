თურქეთში გარდაცვლილი ქართველი ქალბატონი საქართველოში უკვე გადმოასვენეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sagareo-saqmeta-saministro [1] => turqetshi-gardacvlili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133900 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sagareo-saqmeta-saministro [1] => turqetshi-gardacvlili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133900 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2471 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sagareo-saqmeta-saministro [1] => turqetshi-gardacvlili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sagareo-saqmeta-saministro [1] => turqetshi-gardacvlili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (133900) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2471,16009) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 128405 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-07 21:11:23 [post_date_gmt] => 2017-05-07 17:11:23 [post_content] => საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, Booking.com-ზე, ოკუპირებული აფხაზეთის, ცალკე ქვეყნად მოხსენიებასა და ძებნაზე, განცხადებას ავრცელებს. უწყების ცნობით, ის წლებია მუშაობს კომპანია Booking.com - თან, რის შედეგადაც ვებგვერდის 40-მდე სხვადასხვა ენოვან ვერსიაში search-ის ფუნქციაში ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონსა და მის ყველა ქალაქს გვერდით საქართველო მიეთითა. „ეს ფუნქცია გასასწორებელი დარჩა მხოლოდ რამდენიმე ენაზე. კომპანიასთან მუშაობის შედეგად, ახლახანს შევთანხმდით, რომ კიდევ ერთხელ გადაიხედება ვებგვერდის ყველა ტექნიკური ხარვეზი, რაც აფხაზეთის, როგორც ქვეყნის რაიმე ფორმით ხსენებას უკავშირდება, და გასწორდება საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად“, - აცხადებენ უწყებაში. საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამავე მიმართულებით კომპანია Airbnb-თანაც მუშაობს. „საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მუშაობს ყველა შემთხვევაზე, როცა ამა თუ იმ ვებგვერდზე საქართველოს ოკუპირებული რეგიონები მოცემულია ქვეყნების ჩამონათვალში. უმეტეს შემთხვევებში ეს არის ტექნიკური ხარვეზი. სწორედ ამიტომ ყველა იმ შემთხვევაში, როცა უწყება უკავშირდებაკომპანიებს, ისინი ასწორებენ ვებგვერდზე არსებულ ხარვეზებს. ცხადია, არ იგულისხმება რუსული ვებგვერდები“, - ნათქვამია განცხადებაში. სასტუმროების ონლაინ დაჯავშნის მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი პორტალი, ოკუპირებულ აფხაზეთს “ნაწილობრივ დამოუკიდებელ ქვეყანას უწოდებს”. Booking.com-ზე აფხაზეთი ცალკე ქვეყანად იყო გამოყოფილი. სასტუმროს დაჯავშნისას ის საქართველოსთან ერთად აღარ იძებნება.ქართველი მომხმარებლების შეშფოთებას, საიტის ადმინისტრაცია გამოეხმაურა. მათ პირველ განცხადებაში ნათქვამი იყო, რომ აფხაზეთი ნაწილობრივ დამოუკიდებელი ქვეყანაა. მას შემდეგ, რაც ამ განცხადებას უარყოფითი კომენტარები მოჰყვა, საიტმა პოზიცია შეცვალა. მათი თქმით, მობილური აპლიკაციის ბოლო განახლებაში, ეს შეცდომა უკვე გასწორებულია და აფხაზეთი საქართველოსთან ერთადაა მოხსენიებული. საიტის ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ ამას ყურადღებას მიაქცევს. ხუთ სამინისტროში განხორციელებული რეორგანიზაციის შედეგად სამსახურიდან 2300 ადამიანი გაანთავისუფლეს. აქედან ყველაზე მეტი - 2250 თავდაცვის სამინისტროდან, ხოლო ყველაზე ცოტა -2 თანამშრომელი საგარეო საქმეთა სამინისტროდან. საჯარო მოხელეები გაანთავისუფლეს კულტურის, ინფრასტრუქტურის და დევნილთა სამინისტროდანაც. განთავისუფლებული თანამშრომლების შესახებ, კვლევის შედეგებს "ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია" ავრცელებს. "რეორგანიზაცია კანონმდებლობის დარღვევას არ წარმოადგენს, მაგრამ პროცესი გამჭვირვალე და გასაგებ კრიტერიუმებზე უნდა იყოს დაფუძნებული, საჯარო უწყებებში კი რეორგანიზაციის პროცესი ხარვეზებით განხორციელდა" - განმარტავენ საია-ში. საია-ს განცხადებით, რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით ინფორმაცია ვერ მიიღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან, ასევე იუსტიციის, განათლების, სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის სამინისტროსგან. სამინისტროებიდან გათავისუფლებული 2300 ადამიანი - რა მიზეზით დაატოვებინეს თანამშრომლებს სამსახური? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saministroebidan-gatavisuflebuli-2300-adamiani-ra-mizezit-daatovebines-tanamshromlebs-samsakhuri [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-03 15:39:18 [post_modified_gmt] => 2017-05-03 11:39:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127292 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 123184 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-18 13:01:07 [post_date_gmt] => 2017-04-18 09:01:07 [post_content] => რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადებით, 2017 წლის 18-19 აპრილს საქართველოს ოკუპირებულ აფხაზეთის რეგიონს „ვიზიტით“ ეწვევა მინისტრი სერგეი ლავროვი. საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებთან შეხვედრის პარალელურად, იგი მონაწილეობას მიიღებს ოკუპირებულ რეგიონში რუსეთის ფედერაციის ე.წ. საელჩოს ახალი შენობის გახსნის საზეიმო ღონისძიებაში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დარღვევით რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ჩასვლა ოკუპირებულ აფხაზეთის რეგიონში და იქ რუსეთის ფედერაციის უკანონო დიპლომატიური წარმომადგენლობის ახალი შენობის გახსნა უხეშად არღვევს საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების ფარგლებში სახელმწიფოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემის პრინციპს და საერთაშორისო სამართლის სხვა ფუნდამენტურ ნორმებს. "აღნიშნული წარმოადგენს მოსკოვის პროვოკაციული პოლიტიკის გაგრძელებას საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რაც მიზნად ისახავს ეთნიკური წმენდისა და სამხედრო ოკუპაციის მეშვეობით სუვერენული სახელმწიფოს საზღვრების ძალადობრივი ცვლილების დაკანონებას. მსგავსი უკანონო ქმედებებით რუსეთის ფედერაცია უშედეგოდ ცდილობს საოკუპაციო რეჟიმების ლეგიტიმაციას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას, შეწყვიტოს პროვოკაციული ქმედებების პრაქტიკა, პატივი სცეს სუვერენული სახელმწიფოს ტერიტორიულ მთლიანობას და შეასრულოს ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებები, მათ შორის, 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება," - ნათქვამია საგარეო უწყების განცხადებაში. საგარეო საქმეთა სამინისტრო სოხუმში ლავროვის ჩასვლას ეხმიანება Booking.com-ზე აფხაზეთი ცალკე ქვეყანად იყო გამოყოფილი. სასტუმროს დაჯავშნისას ის საქართველოსთან ერთად აღარ იძებნება.ქართველი მომხმარებლების შეშფოთებას, საიტის ადმინისტრაცია გამოეხმაურა. მათ პირველ განცხადებაში ნათქვამი იყო, რომ აფხაზეთი ნაწილობრივ დამოუკიდებელი ქვეყანაა. მას შემდეგ, რაც ამ განცხადებას უარყოფითი კომენტარები მოჰყვა, საიტმა პოზიცია შეცვალა. მათი თქმით, მობილური აპლიკაციის ბოლო განახლებაში, ეს შეცდომა უკვე გასწორებულია და აფხაზეთი საქართველოსთან ერთადაა მოხსენიებული. საიტის ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ ამას ყურადღებას მიაქცევს. 