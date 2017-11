თვითმფრინავი, სადაც ნანუკა ჟორჟოლიანი იჯდა, უამინდობის გამო თბილისში ვერ დაჯდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nanuka-djordjoliani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189711 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nanuka-djordjoliani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189711 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1175 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nanuka-djordjoliani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nanuka-djordjoliani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (189711) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1175) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 183091 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-11-02 14:02:15 [post_date_gmt] => 2017-11-02 10:02:15 [post_content] => ნანუკა ჟორჟოლიანის ქალიშვილი, მარიამ გეგუჩაძე გიორგი კორკოტაშვილის სიტყვიერი თავდასხმის მსხვერპლი გახდა. „როდესაც კორკოტას გემოვნებაში არ ჯდები, უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს...“, აღნიშნა ტელეწამყვანის შვილმა, რომელმაც სოციალურ ქსელში გიორგი კორკოტაშვილის მიერ ნანუკაზე გამოთქმული მოსაზრება გამოაქვეყნა. „კორკოტა სწერს ჩემს შვილს, მარიამს კომენტარზე. და ასეთი მორალის კაცებს, ჩვენ ეთერს ვუთმობთ. ძალიან სამწუხაროა! ძალიან!“ - ნანუკამ სწორედ ასეთი სათაური წაუმძღვარა იმ ამონარიდს, რომელიც გიორგი კორკოტაშვილის უცენზურო გამონათქვამს ასახავს მარიამისა და ნანუკას მიმართ. მოგვიანებით, ტელეწამყვანმა ამ თემაზე კიდევ ერთი პოსტი გამოაქვეყნა და აღნიშნა, რომ ისევ იმ აზრზე რჩება, რაც აქამდეც გამოთქვა: [post_title] => ნანუკა ჟორჟოლიანი გიორგი კორკოტაშვილის წინააღმდეგ: „ეცოდინება, რომ ჟურნალისტები არ ვაპატიებთ...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nanuka-djordjoliani-giorgi-korkotashvilis-winaaghmdeg-ecodineba-rom-djurnalistebi-ar-vapatiebt [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-02 14:05:10 [post_modified_gmt] => 2017-11-02 10:05:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183091 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 180913 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-27 12:24:54 [post_date_gmt] => 2017-10-27 08:24:54 [post_content] => მეორე დღეა, სოცქსელებში განხილვის მთავარი თემა „ნანუკა ჟორჟოლიანის შოუ“ და იქ მიმდინარე სჯა-ბაასია ლგბტ პირების შესახებ. ბევრი რამ ითქვა და დაიწერა ნანუკას მოსაზრებაზე, რომელიც მან გადაცემაში გამოთქვა და აღნიშნა, რომ არ გაუხარდება, რომ მისი შვილი გეი იყოს... მის ამ გამონათქვამს თავად ლგბტ თემს შორის და ასევე არასამთავრობოების მხრიდან დიდი კრიტიკა მოჰყვა. სოცქსელში გამოხმაურებები არც დღეს წყდება. ერთ-ერთი, ვინც ამ საკითხთან დაკავშირებით მოსაზრება გამოთქვა, კომპოზიტორი მაია კაჭკაჭიშვილია, რომელმაც აღნიშნა: „ახლა ვუყურე „ნანუკას შოუს“... ნანუკას თუ არ უნდა შვილი გეი ჰყავდეს, ანუ ჰომოფობია??? რამხელა ზეწოლაა ეს ???!!! მეც მყავს ბევრი გეი მეგობარი, ძალიან მიყვარს ისინი და რა თქმა უნდა, არ ვერევი მათ ცხოვრებაში... მაგრამ ორი შვილიც მყავს და ზუსტად ვიცი, რაიმე რომ შევატყო, ეგრევე ვამთავრებ ცხოვრებას!!! ამის შემდეგ გინდ ჰომოფობი დამიძახეთ და გინდა შეშლილი!!! ეს ჩემი აზრია... არადა, ყველაზე თავისუფალი ადამიანი ვარ, მაგრამ აშკარად ზედმეტი მოსდით!!! პ.ს.: ამ პოსტის მერე ბევრი ადგილი გამითავისუფლდება ფრენდლისტში, ვატყობ :)))“ [post_title] => მაიკო კაჭკაჭიშვილი „ნანუკას შოუზე“ – „ორი შვილი მყავს და რამე რომ შევატყო, ეგრევე დავამთავრებ ცხოვრებას!..“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => maiko-kachkachishvili-nanukas-shouze-ori-shvili-myavs-da-rame-rom-shevatyo-egreve-davamtavreb-ckhovrebas [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-27 12:24:54 [post_modified_gmt] => 2017-10-27 08:24:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180913 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 180606 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-26 13:40:12 [post_date_gmt] => 2017-10-26 09:40:12 [post_content] => „ნანუკას შოუს“ გუშინდელი გადაცემა ლგბტ თემის პრობლემებს მიეძღვნა. როგორც ნანუკამ აღნიშნა, „რუსთავი 2“ იქნება პირველი არხი, რომელიც ლგბტ პირებს ეთერში წამყვანებად დასვამს და უმცირესობების თემას გადაცემას მიუძღვნის. ამაზე სასაუბროდ ამ თემის წარმომადგენლები, ასევე არხის დირექტორი ნიკა გვარამია და სპორტსმენი დათო ქაცარავა შეიკრიბნენ. მათ შორის ერთ-ერთი სტუმარი გახლდათ კობა ბიწაძე, რომელიც ღიად საუბრობს საკუთარ სექსუალურ ორიენტაციაზე. გადაცემის ეთერში გასვლის შემდეგ, კობა ბიწაძემ ვრცელი სტატუსი დაწერა და აღნიშნა, რომ დედამისს ახლობლები და ე.წ. კეთილიმსურველები ურეკავენ... ასევე ის დასძენს, რომ „ნანუკას შოუში“ მისი საუბარი „მიჭრილ-მოჭრილი“ იყო. გთავაზობთ სრულად კობა ბიწაძის პოსტს: „ახლა ვარ ყველაზე ცუდად. დედა, ვინც ყველაზე მეტად მიყვარს, ვის გამოც ამ ჩამყაყებული ქვეყნიდან არ ვფიქრობ წასვლაზე და მშვიდად ცხოვრებაზე, მეუბნება რომ თავს ვჭრი და არ უნდა ვიყო საჯარო. ამის მიზეზი კი ის არის, თუ რას იფიქრებენ სხვები. ეშინია, რომ სამსახურიდან გამოაგდებენ ჩემს გამო, ეშინია, რომ ქუჩაში მიცნობენ და მომკლავენ, ეშინია, რომ ამის გამო მომავალი არ მაქვს და ა.შ. როცა ოჯახმა ჩემი სექსულური ორიენტაციის შესახებ გაიგო, დიდი გზა გავიარეთ ერთად. ბევრი ჩავარდნებით, მაგრამ მაინც მივიწევდით წინ, რომ არა დედის ეს აკვიატებული სირცხვილის იდეა იმაზე, თუ რას იფიქრებენ სხვები. და ეს სირცხვილის განცდა, რომელიც იმ შიშებს უკავშირდება, რაც მას აწუხებს, სულაც არ არის თითიდან გამოწოვილი სისულელე. პირველივე კადრში გამოჩენისთანავე, უკვე ატეხეს ვიღაცებმა მასთან რეკვა, კიდევ ერთხელ რომ დაარცხვინონ ჩემ გამო და „კეთილი რჩევები“ მისცენ იმაზე, რომ მე ექიმი მჭირდება. ვახ დედა, როგორ მიკვდება გული, მუდმივად ვუმეორებ, რომ პრობლემის ფოკუსი გაასწოროს და პრობლემა ჩემში კი არა, იმ ადამიანებში ეძებოს, ვინც ჩემ გამო მის დარცხვენას ცდილობს. მაგრამ რა გააკეთოს? ყველაზე მეტად ამ ფოკუსის გასწორების ეშინია, რადგან დამოკიდებულია მის სამსახურზე, იმით არჩენს თავს და ოჯახის სხვა წევრებს, იმით ყიდულობს წამლებს... მართლა რომ გამოაგდონ, სად უნდა წავიდეს? რა უნდა გააკეთოს? დამოკიდებულია მის ნათესავებზე და მეგობრებზე, რადგან მარტო ხომ ვერ დარჩება ოთხ კედელში გამოკეტილი? თუმცა მთავარი პრობლემა ისაა, რომ ამ ენალაქია „კეთილის მოსურნეებთან" დაპირისპირების ეშინია, რადგან ამას ვერ შეძლებს და ამ სიტუაციაში ის ჩემზე მეტად მოწყვლადია. მე ენა მაინც მაქვს გასლექილი. ეხ, დედა, როგორ მინდა გვესმოდეს ერთმანეთის. მეც არ მესმის, ჰო, ჯიუტად და თავხედად ვამბობ, რომ მე არ მეშინია და მკიდია, რას ფიქრობენ სხვები, მაგრამ გულის სიღრმეში ხომ ვიცი, რომ ჩემი გამოჩენა სადმე საჯაროდ შენც გაყენებს ზიანს :( არ ვიცი.... განა არ შეიძლება, ჩემით იამაყოს? განა, არ არსებობს გზები, რითაც ამ შიშებს მოვაშორებ? სად წავიყვანო? მოშორდება კი იმ გარემოს, სადაც მამის საფლავია? :( პ.ს. ამ გადაცემის მიჭრილ-მოჭრილი იდიოტ„ობის კრიტიკის თავი აღარ მაქვს, როცა ატირებული დედა მირეკავს და მეშინია, რამე არ დაემართოს. გადაეცით იმ იდიოტ პრივილეგირებულებს, ვინც იქ იჯდა ჩემთან ერთად და მიმტკიცებდა, რომ არავინ იჩაგრებაო, რომ ყველას არ უმართლებს და მე სულაც არ მინდა ჩაგვრა ჩემი ბედისწერა იყოს! ვინც დედას ურეკავთ და ცდილობთ, გული გაუხეთქოთ და მომიკლათ და ამ სტატუსსაც ჩასაფრებული ელოდებით, გეყოთ თქვენი თავხედური გამოხდომებით! შეწყვიტეთ ენების ტრიალი! ჰო, ასეთი ვარ და შეეგუეთ ამას! ნუ ტეხავთ პანიკებს! ჰო, არ ვიცვლები და ვერ შევიცვლები! ჰო, ასეთი ვიყავი მანამდეც, სანამ ამას გაიგებდით! დაფიქრდით და პრობლემა თქვენს ჰომოფობიაში ეძებეთ!“ [post_title] => „ნანუკას შოუს“ გეი სტუმარი: „ამ გადაცემის მიჭრილ-მოჭრილი იდიოტობის კრიტიკის თავი აღარ მაქვს...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nanukas-shous-gei-stumari-am-gadacemis-michril-mochrili-idiotobis-kritikis-tavi-aghar-maqvs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-26 13:40:12 [post_modified_gmt] => 2017-10-26 09:40:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180606 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 183091 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-11-02 14:02:15 [post_date_gmt] => 2017-11-02 10:02:15 [post_content] => ნანუკა ჟორჟოლიანის ქალიშვილი, მარიამ გეგუჩაძე გიორგი კორკოტაშვილის სიტყვიერი თავდასხმის მსხვერპლი გახდა. „როდესაც კორკოტას გემოვნებაში არ ჯდები, უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს...“, აღნიშნა ტელეწამყვანის შვილმა, რომელმაც სოციალურ ქსელში გიორგი კორკოტაშვილის მიერ ნანუკაზე გამოთქმული მოსაზრება გამოაქვეყნა. „კორკოტა სწერს ჩემს შვილს, მარიამს კომენტარზე. და ასეთი მორალის კაცებს, ჩვენ ეთერს ვუთმობთ. ძალიან სამწუხაროა! ძალიან!“ - ნანუკამ სწორედ ასეთი სათაური წაუმძღვარა იმ ამონარიდს, რომელიც გიორგი კორკოტაშვილის უცენზურო გამონათქვამს ასახავს მარიამისა და ნანუკას მიმართ. მოგვიანებით, ტელეწამყვანმა ამ თემაზე კიდევ ერთი პოსტი გამოაქვეყნა და აღნიშნა, რომ ისევ იმ აზრზე რჩება, რაც აქამდეც გამოთქვა: [post_title] => ნანუკა ჟორჟოლიანი გიორგი კორკოტაშვილის წინააღმდეგ: „ეცოდინება, რომ ჟურნალისტები არ ვაპატიებთ...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nanuka-djordjoliani-giorgi-korkotashvilis-winaaghmdeg-ecodineba-rom-djurnalistebi-ar-vapatiebt [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-02 14:05:10 [post_modified_gmt] => 2017-11-02 10:05:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183091 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 68 [max_num_pages] => 23 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 37ec854ed403ad5735408c21122132c2 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )