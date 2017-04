თურქი ინვესტორები ფოთში ტანსაცმელს შეკერავენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => akhali-ambebi [2] => adgilobrivi-produqcia [3] => tanisamosi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122073 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => akhali-ambebi [2] => adgilobrivi-produqcia [3] => tanisamosi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122073 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 401 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => akhali-ambebi [2] => adgilobrivi-produqcia [3] => tanisamosi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => akhali-ambebi [2] => adgilobrivi-produqcia [3] => tanisamosi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (122073) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14704,12163,401,14705) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 122104 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-12 13:50:04 [post_date_gmt] => 2017-04-12 09:50:04 [post_content] => თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ, 2016 წლის საქმიანობის ანგარიშის წარდგენის შემდეგ, შემაჯამებელ სიტყვაში, ადმინისტრაციული ხარჯებისა და პრემიების შესახებ ოპოზიციონერი დეპუტატების შეკითხვებს უპასუხა. მან აღნიშნა, რომ ახლანდელი ოპოზიცია კოლოსალურ პრემიერს იღებდა ადრე, ხოლო დედაქალაქის მოქმედმა მთავრობამ ადმინისტრაციული ხარჯები მნიშვნელოვნად შეამცირა. ,,მაშინ, როდესაც თქვენ იღებდით კოლოსალურ პრემიებს, ჩვენ ტენდენციურად, 2017 წელსაც შევამცირეთ ადმინისტრაციული ხარჯები და ეს არის მკვეთრი შემცირება - 22,3 მლნ ლარი. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ 2016 წლის თავდაპირველად დამტკიცებულ ბიუჯეტთან მიმართებაში მკვეთრად - 13, 1 მლნ ლარით, ანუ 13%-ით შემცირდა შრომის ანაზღაურება და საპრემიო ფონდი, საქონელი და მომსახურება კი 9,2 მლნ ლარით. დამეთანხმებით, რომ საუბარია საკმაოდ მოცულობით თანხებზე. ასე რომ, ოპონენტების ვნებათაღელვა აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში, მინდა გითხრათ, რომ სრულიად უსაფუძვლოა,“ - აღნიშნა თბილისის მერმა. "ფორტუნას" მეწარმეობის განვითარების სააგენტოში არ განუცხადეს კონკრეტულად, რომელი კომპანია აწვდის "კაფსულოს" ყავის მარცვლებს, ამასთან დაკავშირებით, ინფორმაცია ჯერჯერობით, კომპანიის მოთხოვნითვე გასაიდუმლოებულია. შპს „კაფსულო“ პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერით სარგებლობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პირველი 2 წლის განმავლობაში პროცენტის თანადაფინანსებას მეწარმეობის განვითარების სააგენტო განახორციელებს. სააგენტოს დახმარებით განხორციელებული პროექტის ინვესტიციის ჯამური მოცულობა 22 000 000 ლარს შეადგენს. ამასთანავე, უნდა აღინიშნოს, რომ კახეთის გზატკეცილზე, „ავტოვაზის“ მიმდებარე ტერიტორიაზე შპს „კაფსულოს“ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ ორი ერთეული 12064 კვ.მ და 4928 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები 412 000 ლარად საინვესტიციო პირობებით გადასცა. "ფორტუნას" წყაროს ინფორმაციით, აღნიშნული საწარმო სტარბაქსთან თანამშრომლობს. "ხელშეკრულება, რომელიც გაფორმდა "გაზპრომთან" გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ არ ვიყოთ დამოკიდებულები რუსულ ბუნებრივ აირზე. მიღებული თანხით გვეძლევა შესაძლებლობა, ვიყიდოთ ბუნებრივი აირი აზერბაიჯანიდან, ირანიდან, თუმცა დღევანდელი გადმოსახედიდან ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ სრულიად დავიტვირთოთ აზერბაიჯანული ბუნებრივი აირით", - განაცხადა კალაძემ. მისივე თქმით, "გაზპრომთან" ორწლიანი ხელშეკრულების დასრულების დროისთვის საქართველოს ექნება უფრო მყარი პოზიციები, ვინაიდან დასრულებული იქნება გაზსაცავის მშენებლობა. შეგახსენებთ, ენერგეტიკის სამინისტროს პროგნოზით, წელს საქართველოში გაზის მოხმარება ორი მილიარდი კუბური მეტრი იქნება. როგორც ენერგეტიკის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ბალანსიდან ცნობილი ხდება, აღნიშნული რაოდენობის გაზის 96% აზერბაიჯანული იქნება. ადგილობრივი მოპოვება მხოლოდ ათი მილიონი კუბური მეტრის ოდენობით არის ნავარაუდევი. რაც შეეხება რუსეთს, აქედან 2017 წელს უკვე 100 მილიონი კუბური მეტრი გაზი გვაქვს მიღებული და საქართველო რუსეთისგან გაზის შესყიდვას მიმდინარე წელს აღარ გეგმავს. 