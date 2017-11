თურქეთში, სირიელი ლტოლვილების საბერძნეთში უკანონოდ გადაყვანის მცდელობისას საქართველოს მოქალაქე დააკავეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saberdzneti [1] => dakaveba [2] => sirieli-ltolvilebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183905 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saberdzneti [1] => dakaveba [2] => sirieli-ltolvilebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183905 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 413 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => saberdzneti [1] => dakaveba [2] => sirieli-ltolvilebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => saberdzneti [1] => dakaveba [2] => sirieli-ltolvilebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (183905) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1136,413,20961) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 183258 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-11-02 21:31:27 [post_date_gmt] => 2017-11-02 17:31:27 [post_content] => საბერძნეთის ქალაქ კალამატას სასამართლომ, ბერძენი სასულიერო პირის მკვლელობაში ბრალდებული საქართველოს მოქალაქე გაამართლა. 26 წლის მამაკაცი მკვლელობის ბრალდებით 448 დღის განმავლობაში იყო დაპატიმრებული. სასამართლოს დადგენილებით, ციხეში გატარებული თითო დღის სანაცვლოდ მას 15 ევრო უნდა გადაუხადონ. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, კომპენსაციის სახით საქართველოს მოქალაქე 6 720 ევროს მიიღებს 54 წლის არქიმანდრიტი 2014 წლის თებერვალში მოკლეს. მაშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სასულიერო პირი ვალის გამო მოკლეს. სასულიერო პირის მკვლელობაში ბრალდებული საქართველოს მოქალაქე საბერძნეთის სასამართლომ უდანაშაულოდ ცნო

უკრაინის უსაფრთხოების სამსახური მეგის ქარდავას დაკავების შესახებ განცხადებას ავრცელებს. მათი ინფორმაციით, დაკავებული საქართველოს მოქალაქე, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 24-ე, 138-ე და 144-ე მუხლებით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენის გამო 2012 წლიდან იძებნებოდა. „საქართველოს დაკავებულ მოქალაქეს თან აღმოაჩნდა სხვადასხვა სახელებზე გაფორმებული უკრაინის ორი, ლატვიის - ერთი და ბელიზის ერთი ყალბი პასპორტი, ასევე მეზღვაურის ყალბი დამადასტურებელი მოწმობა, რომლითაც ის უკრაინის და სხვა ქვეყნების საზღვრებს კვეთდა. "ივანო-ფრანკოვსკის ოლქის გალიცკის რაიონული სასამართლოს დადგენილებით, საქართველოს მოქალაქეს 40-დღიანი პატიმრობა შეეფარდა. დაწყებულია სამშობლოში მისი ექსტრადირების პროცედურა,“ - ნათქვამია უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებაში. მეგის ქარდავას დაკავებისას მეზღვაურის მოწმობა და ყალბი პასპორტები აღმოაჩნდა ე.წ. მესაზღვრეებმა სოფელ ზარდიანთკარის მკვიდრი "საზღვრის უკანონო გადაკვეთისთვის" მესამედ დააკავეს

"სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე არალეგალურად შეღწევის მცდელობისას საქართველოს მოქალაქე გენადი ბესტაევი მესაზღვრეებმა მესამედ დააკავეს," - ამის შესახებ დე ფაქტო რესპუბლიკის ე.წ. სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის პრესსამსახური იუწყება. „ბესტაევი 30 ოქტომბერს ცხინვალის რაიონის სოფელ ხელჩუას მახლობლად დავაკავეთ. 31 ოქტომბერს აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე „საზღვრის უკანონო გადაკვეთის" მუხლით. დადგინდა, რომ ბესტაევი ანალოგიური დანაშაულისთვის აგვისტო-სექტემბერშიც იყო დაკავებული და მაშინ მას ადმინისტრაციული პასუხისმგელობა დაეკისრა", - განაცხადეს ე.წ. სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტში. გუშინ ოკუპირებული ცხინვალის რაიონულმა სასამართლომ ბესტაევს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. ე.წ. მესაზღვრეებმა სოფელ ზარდიანთკარის მკვიდრი "საზღვრის უკანონო გადაკვეთისთვის" მესამედ დააკავეს