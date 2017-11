უკონტაქტო პატრულმა ყველაზე მეტი მძღოლი დგომა-გაჩერების წესების დარღვევის გამო დააჯარიმა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => ukontaqto-patruli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183223 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => ukontaqto-patruli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183223 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => ukontaqto-patruli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => ukontaqto-patruli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (183223) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (107,15299) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 183012 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-02 12:56:20 [post_date_gmt] => 2017-11-02 08:56:20 [post_content] => შსს-ს სამცხე-ჯავახეთის პოლიციის დეპარტამენტის ახალციხის რაიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა, ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, სასამართლოს განჩინების საფუძველზე, 1988 წელს დაბადებული თ.ი., გამოძალვის ბრალდებით, ახალციხეში დააკავეს. შსს-ის ინფორმაციით, გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული ახალგაზრდა მამაკაცს მისი ცოლის პირადი ცხოვრების ამსახველი ფოტოების სოციალურ ქსელში განთავსების მუქარით 5 000 აშშ დოლარს სძალავდა. უწყებაში განმარტავენ, რომ აღნიშნული პირი სამართალდამცველებმა მანამ დააკავეს, ვიდრე მოქალაქე მას მოთხოვნილ თანხას გადასცემდა. გამოძიება დიდი ოდენობით ქონების მიღების მიზნით გამოძალვის ფაქტზე მიმდინარეობს (საქართველოს სსკ-ის 181-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით). [post_title] => ცოლის პირადი ცხოვრების ამსახველი ფოტოების გამოქვეყნების მუქარით პირს ფულს სძალავდნენ - შსს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => colis-piradi-ckhovrebis-amsakhveli-fotoebis-gamoqveynebis-muqarit-pirs-fuls-sdzalavdnen-shss [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-02 13:02:24 [post_modified_gmt] => 2017-11-02 09:02:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183012 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 182493 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-01 11:07:20 [post_date_gmt] => 2017-11-01 07:07:20 [post_content] => ე.წ. ჭკვიანი კამერები, დღეს თბილისის ქუჩებში ჩაირთო. როგორც ერთობლივი ოპერაციების ცენტრის დირექტორმა გიორგი არსოშვილმა განაცხადა, სიჩქარის გადაჭარბების ჯარიმას ახალი კამერები, ახალი პრინციპით წერს. თუ თქვენ შეზღუდულზე მაღალი სიჩქარით გადაადგილდებით და მხოლოდ ჭკვიან კამერასთან შეანელებთ, მაინც დაჯარიმდებით. რადგან კამერა ჯარიმას, კონკრეტულ არეალში საშუალო სიჩქარის მიხედვით წერს. "ადრე იყო ასეთი პრინციპი, მძღოლი ხედავდა ვიდეოკამერას, შეანელებდა და შემდეგ, როდესაც მისი მოქმედების არეალს გასცდებოდა კვლავ აჭარბებდა სიჩქარეს. ახალი კამერის მეშვეობით ჩვენ გვაქვს საშუალება, კონკრეტული წერტილიდან წერტილამდე გავაკონტროლოთ საშუალო სიჩქარე – ე.წ. სექციაში", – განაცხადა არსოშვილმა. შეგახსენებთ, რომ ახალი ვიდეოანალიტიკური პროგრამა აფიქსირებს:

მოძრაობის საწინააღმდეგო მიმართულებით გადაადგილებას

შუქნიშნის წითელ ფერზე გავლას

ორმაგი ღერძულა ხაზის გადაკვეთას

სიჩქარის გადაჭარბებას

მუნიციპალური ტრანსპორტის ზოლში მოძრაობას

პროგრამა, ამ დარღვევების დაფიქსირების შემთხვევაში, ჯარიმას ავტომატურად გამოწერს.წელს მთელი ქვეყნის მასშტაბით, 3000-მდე ე.წ. ჭკვიანი კამერის დამონტაჟება იგეგმება. [post_title] => თუ სიჩქარეს ჭკვიან კამერასთან შეანელებთ, მაინც დაჯარიმდებით [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tu-sichqares-chkvian-kamerastan-sheanelebt-mainc-dajarimdebit [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-01 11:07:20 [post_modified_gmt] => 2017-11-01 07:07:20 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182493 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 182509 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-01 11:01:02 [post_date_gmt] => 2017-11-01 07:01:02 [post_content] => შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა, ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, 1979 წელს დაბადებული მოქალაქე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვის ბრალდებით სარფში დააკავეს. შსს-ს ინფორმაციით, სამართალდამცველებმა, ბრალდებულის პირადი ჩხრეკისას, 8,30052 გრამი ჰეროინის შემცველი ფხვნილი და ტრამადოლის შემცველი ნარკოტიკული საშუალების რვა აბი ამოიღეს. უწყების ცნობით, ბრალდებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს. [post_title] => შსს-მ დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვის ბრალდებით 1 პირი დააკავა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shss-m-didi-odenobit-narkotikuli-sashualebis-ukanono-shedzena-shenakhvis-braldebit-1-piri-daakava [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-01 11:01:02 [post_modified_gmt] => 2017-11-01 07:01:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182509 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 183012 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-02 12:56:20 [post_date_gmt] => 2017-11-02 08:56:20 [post_content] => შსს-ს სამცხე-ჯავახეთის პოლიციის დეპარტამენტის ახალციხის რაიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა, ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, სასამართლოს განჩინების საფუძველზე, 1988 წელს დაბადებული თ.ი., გამოძალვის ბრალდებით, ახალციხეში დააკავეს. შსს-ის ინფორმაციით, გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული ახალგაზრდა მამაკაცს მისი ცოლის პირადი ცხოვრების ამსახველი ფოტოების სოციალურ ქსელში განთავსების მუქარით 5 000 აშშ დოლარს სძალავდა. უწყებაში განმარტავენ, რომ აღნიშნული პირი სამართალდამცველებმა მანამ დააკავეს, ვიდრე მოქალაქე მას მოთხოვნილ თანხას გადასცემდა. გამოძიება დიდი ოდენობით ქონების მიღების მიზნით გამოძალვის ფაქტზე მიმდინარეობს (საქართველოს სსკ-ის 181-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით). [post_title] => ცოლის პირადი ცხოვრების ამსახველი ფოტოების გამოქვეყნების მუქარით პირს ფულს სძალავდნენ - შსს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => colis-piradi-ckhovrebis-amsakhveli-fotoebis-gamoqveynebis-muqarit-pirs-fuls-sdzalavdnen-shss [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-02 13:02:24 [post_modified_gmt] => 2017-11-02 09:02:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=183012 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 664 [max_num_pages] => 222 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 5954c369a0da14246e52244005adb159 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )