თურქეთში მოტოციკლების შეჯახების შედეგად საქართველოს ერთი მოქალაქე დაშავდა

თურქეთში, ამასიას პროვინციაში, მომხდარი ავარიის დროს საქართველოს ერთი მოქალაქე დაშავდა. დაშავებული საავადმყოფოშია გადაყვანილი, მისი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ავტოსაგზაო შემთხვევას 5 ადამიანი ემსხვერპლა. დაღუპულებს შორის არის ავტობუსის მძღოლიც. დიდი სიჩქარით მიმავალი სამგზავრო ავტობუსი ქალაქ მერზიფონთან გზის სავალი ნაწილიდან გადავიდა, ჯებირი გაარღია და თხრილში გადავარდა. შემთხვევის შედეგად, სულ მცირე, 30 ადამიანი დაშავდა. საქმეზე სამართალდამცველებმა გამოძიება დაიწყეს. თურქეთში ავტოსაგზაო შემთხვევას 3 ადამიანი ემსხვერპლა. მედიაში გავცელებული ცნობით, დაღუპულთა შორის 1 ქართველია. ინფორმაციას სტამბოლში საქართველოს გენერალური საკონსულო ადასტურებს. გავრცელებული ინფორმაციით, გარდაცვლილი უკვე 16 წელია თურქეთში ცხოვრობდა. [post_title] => ავარია თურქეთში -დაღუპულთა შორის 1 ქართველია [post_title] => ავარია თურქეთში - დაშავებულებს შორის საქართველოს 1 მოქალაქეა