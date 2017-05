ტყიბულში ავარიას 30 წლამდე ასაკის მამაკაცი ემსხვერპლა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => shss [2] => mskhverpli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132233 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => shss [2] => mskhverpli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132233 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 53 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => shss [2] => mskhverpli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => shss [2] => mskhverpli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (132233) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (53,3344,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 132209 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-05-18 18:41:14 [post_date_gmt] => 2017-05-18 14:41:14 [post_content] => საცხოვრებელი კორპუსის მერვე სართულიდან ახალგაზრდა მამაკაცი გადმოვარდა. შემთხვევა ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩაზე მოხდა. მამაკაცი გარდაიცვალა. როგორც ფორტუნას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდარზე გამოძიება „სისხლის სამართლის კოდექსის“ 115-ე მუხლით დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. დეპუტატ ირაკლი ხახუბიას შვილის, 21 წლის ბექა ხახუბიას გარდაცვალებაში სამართალდამცველებს ადანაშაულებენ, შემთხვევის შესახებ „ფეისბუქზე" „რეფორმების ცენტრის" ხელმძღვანელი ზვიად კუპრავა წერს. მისი ინფორმაციით, გუშინ ღამით, დაახლოებით 4-5 საათზე, ბექა ხახუბია ავტომანქანით თბილისიდან დასავლეთ საქართველოს მიმართულებით მიემგზავრებოდა, გორთან კი მას საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟი დაედევნა. სამართალდამცველებმა მძღოლს მანქანის გაჩერება მოსთხოვეს. „ბექა ხახუბია, ვინაიდან იმყოფებოდა ნასვამ მდგომარეობაში, მართვის მოწმობის ჩამორთმევის შიშით, არ დაემორჩილა საპატრულო პოლიციას და დასხლტომის მიზნით, გადაჭარბებული სიჩქარით გააგრძელა გზა ხაშურის მიმართულებით. ხაშურთან, ბექა ხახუბია მიხვდა, რომ საპატრულო პოლიცია მისი დევნის შეწყვეტას არ აპირებდა და ხაშურის ცენტრში, წრესთან, მოაბრუნა მანქანა და გეზი ისევ თბილისისკენ აიღო. ამ დროს, გორის გვირაბის გასასვლელში დასვენების მიზნით გაჩერებულ სატვირთო ტრაილერის მძღოლს, გორის საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა უკანონოდ ჩამოართვეს მისი კუთვნილი სატვირთო ა|მანქანა და მოახდინეს გორის გვირაბის გასასვლელის ჩახერგვა. დიდი სისწრაფით მოძრავმა ბექა ხახუბიამ, რომელიც უკვე განათებული გვირაბიდან სიბნელეში გამოდიოდა, ვერ შეამჩნია ტრაილერი და მაქსიმალური სიჩქარით შეეჯახა მას. სამწუხაროდ,საპატრულო პოლიციის უკენონო ქმედების შედეგად 21 წლის ახალგაზრდა ადგილზევე გარდაიცვალა," - წერს კუპრავა. მისივე ინფორმაციით, გარდცვლილი ბექა ხახუბიას საქმემ საპტრულო პოლიციის საგამოძიებო ნაწილიდან, პროკურატურაში გადაინაცვლა, რაც, კუპრავას თქმით, „კიდევ ერთი დადასტურებაა იმის, რომ დანშაული შსს-ს თანამშრომლების მხრიდან არის ჩადენილი". ავარიის შესახებ ინფორმაციას შსს ადასტურებს, თუმცა აღნიშნავენ, რომ გამოძიებას პროკურატურა აწარმოებს და დეტალებზე მათ ინფორმაცია არ აქვთ. "ფორტუნა" ცდილობს, გამოძიებასთან დაკავშირებით მთავარ პროკურატურას დაუკავშირდეს. ბექა ხახუბიას გარდაცვალებაში პოლიციას ადანაშაულებენ ავარია სამტრედიის გზაზე, არის მსხვერპლი

სამტრედიის გზაზე ავარია მოხდა. მსუბუქი ავტომობილი სატვირთოს შეეჯახა. „ფორტუნას" შსს-ში განუცხადეს, რომ მომხდარის შედეგად კი ერთი ადამიანი გარდაიცვალა, ორი დაშავდა. გამოძიება 276-ე მუხლის მეხუთე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია.

("ინტერპრესნიუსის" ფოტო) საცხოვრებელი კორპუსის მერვე სართულიდან ახალგაზრდა მამაკაცი გადმოვარდა