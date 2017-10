უხვი ნალექის გამო ქობულეთის შესასვლელი დაიტბორა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qobuleti [1] => ukhvi-naleqi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170342 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qobuleti [1] => ukhvi-naleqi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170342 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 440 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qobuleti [1] => ukhvi-naleqi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qobuleti [1] => ukhvi-naleqi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (170342) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (440,19828) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 169334 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-29 15:25:58 [post_date_gmt] => 2017-09-29 11:25:58 [post_content] => ქობულეთში, მეორე საჯარო სკოლის 12 მოსწავლის ინტოქსიკაციის მიზეზად საკვები და წყალი გამოირიცხა. ამის შესახებ ქობულეთის რესურსცენტრის ხელმძღვანელმა, მადონა გოგიტიძემ, განაცხადა. მისი ინფორმაციით, სკოლის ბუფეტში სურსათის უვნებლობის სამსახურის თანამშრომლები მონიტორინგს ახორციელებენ. თუმცა, ჯერჯერობით უცნობია, რამ გამოიწვია ბავშვების ინტოქსიკაცია. "ბუფეტში სურსათის უვნებლობის სამსახური სიტუაციას ამოწმებს. სხვა პროცედურა სკოლაში არ მიმდინარეობს. ჯერჯერობით ინტოქსიკაციაზე რაიმე სახის დასკვნა არ დადებულა," - განაცხადა მადონა გოგიტიძემ. მისივე თქმით, მოსწავლეები თავს კარგად გრძნობენ, თუმცა, დღეს გაკვეთილს მოსწავლეთა უმრავლესობა არ ესწრებოდა, რადგან მშობლებმა საჭიროდ ჩათვალეს, რომ ბავშვები სახლში დარჩენილიყვნენ. ქობულეთის მეორე საჯარო სკოლის მე-7 კლასის 12 მოსწავლე, ინტოქსიკაციის ნიშნებით, ქობულეთის რეფერალურ ჰოსპიტალში გუშინ გადაიყვანეს. მოსწავლეებმა საავადმყოფო გუშინვე დატოვეს. ქობულეთში მოსწავლეების ინტოქსიკაციის მიზეზად საკვები და წყალი გამოირიცხა - ქობულეთის რესურსცენტრი ქობულეთის მეორე საჯარო სკოლის თორმეტი მეშვიდეკლასელი მოსწავლე ინტოქსიკაციის ნიშნებით ქობულეთის რეფერალურ ჰოსპიტალში გადაიყვანეს. ქობულეთის რესურსცენტრის ხელმძღვანელის, მადონა გოგიტიძის, განცხადებით, ბავშვები ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებიან და თავს კარგად გრძნობენ. გოგიტიძის თქმით, ბავშვების ნაწილს წყალი, ხოლო დანარჩენებს საკვები ჰქონდა მიღებული. „ქობულეთის მეორე საჯარი სკოლის მეშვიდე კლასის 12 მოსწავლე ქობულეთში რეფერალურ საავადმყოფოშია გადაყვანილი. ისინი თავს კარგად გრძნობენ. დილით მათ განაცხადეს, რომ მუცლისა და თავის ტკივილი აღენიშნებოდათ. მათივე თქმით, ნაწილმა წყალი, ხოლო სხვებმა საკვები მიიღეს. არ ვიცი, ჯერჯერობით რამ გამოიწვია ეს სიმპტომები. ბავშვები კარგად არიან, ეტაპობრივად ისინი სახლში გაეწერებიან," - აცხადებს მადონა გოგიტიძე.

ქობულეთში 12 მოსწავლე, ინტოქსიკაციის ნიშნებით, ჰოსპიტალში გადაიყვანეს ქობულეთის რაიონი ისევ დაიმეწყრა. ძლიერი წვიმის შედეგად, მიწის მასა ხუთ სოფელთან ჩამოწვა. თითქმის ერთი საათის განმავლობაში ჩაკეტილი იყო ქობულეთი-ოზურგეთის დამაკავშირებელი ცენტრალური მაგისტრალიც. წყავროკასა და ლეღვაში უამინდობამ პრობლემები ადგილობრივ მოსახლებასაც შეუქმნა, თუმცა ადამიანების ევაკუაციის აუცილებლობა არ დამდგარა. გვიან ღამემდე დამეწყრილ ტერიტორიაზე სპც ტექნიკა მუშაობდა.

ქობულეთის რაიონი დაიმეწყრა "ბუფეტში სურსათის უვნებლობის სამსახური სიტუაციას ამოწმებს. სხვა პროცედურა სკოლაში არ მიმდინარეობს. ჯერჯერობით ინტოქსიკაციაზე რაიმე სახის დასკვნა არ დადებულა," - განაცხადა მადონა გოგიტიძემ. მისივე თქმით, მოსწავლეები თავს კარგად გრძნობენ, თუმცა, დღეს გაკვეთილს მოსწავლეთა უმრავლესობა არ ესწრებოდა, რადგან მშობლებმა საჭიროდ ჩათვალეს, რომ ბავშვები სახლში დარჩენილიყვნენ. ქობულეთის მეორე საჯარო სკოლის მე-7 კლასის 12 მოსწავლე, ინტოქსიკაციის ნიშნებით, ქობულეთის რეფერალურ ჰოსპიტალში გუშინ გადაიყვანეს. მოსწავლეებმა საავადმყოფო გუშინვე დატოვეს. 