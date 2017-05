უკარაინელი პედიატრი ევგენი კომაროვსკი თბილისში ჩამოდის

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => evgeni-komarovski ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132294 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => evgeni-komarovski ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132294 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 857 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => evgeni-komarovski ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => evgeni-komarovski ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (132294) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (857) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 127595 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-15 09:56:48 [post_date_gmt] => 2017-05-15 05:56:48 [post_content] => ექიმი ევგენი კომაროვსკი ბავშვის განვითარების იმ აუცილებელ ნორმებზე საუბრობს, რომელიც ყველა მშობელმა უნდა იცოდეს. ცნობილი უკრაინელი პედიატრის თქმით, კონკრეტული პარამეტრის ნორმიდან გადახრა არ ითვლება პათოლოგიად, თუმცა ეს ყოველთვის საგანგაში ნიშანია და ექიმის კონსულტაციას საჭიროებს. 11 საგანგაშო ნიშანი, როდესაც მშობელმა ექიმს უნდა მიმართოს როცა ბავშვი 2-3 თვის ასაკში არ ავლენს ინტერესს დედის მიმართ 6-7 თვის ასაკში არ იხედება იმ მიმართულებით, სადაც რაიმე ნივთი გადავარდა 8-9 თვის ასაკში არ ავლენს ინტერესს, როცა მას დამალობანას ეთამაშებიან 12 თვის ასაკში არ ეძებს დამალულ ნივთს 15-18 თვის ასაკში არ ავლენს ინტერესს ფუნქციური თამაშების მიმართ 2 წლის ასაკში არ ყოფს ნივთებს კატეგორიების მიხედვით 3 წლის ასაკში ვერ ამბობს საკუთარ სახელს 4 წლის ასაკში ვერ ამბობს, რომელი ჯოხია გრძელი და რომელი მოკლე 4,5 წლის ასაკში ვერ ითვლის თანმიმდევრულად 5 წლის ასაკში არ იცის ასოების დასახელება და ფერების გარჩევა 5,5 წლის ასაკში არ იცის დაბადების თარიღი და სახლის მისამართი. უკრაინელი ექიმი, ევგენი კომაროვსკი ყურადღებას ამახვილებს საზოგადოების უარყოფით დამოკიდებულებაზე საავადმყოფოებისა და ექიმების მიმართ: „საავადმყოფო, რამდენად კომფორტულიც არ უნდა იყოს, ის მაინც უარყოფით ემოციებს იწვევს ადამიანებში. საშინელი ასოციაციები უჩნდებათ მშობლებს, როცა იგებენ, რომ ბავშვი საავადმყოფოში უნდა გადაიყვანონ. მოდით შევეცადოთ, ერთად ვებრძოლოდთ ამ დაუძლეველ შიშებს. პირველ რიგში შიშს იწვევს ის ფაქტორი, რომ ინფექციურ საავადმყოფოში შესაძლოა სხვა სახის ვირუსების "აკიდება". რეალურად კი, მფრინავი ინფექციების გადადების რისკი დიდი არაა. პირველ რიგში, ესაა წითელა, წითურა და ჩუტყვავილა. ამ ინფექციებს სტაციონარში უკვე იშვიათად მკურნალობენ. ისინი მარტივად სამართავია და სახლის პირობებშიც ექვემდებარება მკურნალობას. თუ პაციენტის მდგომარეობის გამო, მისი გადაყვანა მაინც აუცილებელი გახდა, მას სპეციალურ პალატაში მოათავსებენ, რომელიც იზოლირებულია როგორც სხვა პალატებისგან, ასევე კორიდორისგან. ამდენად ინფიცირებულს სხვა პაციენტთან შეხება არ აქვს. გახსოვდეთ, რომ ინფექციური დაავადებების გავრცელების ორი გზა არსებობს, ჰაერწვეთოვანი და ფეკალურ-ორალური. ჰაერწვეთოვანი გზით გადადის ისეთი ინფექციები, როგორიცაა დიფტერია, ყივანახველა, ანგინა, მენინგიტის რამდენიმე ფორმა. ეს დაავადებები გადადის ინფიცირებულთან ინტენსიური კონტაქტით, მათ შორის 1 ან 2 მეტრის დაშორებითაც. რაც შეეხება ნაწლავურ ინფექციებს, მათი გადადება ხდება ძალიან მარტივად. თუნდაც კოცნით, საერთო საყოფაცხოვრებო ნივთების გამოყენებთ და ა.შ. ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ იმაზე, რამდენად ღირს ნერვიულობა, როცა საქმე ინფექციურ საავადმყოფოს ეხება. მოდით გავაკეთოთ ყველაფერი, რათა იქ არასოდეს მოვხვდეთ, ავცრათ ბავშვები დროულად, არ ვჭამოთ ყველგან, სადაც მოგვიხერხდება, დავიცვათ პროდუქტების შენახვის წესები, ხშირად დავიბანოთ ხელები, დროულად მივაკითხოთ ექიმს. მარტივად რომ ვთქვათ, მოდით გვეშინოდეს სწორად, არა ექიმების, არამედ საკუთარი სიზარმაცისა და უცოდინრობის. ჩემი რჩევაა, გეშინოდეთ სწორად!" ცნობილი უკრაინელი პედიატრი, ევგენი კომაროვსკი ამჯერად ყურადღებას პნევმოკოკური ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინაზე ამახვილებს. მისი თქმით, თუ მსოფლიოში ყველა ბავშვი აიცრება ამ ვაქცინით, თეორიულად ეს ანტიბოიტიკების მოხმარებას მინიმუმამდე დაიყვანს. ერთის მხირვ, ეს ვაქცინა ხელს უწყობს ისეთი დაავადებების პრევენციას, როგორიცაა ფილტვების ანთება, მენინგიტი და ოტიტები. მეორეს მხრივ, ის ანტიბიოტიკების მიმართ დამცავ ფუქციასაც გამოიმუშავებს, რაც შესაძლო გართულებებისგან დაგვიცავს. ნებისმიერ შემთხვევაში ანტიბიოტიკების მიზნობრივი ან პრევენციული მიზნით გამოყენება ზრდის ბაქტერიული დაავადებების რისკს ბავშვებში, ხოლო პნევმოკოკის საწინააღმდეგო ვაქცინის გამოყენების შემთხვევაში მცირდება როგორც თავად დაავადების განვითარების რისკი, ასევე ანტიბიოტიკების მოქმედების უკუჩვენებაც, თუ მათი გამოყენების აუცილებლობა მაინც დადგა. ექიმი კომაროვსკი ამბობს, რომ ეს ვაქცინა უნიკალურია, რადგან ამ დრომდე პნევმოკოკური ინფექციით გამოწვეული დაავადების სამკურნალო ერთადერთი საშუალება ანტიბიოტიკი იყო. ამავე დროს ხშირია სწორედ ამ დაავადებების გართულებები, რაც სულ უფრო რთულად სამართავი ხდება. შეგახსენებთ, რომ პნევმოკოკური ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინა საქართველოში იმუნიაზაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შემოდის და ის წლამდე ბავშვებისთვის უფასოა. ექიმი ევგენი კომაროვსკი ბავშვის განვითარების იმ აუცილებელ ნორმებზე საუბრობს, რომელიც ყველა მშობელმა უნდა იცოდეს. ცნობილი უკრაინელი პედიატრის თქმით, კონკრეტული პარამეტრის ნორმიდან გადახრა არ ითვლება პათოლოგიად, თუმცა ეს ყოველთვის საგანგაში ნიშანია და ექიმის კონსულტაციას საჭიროებს. 11 საგანგაშო ნიშანი, როდესაც მშობელმა ექიმს უნდა მიმართოს როცა ბავშვი 2-3 თვის ასაკში არ ავლენს ინტერესს დედის მიმართ 6-7 თვის ასაკში არ იხედება იმ მიმართულებით, სადაც რაიმე ნივთი გადავარდა 8-9 თვის ასაკში არ ავლენს ინტერესს, როცა მას დამალობანას ეთამაშებიან 12 თვის ასაკში არ ეძებს დამალულ ნივთს 15-18 თვის ასაკში არ ავლენს ინტერესს ფუნქციური თამაშების მიმართ 2 წლის ასაკში არ ყოფს ნივთებს კატეგორიების მიხედვით 3 წლის ასაკში ვერ ამბობს საკუთარ სახელს 4 წლის ასაკში ვერ ამბობს, რომელი ჯოხია გრძელი და რომელი მოკლე 4,5 წლის ასაკში ვერ ითვლის თანმიმდევრულად 5 წლის ასაკში არ იცის ასოების დასახელება და ფერების გარჩევა 5,5 წლის ასაკში არ იცის დაბადების თარიღი და სახლის მისამართი.