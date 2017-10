WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zvavi [1] => shaveli-abano-omalo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171199 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zvavi [1] => shaveli-abano-omalo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171199 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3154 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => zvavi [1] => shaveli-abano-omalo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => zvavi [1] => shaveli-abano-omalo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (171199) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19890,3154) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 130681 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-14 19:39:30 [post_date_gmt] => 2017-05-14 15:39:30 [post_content] => თუშეთში ზვავში მამაკაცი მოჰყვა. ამის შესახებ ”ინტერპრესნიუსს” ახმეტის გამგებლის მოადგილემ, თემურ ქავთარაშვილმა განუცხადა. მისივე ინფორმაციით, ზვავი გაწმენდითი სამუშაოების დროს მოწყდა და ერთ-ერთი მუშა ქვეშ მოიყოლა. ადგილზე სამაშველო სამსახურების წარმომადგენლებს ელოდებიან. როგორც თამაზ ქავთარშვილმა აღნიშნა, ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, გარდაიცვალა თუ არა ზვავში მოყოლილი მამაკაცი. თუშეთში ზვავში მამაკაცი მოჰყვა

სამთო კურორტზე ჩამოწოლილი ზვავის შედეგად იაპონიაში, სავარაუდოდ, 8 მოსწავლე გარდაიცვალა. „ბიბისის" იფორმაციით, ზვავი დღეს გამთენიისას ტოჩიგის პრეფექტურაში, ქალაქ ნასუსთან, ტოკიოდან 120 კმ-ს დაშორებით ჩამოწვა. რვა სტუდენტის კვალი ამ დრომდე არ ჩანს, დაშავდა 30 ადამიანი. კურორტზე 70-მდე ადამიანი იმყოფებოდა, სხვადასხვა სკოლის მოსწავლეები და მასწავლებლები. ადგილზე სამაშველო სამსახური მუშაობს, თუმცა ცუდი ამინდი და ინტენსიური თოვა მათ ხელს უშლის. უამინდობის გამო სამაშველო ოპერაციაში ამ დრომდე ვერ ჩაერთო ვერტმფრენი. ქალაქ ნასუსთან რამდენიმე სამთო-სათხილამურო კურორტი მდებარეობს. ბოლო ორი დღის განმავლობაში ინტენსიური თოვის გამო ზვავსაშიშროებაც შეიქმნა. 8 გარდაცვლილი და 30-მდე დაშავებული - ზვავში გადარჩენილებს ჯერ კიდევ ეძებენ

გუდაურში ზვავის ჩამოწოლის შედეგად ერთი ტურისტი გარდაიცვალა. „ფორტუნას" შსს-ში განუცხადეს, რომ ტურისტების ჯგუფი სათხილამურო ტრასიდან გაუკვალავ ტერიტორიაზე გადავიდა. ჩამოწვა ზვავი, რომელმაც ერთი ტურისტი იმსხვერპლა. ჯგუფის დანარჩენი წევრების ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. შსს-ს ცნობით, საქმე 116-ე მუხლით აღიძრა, რაც გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობას გულისხმობს. გუდაურში ზვავმა ერთი ტურისტის სიცოცხლე იმსხვერპლა

თუშეთში ზვავში მამაკაცი მოჰყვა. ამის შესახებ "ინტერპრესნიუსს" ახმეტის გამგებლის მოადგილემ, თემურ ქავთარაშვილმა განუცხადა. მისივე ინფორმაციით, ზვავი გაწმენდითი სამუშაოების დროს მოწყდა და ერთ-ერთი მუშა ქვეშ მოიყოლა. ადგილზე სამაშველო სამსახურების წარმომადგენლებს ელოდებიან. როგორც თამაზ ქავთარშვილმა აღნიშნა, ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, გარდაიცვალა თუ არა ზვავში მოყოლილი მამაკაცი. თუშეთში ზვავში მამაკაცი მოჰყვა