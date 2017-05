უხერხული კადრები: ტრამპმა ფოტოზე გამოჩენისთვის მონტენეგროს პრემიერს ხელი ჰკრა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => nato [2] => briuseli [3] => montenegros-premieri [4] => natos-samiti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134291 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => nato [2] => briuseli [3] => montenegros-premieri [4] => natos-samiti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134291 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 70 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => nato [2] => briuseli [3] => montenegros-premieri [4] => natos-samiti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => nato [2] => briuseli [3] => montenegros-premieri [4] => natos-samiti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (134291) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (948,70,16052,338,16053) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 134295 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-25 23:30:25 [post_date_gmt] => 2017-05-25 19:30:25 [post_content] => ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა, ბრიუსელში ნატოს ახალი შტაბ-ბინის გახნაზე, ალიანსის წევრებს მოუწოდა, რომ თავდაცვის ხარჯები გაენაწილებინათ. მან შეშფოტება გამოთქვა იმის გამო, რომ სხვა წევრები, აშშ-ს მსგავსად საკმარის თანხას არ იხდიან. "ალიანსის წევრმა ქვეყნებმა სრული შენატანი უნდა განახორციელონ, თავდაცვის ბიუჯეტების გაზრდის გზით",- განაცხადა მან. ნატოში წევრობის გადასახადი სახელწმიფოებისთვის ნებაყოფილობითია. ტრამპმა ბრიუსელში სიტყვით გამოსვლისას ასევე, ტერორიზმზე საფრთხეებზე ისაუბრა და ხაზი გაუსვა, მანჩესტერში მომხდარ თავდასხმას. ტრამპის თქმით, ეს უკანასკნელი, ტერორიზმის ძლიერი ბოროტი ძალის დემონსტრირებაა. "უდანაშაულო ბავშვები მოკლეს ან დაჭრეს, როდესაც კონცერტს ესწრებოდნენ. ეს იყო ბარბაროსული და სასტიკი თავდასხმა ჩვენს ცივილიზაციაზე. ისინი არიან „ლუზერები“. სადაც არ უნდა არსებობდნენ, ისინი უნდა განვდევნოთ",-აღნიშნა აშშ-ის პრეზიდენტმა. მისივე თქმით, ნატო მომავალში უნდა იყოს ფოკუსირებული ტერორიზმზე და რუსეთის საფრთხეზე. "უნდა ვიყოთ ფხიზლად. ნატო მომავალში უნდა იყოს ფოკუსირებული ტერორიზმზე, იმიგრაციაზე, ისევე როგორც რუსეთის საფრთხეზე",-განახცადა დონალდ ტრამპმა. [post_title] => დონალდ ტრამპი ნატოს წევრებს: გადაიხადეთ! [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => donald-trampi-natos-wevrebs-gadaikhadet [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-25 23:32:52 [post_modified_gmt] => 2017-05-25 19:32:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134295 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 134284 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-25 22:36:01 [post_date_gmt] => 2017-05-25 18:36:01 [post_content] => ხელნაწერთა ექსპერტებმა შეისწავლეს და გააანალიზეს აშშ-ს პირველი ლედის მელანია ტრამპის კალეგრაფია. მცირე ჩანაწერი აშშ-ს პირველმა ლედიმ, იტალიაში, საბავშვო ჰოსპიტალში დატოვა. ნიუ-იორკელი ექსპერტის შეილა კურტსის განცხადებით, მარტივი მომრგვალებული ასოები და ზუსტი ფორმები, ბევრ რამეზე მიგვანიშნებს. კურტსის თქმით, იმის მიუხედავად, რომ მელანია ტრამპი თავის თავზე ბევრს არაფერს ყვება, მისი ნაწერი უამრავ რამეს გვიამბობს. "კარგია თქვენთან სტუმრობა. დარჩით ძლიერები და პოზიტიურები. დიდი სიყვარულით, მელანია ტრამპი", - ასეთი ჩანაწერი გააკეთა პირველმა ლედიმ ბამბინ გესუს ბავშვთა საავადმყოფოში. ფურცელზე ასევე, მელანიამ ორი პატარა ნახატიც დატოვა: გული და ყვავილი. "სიტყვების ბოლოს შესამჩნევი პატარა "კავებია", რომელიც წუხილს გამოხატავს, ასევე ეს კავები მიგვანიშნებს იმაზე, რომ მელანია ტრამპს საკუთარი ნივთების შეგროვება უყვარს, როგორც მატერიალურის, ისე არამატერიალურის", - განაცხადა კურტსმა. სპეციალისტების თქმით, ასოების სიზუსტე და სასვენი ნიშნები, მიანიშნებს იმაზე, რომ ის კარგი მსმენელია, პირდაპირია, ერთგული და საკუთარი თავის კონტროლი კარგად შეუძლია. კუტრსი წლების განმავლობაში, დონალდ ტრამპის ხელწერას შეისწავლიდა. ის ამბობს რომ ცოლ-ქმრის კალიგრაფიებს შორის უცნაური მსგავსებებია. "მელანიას ვერტიკალური ხაზები, ძალიან ჰგავს მისი მეუღლის ხელწერას",- განაცხადა მან. სპეციალისტმა ასევე აღნიშნა, რომ დონალდ ტრამპი მისი ხელწერის დაფარვას ცდილობს, რაც ნიშნავს იმას, რომ აშშ-ს პრეზიდენტს არ სურს, რომ ვინმემ მის შესახებ უფრო მეტი იცოდეს. ეს კი უნდობლობის უკიდურესი ნიშანია. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => რას გვეუბნება მელანია ტრამპის კალეგრაფია მასზე? ექსპერტებმა პირველი ლედის ხელნაწერი შეისწავლეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ras-gveubneba-melania-trampis-kalegrafia-masze-eqspertebma-pirveli-ledis-khelnaweri-sheiswavles [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-25 23:05:30 [post_modified_gmt] => 2017-05-25 19:05:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134284 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 134040 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-25 12:28:10 [post_date_gmt] => 2017-05-25 08:28:10 [post_content] => ბრიტანეთის პოლიცია მანჩესტერში მომხდარი ტერაქტის შესახებ ინფორმაციას აშშ-ს აღარ გაუზიარებს, ამის შესახებ ინფორმაციას „ბიბისი“ ავრცელებს. მედიასაშუალების წყაროს ინფორმაციით, ტერაქტის შესახებ მანამდე მიწოდებულმა ინფორმაციამ ამერიკის სამართალდამცველი ორგანოებიდან გაჟონა და მედიისთვის საიდუმლო ინფორმაცია გახდა ცნობილი. ოთხშაბათს ამერიკულ გაზეთში „ნიუ იორკ თაიმს“ გამოქვეყნდა ფოტოები, რომელიც აფეთქების ადგილას იყო გადაღებული და საქმეში მნიშვნელოვან მტკიცებულებებს წარმოადგენდა. ფოტოზე სხვა მნიშვნელოვან ფრაგმენტებთან ერთად ჩანდა მოწყობილობაც, რომელიც, სამართალდამცველების აზრით, დეტონატორი უნდა ყოფილიყო. ამასთან, აფეთქებიდან სულ რაღაც 24 საათის შემდეგ ამერიკულ პრესაში გაჩნდა ინფორმაცია ტერორისტის ვინაობის შესახებ, დაასახელეს მისი სახელი და გვარიც. გამოქვეყნებულმა ფოტოებმა ბრიტანეთის ხელისუფლების და პოლიციის აღშფოთება გამოიწვია. ისინი მიიჩნევენ, რომ პუბლიკაცია გამოძიებას შეუშლის ხელს. დიდი ბრიტანეთის შს მინისტრმა ემბერ რადმა განაცხადა, რომ ინფორმაციის გაჟონვით შეშფოთებულია და გააფრთხილა ვაშინგტონი, რომ ეს აღარ უნდა განმეორდეს. აღნიშნულ საკითხს პრემიერ-მინისტრი აშშ-ს პრეზიდენტთან შეხვედრაზე დააყენებს, ლიდერები ნატო-ს სამიტზე შეხვდებიან ერთმანეთს. [post_title] => ბრიტანეთი ამერიკას აღარ ენდობა, ტერაქტის შესახებ ინფორმაციას აღარ გაუზიარებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => britaneti-amerikas-aghar-endoba-teraqtis-shesakheb-informacias-aghar-gauziarebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-25 12:45:05 [post_modified_gmt] => 2017-05-25 08:45:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134040 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 134295 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-25 23:30:25 [post_date_gmt] => 2017-05-25 19:30:25 [post_content] => ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა, ბრიუსელში ნატოს ახალი შტაბ-ბინის გახნაზე, ალიანსის წევრებს მოუწოდა, რომ თავდაცვის ხარჯები გაენაწილებინათ. მან შეშფოტება გამოთქვა იმის გამო, რომ სხვა წევრები, აშშ-ს მსგავსად საკმარის თანხას არ იხდიან. "ალიანსის წევრმა ქვეყნებმა სრული შენატანი უნდა განახორციელონ, თავდაცვის ბიუჯეტების გაზრდის გზით",- განაცხადა მან. ნატოში წევრობის გადასახადი სახელწმიფოებისთვის ნებაყოფილობითია. ტრამპმა ბრიუსელში სიტყვით გამოსვლისას ასევე, ტერორიზმზე საფრთხეებზე ისაუბრა და ხაზი გაუსვა, მანჩესტერში მომხდარ თავდასხმას. ტრამპის თქმით, ეს უკანასკნელი, ტერორიზმის ძლიერი ბოროტი ძალის დემონსტრირებაა. "უდანაშაულო ბავშვები მოკლეს ან დაჭრეს, როდესაც კონცერტს ესწრებოდნენ. ეს იყო ბარბაროსული და სასტიკი თავდასხმა ჩვენს ცივილიზაციაზე. ისინი არიან „ლუზერები“. სადაც არ უნდა არსებობდნენ, ისინი უნდა განვდევნოთ",-აღნიშნა აშშ-ის პრეზიდენტმა. მისივე თქმით, ნატო მომავალში უნდა იყოს ფოკუსირებული ტერორიზმზე და რუსეთის საფრთხეზე. "უნდა ვიყოთ ფხიზლად. ნატო მომავალში უნდა იყოს ფოკუსირებული ტერორიზმზე, იმიგრაციაზე, ისევე როგორც რუსეთის საფრთხეზე",-განახცადა დონალდ ტრამპმა. [post_title] => დონალდ ტრამპი ნატოს წევრებს: გადაიხადეთ! 