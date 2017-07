უკანონო პროცესი ამჯერად არ არის დაფიქსირებული ცენტრალური მთავრობის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mcocavi-okupacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145297 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mcocavi-okupacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145297 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4762 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mcocavi-okupacia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mcocavi-okupacia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (145297) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4762) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 145294 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-07-11 19:31:12 [post_date_gmt] => 2017-07-11 15:31:12 [post_content] => საოკუპაციო ზოლზე მდებარე სოფლების - კნოვლევის, თამარაშენის, ცერონისისა და ავლევის მიმდებარედ, სავარაუდოდ, საზღვრის გადმოწევის ფაქტი ფიქსირდება. სიტუაციის ადგილზე შესასწავლად უშიშროების საბჭოს მდივანი დავით რაქვიაშვილი გაემგზავრა. როგორც დავით რაქვიაშვილმა განაცხადა, მისთვის ჯერჯერობით უცნობია, რა სახის დარღვევას აქვს ადგილი. „ჯერჯერობით ვერაფერს გეტყვით, გზაში ვარ. ინფორმაცია ჩვენთანაც შემოვიდა, ასევე მედიითაც გავრცელდა და ადგილზე მივდივარ საკითხის შესასწავლად“, - განაცხადა დავით რაქვიაშვილმა. საკითხს ასევე სწავლობს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. წყარო: ინტერპრესნიუსი [post_title] => კნოვლევის, თამარაშენის, ცერონისისა და ავლევის მიმდებარედ, სავარაუდოდ, საზღვრის გადმოწევის ფაქტი ფიქსირდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => knovlevis-tamarashenis-ceronisisa-da-avlevis-mimdebared-savaraudod-sazghvris-gadmowevis-faqti-fiqsirdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-11 19:31:12 [post_modified_gmt] => 2017-07-11 15:31:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145294 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 145127 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-11 13:46:12 [post_date_gmt] => 2017-07-11 09:46:12 [post_content] => შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის შეფასებით, ეს არის არა მცოცავი, არამედ „ძალიან ღია და დინამიური ოკუპაციის პროცესი, რომელიც 2008 წლიდან მიმდინარეობს“. "სამწუხაროდ, საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ, პერიოდულად ვაწყდებით ასეთ ინციდენტებს, როდესაც სხვადასხვა ბარიკადების აღმართვა ხდება. 2013 წელს ჩვენ შევძელით საერთაშორისო ძალისხმევის მობილიზებით, ჩვენი ძალიან დიდი ძალისხმევით ამ აქტიური პროცესის შეჩერება. მაგრამ ნებისმიერ მონაკვეთში, სადაც არ უნდა იყოს ეს, კავკასიონს ქედს მიღმა, სადაც გადის საქართველოს და რუსეთის საზღვარი, საქართველოს ტერიტორიაზე ნებისმიერი ფორმის დაბრკოლების აღმართვა არის ჩვენთვის მიუღებელი. რა თქმა უნდა, მთელი ჩვენი ძალისხმევა მიმართულია იმისაკენ, რომ ერთი მხრივ, მოხდეს ამგვარი ქმედებების პრევენცია და საბოლოო ჯამში, მავთულხლართების და სხვადასხვა მახინჯი ბარიკადების დემონტაჟი, რომელიც არა მხოლოდ უსაფრთხოების გამოწვევას ქმნის, არამედ, ადამიანებს უქმნის ყოველდღიურ ცხოვრებაში ძალიან დიდ პრობლემებს მიწაზე წვდომის, ოჯახებთან კონტაქტის და ა.შ.", - განაცხადა ქეთევან ციხელაშვილმა. მინისტრის თქმით, დღეს ერგნეთში, შეხვედრაზე, ქართული მხარე მთავარ საკითხებად სწორედ აღნიშნულ ბანერს და სხვადასხვა უკანონო ფორტიფიკაციების აღმართვას დააყენებს. ეს არის არა მცოცავი ოკუპაცია, არამედ ძალიან ღია და დინამიური ოკუპაციის პროცესი" - ციხელაშვილი

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის შეფასებით, ეს არის არა მცოცავი, არამედ „ძალიან ღია და დინამიური ოკუპაციის პროცესი, რომელიც 2008 წლიდან მიმდინარეობს". საპატრიარქო: "აუცილებელია საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და საქართველოს მეგობარი ქვეყნების ძალისხმევის გააქტიურება"

აუცილებელია საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და საქართველოს მეგობარი ქვეყნების ძალისხმევის გააქტიურება, რომ აღნიშნული პროცესი შეჩერდეს და გამოსწორდეს, - ამის შესახებ ნათქვამია საქართველოს საპატრიარქოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. საპატრიარქო ე.წ. "სამხრეთ ოსეთის" სასაზღვრო ზოლის გადმოწევის საკითხს ეხმიანება. „ცნობამ ე.წ. "სამხრეთ ოსეთის" სასაზღვრო ზოლის გადმოწევის შესახებ აღაშფოთა საქართველოს მოსახლეობა. სამწუხაროდ, უკვე არაერთხელ გავხდით მოწმე მსგავსი ქმედებისა, ვინაიდან ჩვენი მხრიდან ძალისმიერი წინააღმდეგობის გაწევა შეიძლება დიდი პროვოკაციის მიზეზად იქცეს, აუცილებელია საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და საქართველოს მეგობარი ქვეყნების ძალისხმევის გააქტიურება, რომ აღნიშნული პროცესი შეჩერდეს და გამოსწორდეს. შევთხოვთ ღმერთს, დაიცვას ჩვენი ქვეყანა და აღუდგინოს მას თავისი საზღვრები", - ნათქვამია განცხადებაში.