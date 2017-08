უფრო წინ წავალთ: ახალი ტაქტიკა და მოგება ჩეხეთთან (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti [2] => ilias-zurosi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153433 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti [2] => ilias-zurosi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153433 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti [2] => ilias-zurosi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti [2] => ilias-zurosi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (153433) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18089,340,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 153262 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-11 15:27:18 [post_date_gmt] => 2017-08-11 11:27:18 [post_content] => განვლილი წელიწადნახევრის განმავლობაში ფეხბურთის ფედერაციამ 8 მილიონი ლარი ვალის გასტუმრება მოახერხა და დარჩენილ 9 მილიონ ლარსაც ეტაპობრივად გავისტუმრებთ, - ამის შესახებ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ლევან კობიაშვილმა ჟურნალისტებს ფეხბურთის ფედერაციის 27-ე ყრილობის დასრულების შემდეგ განუცხადა. როგორც კობიაშვილმა აღნიშნა, ფეხბურთის ფედერაციას 17 მილიონი ლარი ჰქონდა როგორც საშინაო, ასევე საგარეო ვალის სახით. ამასთან, კობიაშვილის თქმით, აღნიშნული საფინანსო ვალდებულებების გასტუმრების შემდეგ ფეხბურთის ფედერაციას მიეცემა მეტი შესაძლებლობა, რათა არსებული რესურსი სხვადასხვა პროექტების დაფინანსების მიმართულებით გამოიყენოს. ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა საქართველოში ფეხბურთის განვითარების კუთხით სხვადასხვა მიმართულებები განიხილა და აღნიშნა, რომ მიმდინარე წელს საქართველოში ფეხბურთელთა რიცხვი 8 ათასით გაიზარდა. “მოყვარულთა ლიგის ხარჯზე ბოლო წელიწადში ფეხბურთელთა რიცხვი 8 ათასით გაიზარდა. აღნიშნულ მოყვარულთა ლიგაში ჩართულია სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის 300-ზე მეტი გუნდი, ასევე ფეხბურთელთა რაოდენობის ზრდა მოხდა ფუტსალისა და ქალთა ფეხბურთის განვითარების ხარჯზე”, - განაცხადა კობიაშვილმა. ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ კრიტიკა, რომელიც ისმის, ქართული გუნდების მიერ ევროთასებზე დაფიქსირებული შედეგების გამო, მისაღებია და მიზანი უნდა იყოს სამომავლოდ, რომ აღნიშნული გამოსწორდეს. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის 27-ე ყრილობაზე განიხილეს ასევე დღის წესრიგით გაწერილი საკითხები, ასევე დელეგატებმა მოისმინეს პრეზიდენტის მოხსენება. ყრილობას დაესწრო უეფასა და ფიფას სპეციალური წარმომადგენლები. [post_title] => უეფამ 7 საუკეთესო გოლი თქვა: ვის დარჩება ყველაზე ლამაზი გოლი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => uefam-7-sauketeso-goli-tqva-vis-darcheba-yvelaze-lamazi-goli [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-11 11:38:12 [post_modified_gmt] => 2017-08-11 07:38:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153085 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 153262 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-11 15:27:18 [post_date_gmt] => 2017-08-11 11:27:18 [post_content] => განვლილი წელიწადნახევრის განმავლობაში ფეხბურთის ფედერაციამ 8 მილიონი ლარი ვალის გასტუმრება მოახერხა და დარჩენილ 9 მილიონ ლარსაც ეტაპობრივად გავისტუმრებთ, - ამის შესახებ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ლევან კობიაშვილმა ჟურნალისტებს ფეხბურთის ფედერაციის 27-ე ყრილობის დასრულების შემდეგ განუცხადა. როგორც კობიაშვილმა აღნიშნა, ფეხბურთის ფედერაციას 17 მილიონი ლარი ჰქონდა როგორც საშინაო, ასევე საგარეო ვალის სახით. ამასთან, კობიაშვილის თქმით, აღნიშნული საფინანსო ვალდებულებების გასტუმრების შემდეგ ფეხბურთის ფედერაციას მიეცემა მეტი შესაძლებლობა, რათა არსებული რესურსი სხვადასხვა პროექტების დაფინანსების მიმართულებით გამოიყენოს. ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა საქართველოში ფეხბურთის განვითარების კუთხით სხვადასხვა მიმართულებები განიხილა და აღნიშნა, რომ მიმდინარე წელს საქართველოში ფეხბურთელთა რიცხვი 8 ათასით გაიზარდა. “მოყვარულთა ლიგის ხარჯზე ბოლო წელიწადში ფეხბურთელთა რიცხვი 8 ათასით გაიზარდა. აღნიშნულ მოყვარულთა ლიგაში ჩართულია სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის 300-ზე მეტი გუნდი, ასევე ფეხბურთელთა რაოდენობის ზრდა მოხდა ფუტსალისა და ქალთა ფეხბურთის განვითარების ხარჯზე”, - განაცხადა კობიაშვილმა. ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ კრიტიკა, რომელიც ისმის, ქართული გუნდების მიერ ევროთასებზე დაფიქსირებული შედეგების გამო, მისაღებია და მიზანი უნდა იყოს სამომავლოდ, რომ აღნიშნული გამოსწორდეს. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის 27-ე ყრილობაზე განიხილეს ასევე დღის წესრიგით გაწერილი საკითხები, ასევე დელეგატებმა მოისმინეს პრეზიდენტის მოხსენება. ყრილობას დაესწრო უეფასა და ფიფას სპეციალური წარმომადგენლები. 