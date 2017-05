უბისას მონასტერთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა მიმდინარეობს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => infrastruqtura [1] => ubisa ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132428 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => infrastruqtura [1] => ubisa ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132428 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1405 [author] => ბათუმი ტურისტების დასახვედრად ემზადება. წლევანდელ სეზონზე ბათუმის ბულვარს განახლებული საპლაჟე ინფრასტრუქტურა ექნება, ერთიან სტილში მოეწყობა განახლებული საშხაპეები, გასახდელები, შეზლონგები და პლაჟზე გადასასვლელი საფეხმავლო ბილიკები. ეს ყველაფერი კი შმმ პირებზე იქნება ადაპტირებული. საოცრებათა მოედნიდან "აკვაპარკის" ჩათვლით სულ 29 საპლაჟო სექტორი მოეწყობა. წესრიგი და რეგულაციები ბათუმის პლაჟებზე როგორც „ფორტუნას" ბულვარის პრესსამსახურში განუცხადეს, საპლაჟო სექტორების მოწყობაზე აუქციონი უკვე დასრულებულია. გამარჯვებული პირები სანაპირო ზოლზე შეზლონგების განთავსებას უზრუნველყოფენ და ტერიტორიას დაასუფთავებენ, ხოლო რაც შეეხება პლაჟზე გასახდელებისა და ინფრასტრუქტურის მონტაჟს, ტენდერი უკვე გამოცხადებულია. „იმისთვის რომ პლაჟები უფრო მეტად ყოფილიყო მოწესრიგებული, შევიმუშავეთ რეგულაციები, რომლებსაც აუქციონში გამარჯვებული კომპანიები დაიცავენ. შეზლონგები პლაჟზე თანაბრად იქნება განლაგებული, ასევე შეზლონგების ზოლი ზღვის დონიდან 10 მეტრით იქნება დაშორებული. სწორ რიგებად იქნება განთავსებული შეზლონგები პლაჟზე, რაც ლამაზიც იქნება და უფრო მეტი ხალხის განთავსებასაც უზრუნველყოფს“, – განაცხადეს „ფორტუნასთან“ ბულვარის პრესსამსახურში. ფიქსირებული ფასები რაც შეეხება ფასებს, შეზლონგისა და ქოლგის ღირებულება ბათუმში წელს ფიქსირებული იქნება – 3+1 ლარი. ფასები მთელ დღეზეა გაწერილი და გადასახადის ეს ზღვარი კომპანიებს, რომლებიც სექტორების მოწყობას უზრუნველყოფენ, ხელშეკრულებაშით აქვთ გათვალისწინებული. პლაჟზე საინფორმაციო ბანერები სამ ენაზე იქნება განთავსებული, სადაც ინფორმაცია ფასების შესახებაც იქნება. „უფასო იქნება პლაჟი მათთვის, ვისაც შეზლონგი და ქოლგა არ სჭირდება. ეს ფასები ხეკშეჯრულებაში ჩაიდო იმისთვის, რომ შარშანდელი მაღალი ფასები დაგვესტაბილურებინა. წელს ხელშეკრულებით ეს ფასები 2-ჯერ შევამცირეთ“, “, – განაცხადეს ბულვარის პრესსამსახურში. პლაჟებზე გასახდელებისა და საშხაპეების მოწყობა 25 მაისიდან დაიწყება. საპლაჟო ინფრასტრუქტურის მოწყობა 1 ივნისისთვის უნდა დასრულდეს. ბულვარში მიმდინარე სამუშაოები ბათუმის ბულვარში სხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოებიც მიმდინარეობს. დაზიანებული ასფალტის საფარის ნაცვლად სულ მალე, ბათუმის ბულვარს ახალი ფილაქნებით, საკანალიზაციო სისტემითა და ბორდიურებით მოწყობილი რამდენიმე ხეივანი შეემატება. აჭარაში ტურისტებისთვის მნიშვნელოვანი სიახლეა ასევე, უახლოეს მომავალში არდაგანის ტბის გაწმენდითი სამუშაოების დაწყება, რომელიც ერთ-ერთ ტურისტულ ატრაქციას წარმოადგენს. თამთა უთურგაშვილი

ბათუმის პლაჟზე წელს ფიქსირებული ფასები იქნება – კურორტი სეზონისთვის ემზადება [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 122354 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-13 10:48:33 [post_date_gmt] => 2017-04-13 06:48:33 [post_content] => პრემიერის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, მომავალი 3–4 წლის განმავლობაში, ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე 10 მილიარდ ლარამდე დაიხარჯება. კვირიკაშვილი მიიჩნევს, რომ ამ მიმართულებას ყველაზე ხელშესახები შედეგი ექნება. ამის შესახებ პრემიერმა, მთავრობის სხდომაზე განაცხადა. "მომავალი 3-4 წლის განმავლობაში ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე 10 მილიარდ ლარამდე დაიხარჯება და ეს არის ჩვენი ქვეყნის ფიზიკური ტრანსფორმაციის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი. ვფიქრობ, ეს არის მიმართულება, რომელსაც ექნება ყველაზე ხელშესახები შედეგი იმ თვალსაზრისითაც, რომ, უპირველეს ყოვლისა, დაახლოებით 40 ათასი ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნება. გარდა ამისა, ძალიან სწრაფად და უპრეცედენტოდ მოკლე დროში გარდაიქმნება ინფრასტრუქტურა და ჩვენი ქვეყანა გაცილებით უკეთ შეასრულებს იმ გეოსტრატეგიულ სატრანზიტო ფუნქციას, რომელიც მას გააჩნია", – განაცხადა პრემიერმა. ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე 10 მილიარდ ლარამდე დაიხარჯება ყაზახეთის, უკრაინის, აზერბაიჯანისა და საქართველოს რკინიგზის ადმინისტრაციების ხელმძღვანელები - კანატ ალპისბაევი, ვოიცეხ ბალჩუნი, ჯავიდ გურბანოვი და მამუკა ბახტაძე უკრაინის პრემიერ მინისტრს - ვლადიმერ გროისმანს შეხვდნენ. შეხვედრისას ქვეყნებს შორის სატვირთო გადაზიდვების ზრდისა და ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტი ს(TMTM) ეფექტური გამოყენების საკითხები განიხილეს. უკრაინის პრემიერ მინისტრმა და რკინიგზების ხელმძღვანელებმა TMTM-ს, როგორც ევრაზიის პერსპექტიული სატრანსპორტო დერეფნის მნიშვნელობასა და მისი პოტენციალის გამოყენების საჭიროებას ხაზი გაუსვეს. ასევე შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ არსებული მიმართულებით ტვირთის მოზიდვის საქმიანობის აქტივიზაციაა საჭირო. მხარეები ურთიერთთანამშრომლობის გაგრძელებაზე შეთანხმდნენ, რათაTMTM-ს პროექტის ფარგლებში, გაიზარდოს მარშრუტის გეოგრაფია. მათი განცხადებით, სატრანსპორტო მომსახურების მომხმარებელთათვის მაქსიმალურად ხელსაყრელი პირობების შექმნა, დერეფანში კონკურენტუნარიანობის ზრდას ხელს შეუწყობს. კერძოდ, გადამზიდავებისათვის კომპლექსური მომსახურების მიწოდება -სატვირთო გადაზიდვებისას სავალდებულო პროცედურების ოპტიმიზება, უნიფიცირება და ,,ერთი ფანჯრის,, პრინციპის რეჟიმში მომსახურება. გარდა ამისა, შეხვედრაზე TMTM-ს ინფრასტრუქტურის განვითარებასა და საერთაშორისო სატრანსპორტო დერეფნებში ,,დასავლეთი - სამხრეთი,, და ,,ჩრდილოეთი - სამხრეთი" სატვირთო გადაზიდვების ნაკადის ზრდის საკითხებზე იმსჯელეს. შეხვედრის დასასრულს ხელი მოეწერა შესაბამის პროტოკოლს.

საქართველოს რკინიგზის ახალი შესაძლებლობები