უკრაინაში ეუთოს თანამშრომელი ნაღმზე აფეთქდა

გიორგი მარგველაშვილმა პრეზიდენტის სასახლეში საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით მყოფი უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი პავლო კლიმკინი მიიღო. პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, მხარეებს შორის საუბარი საქართველო - უკრაინის პოლიტიკური დიალოგის გააქტიურებას, ეკონომიკური, სავაჭრო, ჰუმანიტარულ, სამართლებრივ სფეროებში ურთიერთობების გაღრმავებას შეეხო. გიორგი მარგველაშვილმა უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო საქართველოში მოიწვია. შეხვედრაზე განიხილეს ქვეყნებს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შემდგომი განვითარებისა და რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საქართველოსა და უკრაინის ტერიტორიების ოკუპაციის საკითხები, დაგმეს რუსეთის აგრესიული ქმედებები და საერთაშორისო სამართლის დარღვევის ფაქტები. აღინიშნა, რომ საერთაშორისო ასპარეზზე საჭიროა, ორივე ქვეყანის კოორდინირებული მუშაობა და მჭიდრო თანამშრომლობა კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარებისა და საქართველოსა და უკრაინის ტერიტორიების დეოკუპაციის საკითხებზე. საქართველოს პრეზიდენტმა იმედი გამოთქვა, რომ უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით უკრაინა ევროპარლამენტის მხარდაჭერას მიიღებს და ქართველების მსგავსად, უკრაინელებსაც ექნებათ შესაძლებლობა ისარგებლონ ვიზალიბერალიზაციის სიკეთეებით. შეხვედრას ესწრებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი აბაშიშვილი, უშიშროების საბჭოს მდივანი დავით რაქვიაშვილი და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ჯალაღანია და პრეზიდენტის მრჩევლები. "ჩვენ მტკიცედ ვუჭერთ მხარს უკრაინის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას, საერთაშორისო და აღიარებულ ფარგლებში. , ისევე, როგორც რუსეთის ფედერაციის აგრესიულ და უკანონო ქმედებებს უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონში. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ჩვენ კვლავაც გავაგრძელებთ უკრაინასთან თანამშრომლობას და მის მტკიცე მხარდაჭერას. ასევე, გამოვთქვამთ მზადყოფნას, უკრაინას გავუზიაროთ ოკუპირებული ტერიტორიების თემატიკაზე არსებული ქართული გამოცდილება”, - განაცხადა მიხეილ ჯანელიძემ. სირიის ქალაქ ალეპოსთან ძლიერი აფეთქება მოხდა. არიან გარდაცვლილები და დაშავებულები. უახლესი ინფორმაციით, გარდაცვლილია 22, ხოლო დაშავებულია 48 ადამიანი. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. სააგენტოს ცნობით, აფეთქება აფეთქება იმ ავტობუსების კოლონასთან მოხდა, რომლითაც შიიტი დევნილები გადაჰყავდათ. ასაფეთქებელი მოწყობილობა მანქანაში იყო დამონტაჟებული. საომარი მოქმედებების გამო, სირიის ორივე მხარეს, ცხელი წერტილებიდან პარასკევს ათასობით ადამიანის ევაკუაცია დაიწყო. ქალაქებიდან დევნილების ევაკუაცია ორივე მხარეს შორის მიღწეული შეთანხმების შედეგად მიმდინარეობდა. 