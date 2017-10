უკრაინაში დაკავებული 11-ვე აქტივისტი გათავისუფლებულია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saprotesto-aqcia [1] => ukraina ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177205 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saprotesto-aqcia [1] => ukraina ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177205 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 427 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => saprotesto-aqcia [1] => ukraina ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => saprotesto-aqcia [1] => ukraina ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (177205) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (427,1692) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 176720 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-18 12:26:33 [post_date_gmt] => 2017-10-18 08:26:33 [post_content] => „კრემლი აკვირდება მოვლენათა განვითარებას კიევში, სადაც საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს,“ - ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა, დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. დიმიტრი პესკოვის თქმით, კიევში ვითარება არასტაბილურია. გუშინ, კიევში, უკრაინის პარლამენტის წინ საპროტესტო აქცია გაიმართა. აქციაში რამდენიმე ათასი ადამიანი მონაწილეობდა. ისინი დეპუტატების ხელშეუხებლობის გაუქმებას, საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლას და ასევე ანტიკორუფციული სასამართლოს შექმნას ითხოვდნენ. უკრაინის პარლამენტის წინ საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა 65 კარავი გაშალეს. დიმიტრი პესკოვის თქმით, კიევში ვითარება არასტაბილურია

უკრაინელი სამართალდამცველები კიევში აქციების ჩატარებას ხელს არ შეუშლიან და გუშინ გაშლილ კარვებს არ აიღებენ, - ამის შესახებ უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა იური ლუცენკომ „ფეისბუქის" პირად გვერდზე დაწერა. „სპეცსამსახურებს ინფორმაცია ჰქონდათ და მომიტინგეებს შორის მყოფი არაკანონიერი ფორმირებების წევრების მიერ იარაღის შესყიდვის ფაქტები დადგინდა. ზუსტად ამით იყო განპირობებული უსაფრთხოების ზომების გაძლიერება შსს-ს მიერ. ჩვენი ამოცანაა მიტინგის მონაწილეების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. კარვების დაშლას ადგილი არ ექნება," - განაცხადა იური ლუცენკომ. უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა ასევე აღნიშნა, რომ მიტინგის ჩატარების ტერიტორიის შესასვლელთან დეტექტორებს დააყენებენ. გუშინ კიევში, უკრაინის პარლამენტის წინ, საპროტესტო აქცია გაიმართა. აქციაში რამდენიმე ათასი ადამიანი მონაწილეობდა. ჩვენი ამოცანაა მიტინგის მონაწილეების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა - უკრაინის გენპროკურორი

გუშინ საღამოს კატალონიური ქალაქების ქუჩებში საპროტესტო აქციებზე ასი ათასობით ადამიანი გამოვიდა. ისინი დამოუკიდებლობის მოძრაობის ორი გავლენიანი ლიდერის წინასწარ პატიმრობას აპროტესტებდნენ. ამის შესახებ El Pais წერს. ბარსელონაში, სამოქალაქო გვარდიის მონაცემებით, ქუჩაში 200 ათასამდე ადამიანი გამოვიდა. ისინი ორშაბათს დაკავებული ორი მთავარი საზოგადოებრივი ორგანიზაციის, კატალონიის ეროვნული ასამბლეის და ორგანიზაცია „საერთო კულტურის" ხელმძღვანელების - ჟორდი სანჩესის და ჟორდი კუიშარის გათავისუფლებას ითხოვდნენ. „კატალონიელო პატიმრებო, ჩვენ გვსურს, რომ თქვენ სახლებში დაბრუნდეთ," - სკანდირებდნენ აქციის მონაწილეები, რომლებსაც პროტესტის ნიშნად დანთებული სანთლები ეკავათ. აქციის მონაწილეებს ჰქონდათ ტრანსპარანტები ლოზუნგებით „თავისუფლება ჟორდის, ესპანეთის პოლიპატიმრებს", „დაეხმარეთ კატალონიას", „გადაარჩინეთ ევროპა" და „რესპუბლიკა - ახლა". კატალონიაში საპროტესტო აქციაზე 100 ათასობით ადამიანი გამოვიდა „კრემლი აკვირდება მოვლენათა განვითარებას კიევში, სადაც საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს," - ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა, დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. დიმიტრი პესკოვის თქმით, კიევში ვითარება არასტაბილურია. გუშინ, კიევში, უკრაინის პარლამენტის წინ საპროტესტო აქცია გაიმართა. აქციაში რამდენიმე ათასი ადამიანი მონაწილეობდა. ისინი დეპუტატების ხელშეუხებლობის გაუქმებას, საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლას და ასევე ანტიკორუფციული სასამართლოს შექმნას ითხოვდნენ. უკრაინის პარლამენტის წინ საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა 65 კარავი გაშალეს.