“ტვიტერი” ორი რუსული მედიასაშუალების ყველა სარეკლამო განცხადებას დაბლოკავს

Twitter–ის აქტიური მომხმარებლების ბაზა სტაბილურია და არ იცვლება – სარეკლამო შემოსავლები კი შემცირებულია. Twitter ბრძოლას აგრძელებს იმის მიუხედავად, რომ ონლაინ სარეკლამო ბაზარი და კონკურენცია წინა წელთან შედარებით მკვეთრად გაიზარდა. "უფრო ღირებული" კომპანიამ, ამ სიახლესთან დაკავშირებით, მომხმარებლების ნაწილის აზრი გამოიკვლია. კომპანიის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ისინი მუდმივად ახორციელებენ მომხმარებელთა აზრის კვლევას იმისთვის, რომ ქსელი პროფესიონალებისთვის უფრო კომფორტული და ღირებული გახდეს. მეილში, რომელიც კომპანიამ შერჩეულ მომხმარებლებს გაუგზავნა, აღწერილია როგორ იმუშავებს ახალი ინსტრუმენტი. Twitter ფასიანი ხდება? 