უკრაინას შეუძლია, საქართველოს სააკაშვილი არ გადასცეს მანამ, ვიდრე მის საქმეზე საქართველოს სასამართლო განჩინებას არ გამოიტანს

„ახალი ძალების მოძრაობის" ლიდერი, მიხეილ სააკაშვილი, დღეს ლვოვიდან ჩერნივციში გაემგზავრება. ამის შესახებ გამოცემა „უკრაინსკაია პრავდას" მიხეილ სააკაშვილის პრესმდივანმა, დარია ჩიჟმა, განუცხადა. „დღეს, 18:00 საათზე მიხეილ სააკაშვილი ჩერნივციში ცენტრალურ მოედანზე იქნება," - განაცხადა ჩიჟმა. პარტიის პრესმდივნის, მარიანა პოშტარისმ განცხადებით, სააკაშვილი ჩერნივციში გამგზავრებამდე ლვოვში გამომცემლების ფორუმზე დასწრებას გეგმავდა. უკრაინის შს სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენლის, არტიომ შევჩენკოს, თქმით, სააკაშვილის გადაადგილებასთან დაკავშირებით სამართალდამცველები დამატებით ზომებს არ მიიღებენ. „ჩვენ არ ვაპირებთ ამ პირის თითოეულ ნაბიჯზე კომენტარის გაკეთებას. უბრალოდ, უზრუნველვყოფთ საზოგადოებრივ წესრიგს, როგორც ეს ყველა მასობრივ შეკრებებზე ხდება," - დასძინა მან. დღეს, 18:00 საათზე მიხეილ სააკაშვილი ჩერნივციში ცენტრალურ მოედანზე იქნება

მიხეილ სააკაშვილი უკრაინაში ვადამდელი არჩევნების დანიშვნაზე საუბრობს

მიხეილ სააკაშვილი უკრაინაში ვადამდელი არჩევნების დანიშვნაზე საუბრობს. მისი თქმით, რეგიონებში შეხვედრების დასრულების შემდეგ კიევში ის არჩევნების დანიშვნის მოთხოვნით ჩავა. სააკაშვილის განცხადებით, პოლიტიკური კრიზისის გადაჭრა უკრაინაში ახალი საპარლამენტო უმრავლესობის შექმნით არის შესაძლებელი, - ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა ტელეკომპანია "news one-ს" ეთერში ისაუბრა. "უკრაინის რეგიონებში, დაახლოებით, ორ-სამ კვირას გავატარებთ, შემდეგ კიევში ჩავალთ და ხალხის პრეტენზიებს ხელისუფლებას გავაცნობთ. თარიღს დავასახელებთ და არჩევნებს მოვითხოვთ, რადგან ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისია. კრიზისები კი არჩევნებით გვარდება. ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს, ვინ გაიმარჯვებს არჩევნებზე. ჩვენი მიზანია, შევქმნათ ახალი საპარლამენტო უმრავლესობა. მე არ ვაპირებ პრეზიდენტობას, არც რაიმე სხვა თანამდებობის დაკავება მსურს. მე ერთი ამბიცია მაქვს - სხვა ძალებთან ერთად ვიყო ახალი პოლიტიკური კლასის წარმოქმნის ნაწილი, რომელსაც არა ფულის კეთების, არამედ უკეთესი ქვეყნის აშენების მოტივაცია ექნება," - განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. სააკაშვილის დაკავებისთვის საკმარისი საფუძველი არ არსებობს - უკრაინის შსს

უკრაინის შს სამინისტროში მიიჩნევენ, რომ მიხეილ სააკაშვილი უკრაინის ტერიტორიაზე უკანონოდ იმყოფება, თუმცა მისი დაკავებისთვის საკმარისი საფუძველი არ არის. ამის შესახებ უკრაინის შს სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა, არტიომ შევჩენკომ, განაცხადა. შევჩენკოს განცხადებით, სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახურმა მიხეილ სააკაშვილს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმი გადასცა, თუმცა მის დასაკავებლად საკმარისი საფუძველი არ ჰქონდათ. მიხეილ სააკაშვილს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის შესახებ ადმინისტრაციული პროტოკოლი გადაეცა. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების კოდექსის თანახმად, მას 130-დან 330 დოლარამდე ოდენობის ჯარიმა ემუქრება.  