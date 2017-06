უცხოელები ქართულ მიწებს ვეღარ შეიძენენ, თუ პრეზიდენტი კანონს ხელს მოაწერს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => uckhoelebze-miwis-gaskhviseba [2] => miwis-kanonproeqti [3] => moratoriumi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139317 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => uckhoelebze-miwis-gaskhviseba [2] => miwis-kanonproeqti [3] => moratoriumi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139317 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 117 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => uckhoelebze-miwis-gaskhviseba [2] => miwis-kanonproeqti [3] => moratoriumi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => uckhoelebze-miwis-gaskhviseba [2] => miwis-kanonproeqti [3] => moratoriumi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (139317) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16582,16583,117,14366) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137602 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-09 22:22:49 [post_date_gmt] => 2017-06-09 18:22:49 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ ის და დუშელები ტელევიზიებზე განაწყენებულები არიან. მარგველაშვილის თქმით, დუშეთიც ქალაქია, მაგრამ რატომღაც ამ ქალაქის ამინდის პროგნოზს არც ერთი ტელევიზია არ აცხადებს. პრეზიდენტმა "ტელეკომპანია პირველში" სტუმრობისას კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი იმას, რომ ძირითად დროს სწორედ დუშეთში, მიწაზე მუშაობაში ატარებს. "ძირითადად, სულ დუშეთში ვარ, თუ თბილისში ვარ, ჩემებთან, მთაწმინდაზე ვრჩები... სხვათაშორის, მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ, დუშელებს, ძალიან არ მოგვწონს, რომ ჩვენს ამინდის პროგნოზს, არც ერთი ტელევიზია არ აცხადებს. ჩვენც ქალაქი ვართ და ვიმსახურებთ, ამინდის პროგნოზში ვიყოთ სადმე წარმოდგენილები", - განაცხადა მარგველაშვილმა. [post_title] => პრეზიდენტი ტელევიზიებზე ნაწყენია: ჩვენც ქალაქი ვართ და ვიმსახურებთ ვიყოთ წარმოდგენილები... "შეძრწუნებული ვარ ლონდონში მომხდარი შემზარავი ტერორისტული აქტის გამო, რომელსაც უდანაშაულო ადამიანების სიცოცხლე ემსხვერპლა. ვუსამძიმრებ დაღუპულთა ოჯახებს და თანადგომას ვუცხადებ ბრიტანელ ხალხსა და ხელისუფლებას", - ნათქვამია მის განცხადებაში. ლონდონში ტერაქტი გუშინ, ადგილობრივი დროით, 22:00 საათზე მოხდა. ტერორისტები "ლონდონ ბრიდჯზე" მიკროავტობუსით შევარდნენ და ხალხს გადაუარეს, შემდეგ კი 3 თავდამსხმელი, ირგვლივ მყოფების დანით დაშავებას ცდილობდა. 