უკრაინა რუსეთის ბოიკოტს აპირებს

ინგლისისა და გერმანიის ნაკრებების წარმომადგენლებს მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის დროს მოსკოვში ცხოვრება არ სურთ. იმ შემთხვევაში თუ გუნდები მსოფლიო ჩემპიონატის ჯგუფურ ეტაპზე გავლენ, ისინი რუსეთის დედაქალაქში ცხოვრებას არ აპირებენ, ამის მიზეზი კი მოსკოვში გართულებეული სატრანსპორტო ვითარებაა. გერმანიის ნაკრებმა, რომელიც მიმდინარე კონფედერაციათა თასზე მონაწილეობს, მოსკოვური საცობების "ხიბლი" საკუთარ თავზე უკვე გამოსცადა. სამაგიეროდ, გერმანელთა სამწვრთნელო შტაბი და თავად ფეხბურთელები სოჭით არიან მოხიბლულნი და სწორედ რუსეთის სამხრეთ ნაწილში სურთ გაჩერება მსოფლიოს ჩემპიონატის მიმდინარეობისას. მიუხედავად იმისა, რომ ინგლისი კონფედერაციათა თასზე არ მონაწილეობს, გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა გარეთ საუთგეიტმა და მისმა თანაშემწემ სტივ ჰოლანდმა ოთხივე მასპინძელი ქალაქი მოინახულეს და ინფრასტრუქტურასაც გაეცნენ, თუმცა სოჭის მსგავსად მათ არც მოსკოვის, არც პეტერბურგის და არც ყაზანის ბაზები არ მოსწონებიათ. წყაროს ინფორმაციით, ისინი სოჭის გარდა ნიჟნი ნოვგოროდისა და ვოლგოგრადის კანდიდატურებსაც განიხილავენ. ფიფა მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის მონაწილეებს რუსეთში განთავსებულ 65 ბაზას სთავაზობს, საიდანაც თავისთვის სასურველს ნაკრებები თავად აირჩევენ. მოსკოვს საცობის არ სჯერა: ინგლისს და გერმანიას მოსკოვს სოჭი ურჩევნიათ

ფიფა 2014 წლის ბრაზილიის მუნდიალზე მონაწილე რუსი ფეხბურთელების საქმეს იძიებს. 34 რუსი ფეხბურთელი (!) დოპინგის მოხმარებაშია ეჭვმიტანილნი, მათ შორის 23 მათგანი (!) ბრაზილიაში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე რუსეთის ნაკრების განაცხადში იყო. სწორედ ამ ხალხის საქმეა კონტროლზე აყვანილი. ბრიტანული Daily Mail წერს, რომ გამოძიებამ შესაძლოა 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი (მოგეხსენებათ რუსეთია მასპინძელი), კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს. ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც დოპინგის მოხმარებაში მთელი გუნდია ეჭვმიტანილი. გამოცემაში აღნიშნულია, რომ ფიფა "რუს ფეხბურთელებზე დამამტკიცებელ საბუთებსა და დეტალურ ინფორმაციას ფლობს". გამოძიება ამ დრომდე მიმდინარეობს. რუსებს ისევ უტევენ: მთელ გუნდს დოპინგის მოხმარებაში ადანაშაულებენ

უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც გეორგიევსკის ლენტების წარმოებასა და პროპაგანდას კრძალავს, რუსული მედიის შესახებ, ამის შესახებ პრეზიდენტის პრესსამსახური იუწყება. კანონი უმაღლესმა რადამ 16 მაისს მიიღო. უკრაინის პრეზიდენტმა „ტვიტერის" საკუთარ გვერდზე დაწერა, რომ გეორგიევსკის ლენტი უკვე არა მეორე მსოფლიო ომის , არამედ - უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიის სიმბოლოდ იქცა. კანონის დამრღვევი ფულადი ჯარიმით, ან - 15 დღიანი პატიმრობით დაისჯება. უკრაინაში გეორგიევსკის ლენტი კანონით აიკრძალა 