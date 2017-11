უკრაინაში დაკავებული მეგის ქარდავას მიმართ საექსტრადიციო პროცედურები მიმდინარეობს – პროკურატურა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prokuratura [1] => ganckhadeba [2] => megis-qardava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182934 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prokuratura [1] => ganckhadeba [2] => megis-qardava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182934 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 497 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => prokuratura [1] => ganckhadeba [2] => megis-qardava ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => prokuratura [1] => ganckhadeba [2] => megis-qardava ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (182934) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1920,20893,497) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 182928 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-02 10:40:58 [post_date_gmt] => 2017-11-02 06:40:58 [post_content] => „მედიის წყაროები ძალიან არასარწმუნოა. ამ „უახლოეს თანაგუნდელს“ მე არასდროს შევხვედრივარ და მისი არსებობის შესახებ მხოლოდ პრესიდან ვიცი,“ - ამ განცხადებით მიხეილ სააკაშვილი "ფეისბუკის" საკუთარ გვერდზე თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციის ყოფილი ხელმძღვანელის, მეგის ქარდავას დაკავების შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას ეხმაურება. სააკაშვილმა ამ ჩანაწერს დაურთო ბმული, რომელზეც ერთ-ერთი უკრაინული მედიასაშუალება საქართველოს ექს-პრეზიდენტის „უახლოესი თანაგუნდელის“ დაკავებაზე წერს. მეგის ქარდავას დაკავების შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას უკრაინის არც ერთი შესაბამისი ოფიციალური უწყება ამ ეტაპზე არ ადასტურებს. არასდროს შევხვედრივარ და მისი არსებობის შესახებ მხოლოდ პრესიდან ვიცი - მიხეილ სააკაშვილი მეგის ქარდავაზე სამხედრო პოლიციის ყოფილი უფროსი დაკავებულია. ხუთწლიანი სამძებრო ღონისძიების შემდეგ მეგის ქარდავა უკრაინაში, ქალაქ ივანო ფრანკოვსკში დააკავეს. ეს ინფორმაცია "ქრონიკას" უკრაინელმა ძალოვნებმა უკვე ოფიციალურად დაუდასტურეს. ინტერპოლის მიერ ძებნილ მეგის ქარდავას, სავარაუდოდ ქართულ მხარეს გადმოსცემენ, რადგან სწორედ საქართველოს პროკურატურის მოთხოვნით იძებნებოდა ის წითელი ცირკულარით. ქარდავას ბრალი ედება რამდენიმე სისხლის სამართლის საქმეში. მათ შორის, სამეგრელოში აღმოჩენილი საიდუმლო სამალავების საქმეზე 2014 წელს მას დაუსწრებლად 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ის არის ერთ-ერთი ფიგურანტი სერგო თეთრაძის წამების ორგანიზების საქმეში სასჯელაღრსრულების ყოფილ მინისტრ ბაჩო ახალაიასთან ერთად. მეგის ქარდავას გენერალ რომან დუმბაძის მკვლელობის საქმეზე ბრალი წაუყენეს 109-ე მუხლით, რაც განზრახ მკვლელობის მცდელობას ითვალისწინებს. გამოძიება მას დანაშაულის ორგანიზებას და მკვლელობის დაკვეთას ედავება; ასევე თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტიდან თანხების მითვისების გამო, ქარდავას 2013 წელს დაუსწრებლად შეეფარდა პატიმრობა და მასზე გამოცხადდა ძებნა.

მეგის ქარდავა უკრაინაში დააკავეს "საქართველო იმსახურებს უფრო მეტ ყურადღებას საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან," - ეს განცხადება საქართევლოში ვიზით მყოფმა ესტონეთის პრეზიდენტმა, კერსტი კალიულაიდემ, საქართველოს პრეზიდენტთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. მისი თქმით, ის საოკუპაციო ხაზთან არსებულ მდგომარეობას პირადად გაეცნობა.

" ეს მჭიდრო ურთიერთობები ღირსეული და ღირებულია. ესტონეთი მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. მაწუხებს, რაც ხდება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. საქართველო ჩვენი პრიორიტეტული პარტნიორია," - განაცხადა კერსტი კალიულაიდემ. მისივე თქმით, ესტონეთსა და საქართველოს შორის არის მჭიდრო თანამშრომლობა და მეგობრული ურთიერთობა. "ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობები ბრწყინვალე დონეზეა ყველა სფეროში - განათლება, კულტურა. ქართულ-ესტონურმა ერთობლივმა ფილმმა დიდი მოწონება დაიმსახურა. საქართველო ჩვენი პრიორიტეტული პარტნიორია განვითარების თვალსაზრისით. ჩვენ გვაქვს ერთობლივი პროექტები. ამ ვიზიტების შედეგად, ვფიქრობ, ახალი იდეების გენერირება მოხდება, რაც სასარგებლო იქნება ორივე მხარისთვის. დემოკრატიის განვითარება, სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება ეხმარება თქვენს ქვეყანას, მიღწეულ იქნას საერთო მიზნები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვისაც. ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ ხაზი გაუსვით იმ ფაქტს, რომ ესტონეთი არის ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა ევროკავშირსა და ნატო-ში. ჩვენ ვფიქრობთ, მეტი პატარა ქვეყანა უნდა იყოს წარმატებული, რომელთათვის ასეთი მგრძნობიარეა დესტაბილიზაცია მსოფლიოს მასშტაბით," - მიმართა ესტონეთის პრეზიდენტმა ქართველ კოლეგას. კალიულაიდე დარწმუნებულია, რომ ეს ვიზიტი კიდევ უფრო განავითარებს ეკონომიკურ ურთიერთობებს. საქართველო იმსახურებს უფრო მეტ ყურადღებას საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან - ესტონეთის პრეზიდენტი „მედიის წყაროები ძალიან არასარწმუნოა. ამ „უახლოეს თანაგუნდელს" მე არასდროს შევხვედრივარ და მისი არსებობის შესახებ მხოლოდ პრესიდან ვიცი," - ამ განცხადებით მიხეილ სააკაშვილი "ფეისბუკის" საკუთარ გვერდზე თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციის ყოფილი ხელმძღვანელის, მეგის ქარდავას დაკავების შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას ეხმაურება. სააკაშვილმა ამ ჩანაწერს დაურთო ბმული, რომელზეც ერთ-ერთი უკრაინული მედიასაშუალება საქართველოს ექს-პრეზიდენტის „უახლოესი თანაგუნდელის" დაკავებაზე წერს. მეგის ქარდავას დაკავების შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას უკრაინის არც ერთი შესაბამისი ოფიციალური უწყება ამ ეტაპზე არ ადასტურებს.

არასდროს შევხვედრივარ და მისი არსებობის შესახებ მხოლოდ პრესიდან ვიცი - მიხეილ სააკაშვილი მეგის ქარდავაზე