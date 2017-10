უამინდობას პოლონეთში ორი ადამიანი ემსხვერპლა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mskhverpli [1] => uamindoba [2] => poloneti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172161 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mskhverpli [1] => uamindoba [2] => poloneti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 172161 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3344 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mskhverpli [1] => uamindoba [2] => poloneti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mskhverpli [1] => uamindoba [2] => poloneti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (172161) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3344,4603,3974) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 171911 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-06 12:31:01 [post_date_gmt] => 2017-10-06 08:31:01 [post_content] => გერმანიაში უამინდობას სულ მცირე 7 ადამიანი ემსხვერპლა. შტორმმა „ქსავიემ“ ქვეყნის ჩრდილოეთ რეგიონებს გადაუარა. ძლიერი წვიმისა და ქარის გამო ბერლინში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. შეჩერებული იყო სარკინიგზო მიმოსვლა და აეროპორტების მუშაობა. ძლიერმა ქარმა, რომლის სიჩქარე 120 კილომეტრს საათში შეადგენდა, დააზიანა ელექტროგადამცემი ხაზები. მაშველებმა ჰოლანდიიდან მომავალი ჩქაროსნული მატარებლის 400-ზე მეტი მგზავრის სასწრაფო ევაკუაცია მოახდინეს. საგანგებო სიტუაციების სამსახურმა მოსახლეობას სახლებში დარჩენისკენ მოუწოდა. უამინდობა გერმანიაში - დაღუპულია სულ მცირე 7 ადამიანი

ქარიშხალმა ირმამ კარიბის ზღვის კუნძულებზე 10 ადამიანი იმსხვერპლა. სტიქია ამ დროისთვის პუერტო რიკოს უტევს, სადაც ძლიერ ქარს წვიმაც ახლავს. წყლის დონე ქუჩებში უკვე ერთ მეტრს აღწევს. რამდენიმე საათში ქარიშხალი ირმა დომინიკელთა რესპუბლიკას და ჰაიტის მიუახლოვდება, შემდეგ კი ფლორიდას გადაუვლის. შტატში უკვე სავალდებულო ევაკუაცია გამოცხადდა. მეხუთე კატეგორიის სიძლიერის შტორმმა ყველაზე მეტად ორი კუნძული, ბარბუდა და სენ მარტენი დააზარალა. შენობების 95 პროცენტი დანგრეულია. ქარიშხალმ "ირმას" შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 10-მდე გაიზარდა

უამინდობასთან დაკავშირებით, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში შექმნილი სტიქიასთან ბრძოლის შტაბი საგანგებო რეჟიმში მუშაობს. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით, ხელვაჩაურში მეწყრული პროცესები რამდენიმე სოფელში განვითარდა. სოფელ სამებაში მეწყერის ჩამოწოლის გამო, შეფერხებული იყო საავტომობილო მოძრაობა. გზაზე მოძრაობა 1 საათში აღდგა. მეწყერი ჩამოწვა სოფელ ზედა ჯოჭოშიც, უახლოეს მომავალში ტერიტორია გაიწმინდება ტექნიკით. ასევე, სოფელ წინსვლაში და ბაშკო–ეკალაურიშიც ჩამოიშალა მიწის მასა. მეწყერი განვითარდა ორთაბათმში, ერთ-ერთ სახლზე შეინიშნებოდა ბზარებიც. უსაფრთხოების მიზნით ოჯახი ალტერნატიულ ფართშია გაყვანილი. სახლში არსებულ ვითარებას გეოლოგები შეისწავლიან. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში შექმნილი საგანგებო შტაბი 24-საათიან რეჟიმში მუშაობს. მუნიციპალიტეტის გამგეობა ცხელი ხაზის ნომერს აქვეყნებს, რომელზეც მოსახლეობა საჭიროების შემთხვევაში დაკავშირებას შეძლებს: 25 93 17; 599 85 15 75; 591 983261; 577 472647;

ხელვაჩაურის რამდენიმე სოფელში მეწყერი ჩამოწვა უამინდობა გერმანიაში - დაღუპულია სულ მცირე 7 ადამიანი

გერმანიაში უამინდობას სულ მცირე 7 ადამიანი ემსხვერპლა. შტორმმა „ქსავიემ" ქვეყნის ჩრდილოეთ რეგიონებს გადაუარა. ძლიერი წვიმისა და ქარის გამო ბერლინში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. შეჩერებული იყო სარკინიგზო მიმოსვლა და აეროპორტების მუშაობა. ძლიერმა ქარმა, რომლის სიჩქარე 120 კილომეტრს საათში შეადგენდა, დააზიანა ელექტროგადამცემი ხაზები. მაშველებმა ჰოლანდიიდან მომავალი ჩქაროსნული მატარებლის 400-ზე მეტი მგზავრის სასწრაფო ევაკუაცია მოახდინეს. საგანგებო სიტუაციების სამსახურმა მოსახლეობას სახლებში დარჩენისკენ მოუწოდა.