ტყიბულში, მინდელის შახტაში უბედური შემთხვევა მოხდა

ტყიბულის შახტისა და ჭიათურის მაღაროების შემოწმება ორი სამინისტროს - ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარებისა და შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროების ერთობლივი მონიტორინგის ჯგუფმა დაიწყო. ჯგუფი ზედამხედველობას გაუწევს მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან, ასევე მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველ სამუშაო ადგილებს, რომლებიც მომეტებულ რისკს შეიცავს ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის. მონიტორინგის ჯგუფი ორივე უწყების შესაბამისი სფეროს წარმომადგენლებისგან შედგება - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოსა და შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის თანამშრომლებისგან. აღნიშნული ადგილები ორმაგ შემოწმებას გაივლის: ჩაუტარდებათ როგორც ტექნიკური ინსპექტირება, ასევე ზედამხედველობა გაეწევა შრომის პირობებს და შეფასდება, რამდენად შეესაბამება ისინი კანონმდებლობით დადგენილ შრომისა და უსაფრთხოების მოთხოვნებს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ და შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ ერთობლივი მონიტორინგის ჯგუფი 2017 წლის 11 მაისის ერთობლივი ბრძანების საფუძველზე (N1-1/200, 01-98/თ) შექმნეს. ბრძანება უკვე ამოქმედდა, 16 მაისიდან ორივე სამინისტროს წარმომადგენლებმა ტყიბულის შახტისა და ჭიათურის მაღაროების შემოწმება დაიწყეს. ტყიბულის შახტისა და ჭიათურის მაღაროების შემოწმება დაიწყო

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ტყიბულში 9 მაისს მომხდარი ტრაგედიის დროს დაღუპულ მეშახტეთა სამოქალაქო პანაშვიდს დაესწრო. კვირიკაშვილმა გარდაცვლილთა ოჯახის წევრებს სამძიმარი გამოუცხადა. „მინდა მივუსამძიმრო დაღუპულთა ოჯახებს და მათ ახლობლებს. ძალიან მძიმე ტრაგედია მოხდა და, ბუნებრივია, ყველა შეგვძრა ამ ტრაგედიამ. რაც შეეხება შრომის უსაფრთხოების საკითხებს, შრომის ინსპექცია შექმნილია და, შესაძლოა, გასააქტიურებელიც იყოს. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმე ეხება ტექნიკური ზედამხედველობის საკითხებს და ეს საკითხებიც განსაკუთრებულ კონტროლზეა აყვანილი,''-განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. კვირიკაშვილი: ყველა შეგვძრა ამ ტრაგედიამ

ტყიბულში დაღუპული მეშახტეების დაკრძალვის პროცესს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დაესწრება. დაღუპულ მეშახტეებს დღეს, 14:00 საათზე დაკრძალავენ. მეშახტეების დაკრძალვასთან დაკავშირებით, მობილიზებულია მთელი საზოგადოება. რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის წარმომადგენელი ილია ლეჟავა, ყველას მოუწოდებს, რომ 14:00 საათზე, მაშინ როცა "გმირი მეშახტეები მიწის სიღრმისკენ ამჯერად სამუდამოდ გაემართებიან მანქანის გაბმული საყვირით გამოხატეთ პროტესტი ამ უსამართლობის და ენით აღუწერელი სისასტიკის მიმართ!" 9 მაისს ტყიბულში, მინდელის სახელობის შახტში სარემონტო სამუშაოების შესრულებისას, ბაგირი ჩაწყდა, რის შედეგადაც, ოთხი მეშახტე - ალეკო ჭელიშვილი, გიზო კუბლაშვილი, ბიქტორ დაღუნდარიძე და გიზო გუბელიძე, 400 მეტრის სიმაღლიდან გადავარდა. მომხდარ შემთხვევასთან დაკავშირებით, გამოძიება მიმდინარეობს. ტყიბულში დაღუპული მეშახტეების დაკრძალვას პრემიერი დაესწრება ტყიბულის შახტისა და ჭიათურის მაღაროების შემოწმება დაიწყო