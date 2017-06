უძილაური ივანიშვილის ჯანმრთელობაზე: ნაციონალების ნდობა არ შეიძლება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gvaramia [1] => ivanishvili [2] => insulti-ivanishvils ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139371 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gvaramia [1] => ivanishvili [2] => insulti-ivanishvils ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139371 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1052 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gvaramia [1] => ivanishvili [2] => insulti-ivanishvils ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gvaramia [1] => ivanishvili [2] => insulti-ivanishvils ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (139371) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1052,16594,5002) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 139355 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-17 16:30:22 [post_date_gmt] => 2017-06-17 12:30:22 [post_content] => ნიკა გვარამია ბიძინა ივანიშვილის შესახებ, სოციალურ ქსელში სკანდალურ სტატუსს აქვეყნებს. წყაროზე დაყრდნობით ის წერს, რომ ივანიშვილს ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემები აქვს. "ჩვენი წყაროს ინფორმაციით, წუხელ, ბიძინა ივანიშვილს ინსულტმა დაარტყა. ამჟამად, ლუქსემბურგიდან ჩამოყვანილი 6 ექიმის ზედამხედველობის ქვეშაა სახლში",- წერს გვარამია სოციალურ ქსელში. Forbes-ის მილიარდერთა 2017 წლის რეიტინგში კიდევ რამდენიმე ცვლილებაა. მათ შორის, რეიტინგში ახალი სახელები გაჩნდა. 2017 წელს მსოფლიოს 195 ახალი მილიარდერი ჰყავს, მათგან 76 ჩინეთიდანაა, 25 კი -აშშ-დან. საერთო ჯამში, ბოლო 12 თვის განმავლობაში მსოფლიოში მილიარდერთა რაოდენობა 13%-ით გაიზარდა. ბიძინა ივანიშვილი მილიარდერთა რეიტინგში ჩამოქვეითდა

საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ქონება შემცირდა. ამის შესახებ ჟურნალი "ფორბსი" იუწყება. წინა წლის რეიტინგთან შედარებით, ივანიშვილი 298-დან 367-ე პოზიციაზე ჩამოქვეითდა. გავლენიანი გამოცემის შეფასებით, ქართველი მილიარდერი 4,5 მილიარდი დოლარის ქონებას ფლობს. 2015 წლის რეიტინგის მიხედვით, ივანიშვილი 5,2 მილიარდის მფლობელი იყო. "ჩვენი წყაროს ინფორმაციით, წუხელ, ბიძინა ივანიშვილს ინსულტმა დაარტყა. ამჟამად, ლუქსემბურგიდან ჩამოყვანილი 6 ექიმის ზედამხედველობის ქვეშაა სახლში",- წერს გვარამია სოციალურ ქსელში. 