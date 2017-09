თუშეთში ისევ ხანძარია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari-tushetshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164339 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari-tushetshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 164339 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 18637 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => khandzari-tushetshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => khandzari-tushetshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (164339) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18637) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 164266 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-15 17:32:45 [post_date_gmt] => 2017-09-15 13:32:45 [post_content] => თუშეთში, ხახაბოს მთაზე, ხანძრის ახალი კერა გაჩნდა. როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში „ფორტუნას“ განუცხადეს, ცეცხლი ტყის მასივს უკიდია. ადგილზე მობილიზებული არიან სახანძრო სამაშველო ბრიგადები. ჯერჯერობით უცნობია ხანძრის გავრცელების მასშტაბი. [post_title] => თუშეთში ხანძრის ახალი კერა გაჩნდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tushetshi-khandzris-akhali-kera-gachnda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-15 17:32:45 [post_modified_gmt] => 2017-09-15 13:32:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=164266 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 160715 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-06 15:57:18 [post_date_gmt] => 2017-09-06 11:57:18 [post_content] => თუშეთში, სოფელ ხახაბოს ტყეში, ხანძრის კერები და დაკვამლიანება აღარ შეინიშნება. "გუშინდელთან შედარებით, დღეს ძლიერი ქარი არ არის, მაგრამ პრევენციის მიზნით, მიმდინარეობს მონიტორინგი. ხანძრის კერის გარშემო პერიმეტრს მაშველებმა, რეინჯერებმა და მოხალისეებმა ალყა შემოარტყეს, რომ დამწვარი ხის ნაწილები არ დაგორდეს და ცეცხლის ახალი კერები არ წარმოიქმნას," - განაცხადა თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაციის დირექტორმა, ზაზა ლაგაზიძემ. ლაგაზიძის თქმით, 2 სექტემბერს სოფელ ხახაბოს ტყეში, დაახლოებით, 20 ჰექტრამდე ფიჭვნარი დაიწვა. თუშეთში ხანძრის ქრობაზე დღეს ვერტმფრენის დახმარების საჭიროება არ იყო, თუმცა ადგილზე მონიტორინგის მიზნით კვლავ რჩება 200-ზე მეტი მაშველი. [post_title] => თუშეთში ხანძრის კერები და დაკვამლიანება აღარ შეინიშნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tushetshi-khandzris-kerebi-da-dakvamlianeba-aghar-sheinishneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-06 15:57:18 [post_modified_gmt] => 2017-09-06 11:57:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160715 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 160396 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-06 11:17:13 [post_date_gmt] => 2017-09-06 07:17:13 [post_content] => თელავში, ართანასთან, კოხტას მთაზე და თუშეთში, ხახაბოსთან, ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები დილიდან განახლდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ცნობით, კოხტას მთაზე, ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში უკვე ჩართულია ავიაციაც. „ამ დროისთვის ვითარება მნიშვნელოვნად შეცვლილი არ არის; ისევ მიმდინარეობს ცეცხლის ქრობის სამუშაოები. აქტიურად მუშაობს ცოცხალი ძალა. სამუშაოები მთელი ღამის განმავლობაში უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობდა, შეივსო წყლის ავზები. ადგილზე 500-ზე მეტი ადამიანი მუშაობს. ჯერჯერობით სალიკვიდაციო სამუშაოებში ერთი ქართული ვეტმფრენია ჩართული. ორი ირანული ვეტმფრენი გზაშია და მოგვიანებით ისინიც ჩაერთვებიან,“ - აღნიშნავენ საგანგებო სიტუაციების სამსახურში. რაც შეეხება თუშეთში, ხახაბოსთან არსებულ სიტუაციას, საგანგებო სიტუაციების სამსახურში განმარტავენ, რომ ცალკეული კერების ქრობის სამუშაოები მიმდინარეობს. „ხანძრის ძირითადი კერები უკვე ლოკალიზებულია. ცალკეული კერების ქრობის სამუშაოები მიმდინარეობს. დამატებითი ძალის შეყვანის საჭიროება და ავიაციის ჩართვის აუცილებლობა არ არის. დარჩენილია ცოცხალი ძალის მიერ შესასრულებელი სამუშაოები,“ - განაცხადეს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში. [post_title] => თელავსა და თუშეთში ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები დილიდან განახლდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => telavsa-da-tushetshi-khandzris-salikvidacio-samushaoebi-dilidan-ganakhlda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-06 11:17:13 [post_modified_gmt] => 2017-09-06 07:17:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=160396 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 164266 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-15 17:32:45 [post_date_gmt] => 2017-09-15 13:32:45 [post_content] => თუშეთში, ხახაბოს მთაზე, ხანძრის ახალი კერა გაჩნდა. როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში „ფორტუნას“ განუცხადეს, ცეცხლი ტყის მასივს უკიდია. ადგილზე მობილიზებული არიან სახანძრო სამაშველო ბრიგადები. ჯერჯერობით უცნობია ხანძრის გავრცელების მასშტაბი. [post_title] => თუშეთში ხანძრის ახალი კერა გაჩნდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tushetshi-khandzris-akhali-kera-gachnda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-15 17:32:45 [post_modified_gmt] => 2017-09-15 13:32:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=164266 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 6 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 5d5ef5ab6ae49efc3e974fbfc55a0f20 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )