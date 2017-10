თურქეთში „ისლამურ სახელმწიფოსთან“ კავშირის ბრალდებით 15 ადამიანი დააკავეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => islamuri-sakhelmwifo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181507 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => islamuri-sakhelmwifo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181507 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 199 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => islamuri-sakhelmwifo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => islamuri-sakhelmwifo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (181507) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (199) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 180507 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-10-26 11:51:36 [post_date_gmt] => 2017-10-26 07:51:36 [post_content] => ტერორისტულმა დაჯგუფება ISIS-მა "ბარსელონას" ვარსკვლავის, ლეო მესის ფოტო 2018 წლის მსოფლიოს ჩემპიონატზე მუქარისთვის გამოიყენა. ფოტოზე შავ ფონზე გამოსახულია მესი, თვალები კი სისხლიანია. ფოტოზე წარწერაა გაკეთებული: "თქვენ იბრძვით მდგომარეობაში, რომელსაც მარცხი არ გააჩნია". ტერორისტებმა დაანონსეს, რომ მათი მომდევნო სამიზნე რუსეთი და კონკრეტულად, მსოფლიოს ჩემპიონატი იქნება. ტერორისტებმა მესი მუქარისთვის გამოიყენეს

ერაყის პრემიერ- მინისტრის, ჰაიდარ აბედის, განცხადებით, „ისლამურ სახელმწიფოზე" სრული გამარჯვება მოახლოებულია. განცხადება პრემიერმა თურქეთში ვიზიტით ყოფნისას გააკეთა. „ჩვენმა უსაფრთხოების ძალებმა შეძლეს სიტუაციის გარდატეხვა „ისლამურ სახელმწიფოსთან" ბრძოლაში და წარმატებებს მიაღწიეს გამარჯვების მოპოვებაში. ჩვენი ძალები ისე აღარ იქცევიან, როგორც სადამ ჰუსეინის დროს, როცა საკუთარ მოსახლეობას ჩაგრავდნენ. ისინი არ იყენებენ იარაღს საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ და მხოლოდ ტერორისტებს ებრძვიან," - განაცხადა ერაყის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანთან შეხვედრის შემდეგ და დასძინა, „ჩვენი პოლიტიკის ნაწილი ტერორიზმთან ბრძოლაა და ერთიანნი უნდა ვიყოთ ამ ბრძოლაში წარმატების მისაღწევად". „ისლამურ სახელმწიფოზე"გამარჯვება მოახლოებულია- ერაყის პრემიერმინისტრი

"ისლამური სახელმწიფოს" პროპაგანდისტულმა მანქანამ რუსეთში ჩასატარებელ 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატისადმი მუქარის წერილი გაავრცელა. ტერორისტულმა ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ფოტო, სადაც ასახულია საფეხბურთო სტადიონის წინ მდგარი შეიარაღებული ჯიჰადისტი, ნაღმთან ერთად. ფოტოზე ასევე დართულია მსოფლიო ჩემპიონატის ოფიციალური სიმბოლიკა, რომელიც ცეცხლის ალში იწვის. ისლამური სახელმწიფო რუსეთს მსოფლიო ჩემპიონატის დროს თავდასხმით ემუქრება 