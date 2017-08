უკრაინა რუსებს ბიომეტრიული პასპორტის გარეშე აღარ მიიღებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ruseti [1] => ukraina [2] => yirimis-nakhevarkundzuli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 156720 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ruseti [1] => ukraina [2] => yirimis-nakhevarkundzuli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 156720 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 198 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ruseti [1] => ukraina [2] => yirimis-nakhevarkundzuli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ruseti [1] => ukraina [2] => yirimis-nakhevarkundzuli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (156720) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (198,1692,18564) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 156719 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-08-24 15:00:12 [post_date_gmt] => 2017-08-24 11:00:12 [post_content] => "როსტურიზმი" რუს ტურისტებს საქართველოში მოგზაურობისგან თავის შეკავებას ურჩევს. აღნიშნულის შესახებ ინფორმაციას სააგენტო РИА Новости ავრცელებს. ”როსტურიზმის” ხელმძღვანელი ოლეგ საფონოვი რუს ტურისტებს საქართველოში მოგზაურობასთან დაკავშირებული "რისკებისა და საფრთხეების შესახებ" აფრთხილებს. ”საქართველოში ტურისტული ნაკადი გაიზარდა. მაგრამ ამ ქვეყანაში ჩასვლისას ტურისტებმა უნდა გაითვალისწინონ, რომ საქართველოსა და რუსეთს შორის დიპლომატიური ურთიერთობები არ არსებობს. საქართველოში მოქმედებს რამდენიმე კანონი, რომლებიც პოტენციურად რუს ტურისტებს უქმნის საფრთხეს”, - აცხადებს საფონოვი. როსტურიზმი რუსებს საქართველოში მოგზაურობისგან თავის შეკავებას ურჩევს

რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ საჰაერო ძალებმა, სირიაში გამაგრებული ე.წ. ისლამური სახელმწიფოს დიდი ნაწილი გაანადგურეს. მათი ინფორმაციით, ISIS-ის 200-ზე მეტი "მებრძოლია" დაღუპული. საჰაერო შეტევა სირიის აღმოსავლეთით, ქალაქ დეირ ალ-ზორთან განხორციელდა. ჯიჰადისტები პროვინციის დიდ ნაწილს კვლავ აკონტროლებენ, მაგრამ ზოგიერთ ნაწილში კონტროლი დაკარგეს. Russian Aerospace Forces #RuAF destroyed lSIS column heading to t/ city of Deir ez-Zor ➡️https://t.co/5uOxcOLReo #Syria🇸🇾 Follow @mod_russia pic.twitter.com/C7UkeSshRr — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) August 21, 2017

რუსეთმა სირიას დაარტყა: ISIS-ის 200-ზე მეტი "მებრძოლი" დაღუპულია

2017 წლის 23 აგვისტოდან რუსეთის ტერიტორიაზე ამერიკის არაიმიგრაციული ვიზების გაცემა შეჩერდება. აღნიშნულის შესახებ რუსეთში აშშ-ის საელჩოს განცხადებაშია ნათქვამი. 2017 წლის 1-ელი სექტემბრიდან ვიზების გაცემა მოსკოვში განახლდება, ხოლო რუსეთის ტერიტორიაზე მდებარე აშშ-ის საკონსულოებში ვიზების გაცემის პროცედურა განუსაზღვრელი დროით შეჩერდება. „რუსეთის გადაწყვეტილება რუსეთის ფედერაციაში აშშ-ს დიპლომატიური მისიის რაოდენობის შემცირების თაობაზე კითხვის ქვეშ აყენებს რუსეთის მისწრაფების სერიოზულობას ორმხრივი ურთიერთობების გაუმჯობესებისკენ. ჩვენ დიპლომატიური მისიის რაოდენობას იმ დონეზე შევინარჩუნებთ, რაც საშუალებას მოგვცემს ჩვენი დიპლომატიური წარმომადგენლობების ძირითადი ფუნქციები შევასრულოთ," - ნათქვამია განცხადებაში. აშშ-მა რუსეთის ტერიტორიაზე ვიზების გაცემა შეაჩერა როსტურიზმი რუსებს საქართველოში მოგზაურობისგან თავის შეკავებას ურჩევს