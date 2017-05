ტყიბულში დაღუპული მეშახტეების დაკრძალვას პრემიერი დაესწრება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => premieri [1] => ubeduri-shemtkhveva-tyibulshi [2] => meshakhteebi [3] => meshakhteebis-daghupva [4] => rkinigzelta-akhali-profkavshiri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130594 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => premieri [1] => ubeduri-shemtkhveva-tyibulshi [2] => meshakhteebi [3] => meshakhteebis-daghupva [4] => rkinigzelta-akhali-profkavshiri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130594 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5907 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => premieri [1] => ubeduri-shemtkhveva-tyibulshi [2] => meshakhteebi [3] => meshakhteebis-daghupva [4] => rkinigzelta-akhali-profkavshiri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => premieri [1] => ubeduri-shemtkhveva-tyibulshi [2] => meshakhteebi [3] => meshakhteebis-daghupva [4] => rkinigzelta-akhali-profkavshiri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130594) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15566,15689,5907,15690,15565) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 130625 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-14 14:31:43 [post_date_gmt] => 2017-05-14 10:31:43 [post_content] => საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ტყიბულში 9 მაისს მომხდარი ტრაგედიის დროს დაღუპულ მეშახტეთა სამოქალაქო პანაშვიდს დაესწრო. კვირიკაშვილმა გარდაცვლილთა ოჯახის წევრებს სამძიმარი გამოუცხადა. „მინდა მივუსამძიმრო დაღუპულთა ოჯახებს და მათ ახლობლებს. ძალიან მძიმე ტრაგედია მოხდა და, ბუნებრივია, ყველა შეგვძრა ამ ტრაგედიამ. რაც შეეხება შრომის უსაფრთხოების საკითხებს, შრომის ინსპექცია შექმნილია და, შესაძლოა, გასააქტიურებელიც იყოს. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმე ეხება ტექნიკური ზედამხედველობის საკითხებს და ეს საკითხებიც განსაკუთრებულ კონტროლზეა აყვანილი,''-განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. კვირიკაშვილი: ყველა შეგვძრა ამ ტრაგედიამ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ესტონეთის რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარეს, ეიკი ნესტორს შეხვდა. მხარეებმა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პერსპექტივაზე, ამ პროცესში ესტონეთის მტკიცე მხარდაჭერასა და ორი ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოებს შორის თანამშრომლობაზე ისაუბრეს. ეიკი ნესტორმა ნორდიკულ-ბალტიური რვიანის წევრი ქვეყნების საპარლამენტო დელეგაციების ვიზიტის ფარგლებში საქართველოში სტუმრობა გაიხსენა და პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს ტალინში ვიზიტისთვის მადლობა გადაუხადა. საუბრისას აღინიშნა, რომ ორი ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოებს შორის თანამშრომლობა წარმატებით ვითარდება და ამ პროცესში მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება პარლამენთტაშორისი მეგობრობის ჯგუფების აქტიურობას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა წარმატებები უსურვა ესტონეთს, როგორც ევროკავშირის საბჭოს მომავალ თავმჯდომარეს და იმედი გამოთქვა, რომ ესტონეთის თავმჯდომარეობა აღმოსავლეთ პარტნიორობის გაძლიერებას შეუწყობს ხელს. მხარეებმა ისაუბრეს მთელ რიგ სფეროებში ორმხრივი თანამშრომლობის განვითარების პოზიტიურ დინამიკაზე და აღნიშნეს, რომ სამაგალითო პარტნიორობასთან ერთად საქართველოსა და ესტონეთის რესპუბლიკას 25-წლიანი დიპლომატიური ურთიერთობები აკავშირებთ. შეხვედრისას, ყურადღება ასევე დაეთმო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებას. გიორგი კვირიკაშვილმა ესტონეთის პარლამენტის თავმჯდოომარეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა.

კვირიკაშვილი ესტონეთის პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდა "გვახსოვს როგორ გაჰყვიროდნენ პარტიები, ანტიმონოპოლისტური სამსახური განავითარებს ჩვენს ეკონომიკასო. შექმნეს რაღაც ამის მსგავსი ამ რამდენიმე წლის წინ. გაიგიათ რაიმე მათი გაკეთებული საქმის შესახებ? ახლა ისევ აყვირდნენ, შრომის ინსპექცია გვიშველისო. რამდენი ობიექტი უნდა შეამოწმოს ათიოდე ჩნოვნიკმა, როცა მთელი ტექნიკა-აღჭურვილობის უდიდესი ნაწილი ჯერ კიდევ საბჭოთადროინდელია და არ განახლებულა? ასი ინსპექცია არსებობდა, მაშინ როცა მთაწმინდაზე საბაგირო გზა ჩამოწყდა. ახალი სახელმწიფო სამსახურის შექმნით პრობლემის მოგვარება არის საბჭოთა აზროვნების მახინჯი გადმონაშთი", - წერს გოცირიძე. ის ასევე აღნიშნავს, რომ სახალხო დამცველის განცხადება, "რომ ვინც ინსპექცია არ შექმნა, არიან მკვლელები, არის სრული იდიოტიზმი". ტყიბულის ერთ-ერთ შახტში მომხდარი უბედური შემთხვევის შემდეგ, რასაც 4 მეშახტის სიცოცხლე ემსხვერპლამ, ჯანდაცვისა და ეკონომიკის სამინისტრომ ერთად მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ახალი სამსახური - შრომის ინსპექცია შეიქმნება, რომელიც მაღალი რისკის საწარმოებში შრომის უსაფრთხოებას გააკონტროლებს. "ასი ინსპექცია არსებობდა, მაშინ როცა საბაგირო გზა ჩამოწყდა"- გოცირიძე შრომის ინსპექციაზე კვირიკაშვილი: ყველა შეგვძრა ამ ტრაგედიამ