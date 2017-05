უკრაინაში შეტაკებების დროს ქართველი მებრძოლი დაიღუპა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ukraina [1] => qartveli-mebrdzoli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130171 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ukraina [1] => qartveli-mebrdzoli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130171 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1692 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ukraina [1] => qartveli-mebrdzoli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ukraina [1] => qartveli-mebrdzoli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130171) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15646,1692) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126958 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-02 17:28:21 [post_date_gmt] => 2017-05-02 13:28:21 [post_content] => გაერომ შეშფოთება გამოთქვა კიევის ”დინამოსა” და ”შახტარის” მატჩის დროს მომხდარი რასისტული ინცინდენტების გამო. გაეროს უმაღლესმა კომისარმა ადამიანის უფლებების კუთხით ზეიდ რაად ალ ჰუსეინმა მოუწოდა ფიფას, უყურადღებოდ არ დატოვოს აღნიშნული ინცინდენტი და ზოგადად, მსგავსი ფაქტები. უკრაინის ჩემპიონატის მეორე ეტაპის მეოთხე ტურის მატჩში, რომელიც ”შახტარმა” 1:0 მოიგო, კიეველი გულშემატკივრის მხრიდან რასისტულ შეძახილებსა და სხვა ქმედებებს ჰქონდა ადგილი. ”ის რაც ჩვენ ვიხილეთ კიევის ”დინამოს” გულშემატკივრების შესრულებით, შეშფოთების სერიოზულ საფუძველს გვაძლევს. მთელი ეს ატრიბუტიკა და სიმბოლიკა, სვასტიკები... ეს კუ კლუქს კლანის ასოციაციას იწვევს”, - განაცხადა ალ ჰუსეინმა რამდენიმე დღის წინ, ჟენევაში გამართულ პრესკონფერენციაზე. უმაღლესი კომისრის განცხადებით, ერთია საკუთარი აზრის თავისუფლად გამოხატვა და მეორეა სიძულვილის შემცველი განცხადებების გაკეთება, რამაც შესაძლოა საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს ძალადობრივი ქმედებებისკენ უბიძგოს. ”ვფიქრობ, მსგავსი ფაქტები უფრო დიდი ყურადღებით საჭიროებს შესწავლას. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც მთავრობამ და საფეხბურთო ორგანოებმა ერთად უნდა იმუშაონ. მიმაჩნია, რომ თავისი როლი უნდა შეასრულოს ფიფამაც. ჩვენ ბევრი უნდა ვიშრომოთ იმისათვის, რათა ასეთი ფაქტები აღარ განმეორდეს”, - განაცხადა ალ ჰუსეინმა. გაერო შეშფოთებულია: უკრაინაში რასიზმი და ფაშიზმია

უკრაინაში ეუთოს თანამშრომელი ნაღმზე აფეთქდა

უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში ეუთოს თანამშრომელი მოკლეს. დაშავებულია კიდევ ერთი ადამიანი. dw-ს ცნობით, ავტომობილი, რომელშიც მეთვალყურეები ისხდნენ ლუგანსკის ოლქში ნაღმზე აფეთქდა. ტრაგიკულ შემთხვევაზე წერენ სხვა უცხოური მედიასაშუალებებიც. ინფორმაციას ავსტრიის საგარეო საქმეთა მინისტრი სებასტიან კურციც გამოეხმაურა. Tragic news from #Ukraine: SMM patrol drove on mine. 

One #OSCE patrol member killed, one injured 1/3 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) April 23, 2017

გიორგი მარგველაშვილმა უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო საქართველოში მოიწვია

გიორგი მარგველაშვილმა პრეზიდენტის სასახლეში საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით მყოფი უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი პავლო კლიმკინი მიიღო. პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, მხარეებს შორის საუბარი საქართველო - უკრაინის პოლიტიკური დიალოგის გააქტიურებას, ეკონომიკური, სავაჭრო, ჰუმანიტარულ, სამართლებრივ სფეროებში ურთიერთობების გაღრმავებას შეეხო. გიორგი მარგველაშვილმა უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო საქართველოში მოიწვია. შეხვედრაზე განიხილეს ქვეყნებს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შემდგომი განვითარებისა და რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საქართველოსა და უკრაინის ტერიტორიების ოკუპაციის საკითხები, დაგმეს რუსეთის აგრესიული ქმედებები და საერთაშორისო სამართლის დარღვევის ფაქტები. აღინიშნა, რომ საერთაშორისო ასპარეზზე საჭიროა, ორივე ქვეყანის კოორდინირებული მუშაობა და მჭიდრო თანამშრომლობა კონფლიქტების მშვიდობიანად მოგვარებისა და საქართველოსა და უკრაინის ტერიტორიების დეოკუპაციის საკითხებზე. საქართველოს პრეზიდენტმა იმედი გამოთქვა, რომ უვიზო მიმოსვლასთან დაკავშირებით უკრაინა ევროპარლამენტის მხარდაჭერას მიიღებს და ქართველების მსგავსად, უკრაინელებსაც ექნებათ შესაძლებლობა ისარგებლონ ვიზალიბერალიზაციის სიკეთეებით. შეხვედრას ესწრებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი აბაშიშვილი, უშიშროების საბჭოს მდივანი დავით რაქვიაშვილი და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ჯალაღანია და პრეზიდენტის მრჩევლები. გიორგი მარგველაშვილმა უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო საქართველოში მოიწვია [post_title] => გაერო შეშფოთებულია: უკრაინაში რასიზმი და ფაშიზმია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gaero-sheshfotebulia-ukrainashi-rasizmi-da-fashizmia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-02 17:28:21 [post_modified_gmt] => 2017-05-02 13:28:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126958 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 21 [max_num_pages] => 7 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 00c26b93f76c24da31de4f8c7cb676c6 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )