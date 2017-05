უკრაინაში ქართველი ჯარისკაცის დაღუპვის შესახებ, თავდაცვის სამინისტრო განცხადებას ავრცელებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tavdacvis-saministro [1] => ukraina [2] => qartveli-jariskacis-gardacvaleba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130448 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tavdacvis-saministro [1] => ukraina [2] => qartveli-jariskacis-gardacvaleba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130448 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 414 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tavdacvis-saministro [1] => ukraina [2] => qartveli-jariskacis-gardacvaleba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tavdacvis-saministro [1] => ukraina [2] => qartveli-jariskacis-gardacvaleba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130448) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15679,414,1692) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 130171 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-05-11 23:54:32 [post_date_gmt] => 2017-05-11 19:54:32 [post_content] => უკრაინაში შეტაკებების დროს კიდევ ერთი ქართველი მებრძოლი დაიღუპა, - ინფორმაციას ამის შესახებ უკრაინის ეროვნული გვარდიის წევრი დავით მაყიშვილი სოციალურ ქსელ Facebook-ში ავრცელებს. „კიდევ ერთი ღირსეული ქართველი ოფიცერი დავკარგეთ დღეს უკრაინაში, რუს ოკუპანტებთან ბრძოლაში“, - წერს მაყიშვილი სოც ქსელში. ხუთ სამინისტროში განხორციელებული რეორგანიზაციის შედეგად სამსახურიდან 2300 ადამიანი გაანთავისუფლეს. აქედან ყველაზე მეტი - 2250 თავდაცვის სამინისტროდან, ხოლო ყველაზე ცოტა -2 თანამშრომელი საგარეო საქმეთა სამინისტროდან. საჯარო მოხელეები გაანთავისუფლეს კულტურის, ინფრასტრუქტურის და დევნილთა სამინისტროდანაც. განთავისუფლებული თანამშრომლების შესახებ, კვლევის შედეგებს "ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია" ავრცელებს. "რეორგანიზაცია კანონმდებლობის დარღვევას არ წარმოადგენს, მაგრამ პროცესი გამჭვირვალე და გასაგებ კრიტერიუმებზე უნდა იყოს დაფუძნებული, საჯარო უწყებებში კი რეორგანიზაციის პროცესი ხარვეზებით განხორციელდა" - განმარტავენ საია-ში. საია-ს განცხადებით, რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით ინფორმაცია ვერ მიიღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან, ასევე იუსტიციის, განათლების, სოფლის მეურნეობის და გარემოს დაცვის სამინისტროსგან. სამინისტროებიდან გათავისუფლებული 2300 ადამიანი - რა მიზეზით დაატოვებინეს თანამშრომლებს სამსახური? გაერომ შეშფოთება გამოთქვა კიევის "დინამოსა" და "შახტარის" მატჩის დროს მომხდარი რასისტული ინცინდენტების გამო. გაეროს უმაღლესმა კომისარმა ადამიანის უფლებების კუთხით ზეიდ რაად ალ ჰუსეინმა მოუწოდა ფიფას, უყურადღებოდ არ დატოვოს აღნიშნული ინცინდენტი და ზოგადად, მსგავსი ფაქტები. უკრაინის ჩემპიონატის მეორე ეტაპის მეოთხე ტურის მატჩში, რომელიც "შახტარმა" 1:0 მოიგო, კიეველი გულშემატკივრის მხრიდან რასისტულ შეძახილებსა და სხვა ქმედებებს ჰქონდა ადგილი. "ის რაც ჩვენ ვიხილეთ კიევის "დინამოს" გულშემატკივრების შესრულებით, შეშფოთების სერიოზულ საფუძველს გვაძლევს. მთელი ეს ატრიბუტიკა და სიმბოლიკა, სვასტიკები... ეს კუ კლუქს კლანის ასოციაციას იწვევს", - განაცხადა ალ ჰუსეინმა რამდენიმე დღის წინ, ჟენევაში გამართულ პრესკონფერენციაზე. უმაღლესი კომისრის განცხადებით, ერთია საკუთარი აზრის თავისუფლად გამოხატვა და მეორეა სიძულვილის შემცველი განცხადებების გაკეთება, რამაც შესაძლოა საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს ძალადობრივი ქმედებებისკენ უბიძგოს. "ვფიქრობ, მსგავსი ფაქტები უფრო დიდი ყურადღებით საჭიროებს შესწავლას. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც მთავრობამ და საფეხბურთო ორგანოებმა ერთად უნდა იმუშაონ. მიმაჩნია, რომ თავისი როლი უნდა შეასრულოს ფიფამაც. ჩვენ ბევრი უნდა ვიშრომოთ იმისათვის, რათა ასეთი ფაქტები აღარ განმეორდეს", - განაცხადა ალ ჰუსეინმა. გაერო შეშფოთებულია: უკრაინაში რასიზმი და ფაშიზმია 