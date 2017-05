ტყიბულში მომხდართან დაკავშირებით, დღეს პარლამენტთან აქცია გაიმართება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aqcia [1] => auditoria-115 [2] => ubeduri-shemtkhveva-tyibulshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129438 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aqcia [1] => auditoria-115 [2] => ubeduri-shemtkhveva-tyibulshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 129438 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1445 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => aqcia [1] => auditoria-115 [2] => ubeduri-shemtkhveva-tyibulshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => aqcia [1] => auditoria-115 [2] => ubeduri-shemtkhveva-tyibulshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (129438) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1445,5424,15565) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 129450 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-09 23:37:29 [post_date_gmt] => 2017-05-09 19:37:29 [post_content] => ტყიბულის მინდელის მაღაროში მომხდარ უბედურ შემთხვევასთან დაკავშირებით, თბილისში, პარლამენტის შენობასთან აქცია გაიმართა. აუდიტორია 115-ის მიერ შეკრებილი მოქალაქეები, შრომითი ინსპექციის შექმნა მოითხოვეს. მათ გამზირზე საავტომობილი გზის გადაკეტვა სცადეს, რა დროსაც პოლიციასა და მოქალაქეებს შორის დაპირისპირება მოხდა. აქციის მონაწილეების თქმით, სამართალდამცველებმა აქციის სამი მონაწილე დააკავეს. ორგანიზატორები ამბობენ, რომ პოლიციამ ძალას გადაამეტა, მათ ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. დღეს, ტყიბულის მინდელის შახტაში 4 მეშახტე გარდაიცვალა. [post_title] => დაპირისპირება პარლამენტთან: პოლიციამ აქციის მონაწილეები დააკავა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dapirispireba-parlamenttan-policiam-aqciis-monawileebi-daakava [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-09 23:37:29 [post_modified_gmt] => 2017-05-09 19:37:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129450 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 129444 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-09 22:00:52 [post_date_gmt] => 2017-05-09 18:00:52 [post_content] => საქართველოს პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი ტყიბულის შახტაში მომხდარ უბედურ შემთხვევას ეხმაურება. ის მეშახტეთა ოჯახებს თანადგომას უცხადებს. კვირიკაშვილი ამჟამად ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფება, თუმცა განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ის განვითარებული მოვლენების შესახებ ინფორმაციას იღებს. "ამ მძიმე წუთებში, მინდა თანადგომა გამოვუცხადო შახტში მომუშავეთა ოჯახებს. შესაბამისი სამსახურებისგან ვიღებ ინფორმაციას ტრაგედიის ადგილზე განვითარებული მოვლენების შესახებ. შემთხვევის ადგილზე იმყოფებიან საქართველოს მთავრობის წევრები და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. მინდელის შახტში იმუშავებენ შესაბამისი ჯგუფები, რათა უსწრაფესად განხორციელდეს მეშახტეთა სამძებრო სამუშაოები და ასევე, დადგინდეს ტრაგედიის გამომწვევი მიზეზი", - ნათქვამია პრემიერის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. [post_title] => პრემიერი მეშახტეთა ოჯახებს თანადგომას უცხადებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => premieri-meshakhteta-ojakhebs-tanadgomas-uckhadebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-09 22:00:52 [post_modified_gmt] => 2017-05-09 18:00:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129444 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 129441 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-09 21:49:24 [post_date_gmt] => 2017-05-09 17:49:24 [post_content] => ტყიბულის მინდელის სახელობის შახტის მფლობელი კომპანია საქნახშირი რამდენიმე საათის წინ მომხდარ უბედურ შემთხვევასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ მიმდინარეობს ყველა საჭირო ღონისძიება, სარემონტო ბრიგადის მოძიება-გადარჩენის მიზნით. „ტყიბულის მინდელის სახელობის შახტაზე მიმდინარეობდა ბადიას (ნახშირის ამომღები მოწყობილობის) ბაგირის შეცვლის გეგმიური სარემონტო სამუშაოები, რომელზეც დაკავებული იყო შახტის სარემონტო ბრიგადა, სამუშაოებზე პასუხისმგებელი პირის ხელმძღვანელობით. სამუშაოების მსვლელობის პროცესში ნახშირის ამომღები ბადია, რომლის უშუალო სარემონტო სამუშაოებით დაკავებული იყო ოთხი თანამშრომელი, ჯერ კიდევ დაუდგენელი მიზეზების გამო, ჩაწყდა სარემონტო პოზიციიდან. ბრიგადის ადგილზე მყოფმა სხვა წევრებმა შეატყობინეს დისპეჩერს მომხდართან დაკავშირებით, რის შემდგომაც დაუყოვნებლივ გამოძახებულ იქნა სამთო მაშველთა და სასწრაფო დახმარების სამსახურები. მიმდინარეობს ყველა საჭირო ღონისძიების განხორციელება სარემონტო ბრიგადის მოძიება-გადარჩენის მიზნით. შექმნილია მოკვლევის ჯგუფი, რომელიც დაადგენს ავარიის გამომწვევ მიზეზებს,“ - აღნიშნულია კომპანია საქნახშირის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. [post_title] => საქნახშირი: სამუშაოების დროს დაუდგენელი მიზეზის გამო, ბადია ჩაწყდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqnakhshiri-samushaoebis-dros-daudgeneli-mizezis-gamo-badia-chawyda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-09 21:50:22 [post_modified_gmt] => 2017-05-09 17:50:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129441 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 129450 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-09 23:37:29 [post_date_gmt] => 2017-05-09 19:37:29 [post_content] => ტყიბულის მინდელის მაღაროში მომხდარ უბედურ შემთხვევასთან დაკავშირებით, თბილისში, პარლამენტის შენობასთან აქცია გაიმართა. აუდიტორია 115-ის მიერ შეკრებილი მოქალაქეები, შრომითი ინსპექციის შექმნა მოითხოვეს. მათ გამზირზე საავტომობილი გზის გადაკეტვა სცადეს, რა დროსაც პოლიციასა და მოქალაქეებს შორის დაპირისპირება მოხდა. აქციის მონაწილეების თქმით, სამართალდამცველებმა აქციის სამი მონაწილე დააკავეს. ორგანიზატორები ამბობენ, რომ პოლიციამ ძალას გადაამეტა, მათ ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. დღეს, ტყიბულის მინდელის შახტაში 4 მეშახტე გარდაიცვალა. [post_title] => დაპირისპირება პარლამენტთან: პოლიციამ აქციის მონაწილეები დააკავა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dapirispireba-parlamenttan-policiam-aqciis-monawileebi-daakava [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-09 23:37:29 [post_modified_gmt] => 2017-05-09 19:37:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129450 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 63 [max_num_pages] => 21 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 994667d219441f70a7a84a42d5630e26 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )