“უკრაინელები გვეხვეწებოდნენ, ამ კაცს საქართველოს მოქალაქეობა დაუბრუნეთ და მოგვაშორეთო – ჩუგოშვილი სააკაშვილზე

საქართველო ჯერ დაპაუზდა და შემდეგ უკან გადახვევა დაიწყო, - ამის შესახებ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ტელეკომპანია გადაცემაში "არჩევანი" განაცხადა. „ჩვენ 2012 წელს თითქმის 16 მილიარდის ოდენობის ბიუჯეტი დავტოვეთ. 4 წლის თავზე ეს შემცირდა შემცირდა მილიარდნახევარი დოლარით. ე.ი. საქართველომ საგრძნობლად უკან დაიხია. ამათ საშინაო ვალი 2, ხოლო საგარეო ვალი ერთი მილიარდი ლარით გაზარდეს. ჩვენ ვალს რომ ვიღებდით, ეკონომიკაში ვდებდით და შემდეგ ვიხდიდით, ესენი კი თვითონ ირიგებენ და ნაცნობობაში ხარჯავენ ფულს. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით, სიღარიბის მაჩვენებელი 50-დან 20 პროცენტზე ჩამოვიდა. თვითმფრინავით მგზავრობისას საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტსა და აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია "ქართული ოცნების" დეპუტატ ცოტნე ანანიძეს შორის შელაპარაკება მოხდა. ინციდენტის ამსახველი ვიდეო სოციალურ ქსელში ვრცელდება. ცოტნე ანანიძემ სააკაშვილს 2011 წლის 26 მაისს მოვლენები,ბათუმის უნივერსიტეტის დარბევა და ციხეში განვითარებული მოვლენები შეახსენა. "ბათუმის უნივერსიტეტის დარბევა არ გახსოვთ, არც ჩვენი დაჭერა? დაჭერები, ციხის ამბები, საქართველოში რაც ხდებოდა, აღარ გახსოვთ, ბათუმელებს რა უქენით?" - ეუბნება ანანიძე სააკაშვილს, რაზეც ყოფილი პრეზიდენტი პასუხობს: "ბათუმელებს რა ვუქენი? ბათუმი ავაღორძინე, შე ნაძირალა!" https://www.youtube.com/watch?v=2qC_b4sAG80&feature=youtu.be

მე არ მიშვებენ ჩემს ქვეყანაში და საქართველოს დაუძინებელ მტერს ფეხქვეშ გაეგენ!, - საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მოსკოვის ყოფილი მერის, იური ლუჟკოვის საქართველოში ჩამოსვლას "ფეისბუქზე" ეხმაურება.. "ლუჟკოვის ბრძანებით, 2009 წელს, ჩვენი რამდენიმე ათეული სოფლის გადამწვარი ნასახლარები მიწასთან გაასწორეს და ზედ "მოსკოვის რაიონი" დააშენეს, თავისი სამხედრო ყაზარმებით. უკვე მანამდე ბევრად ადრე, 2004 წლის აჭარის მოვლენების შემდეგ, ჩვენ ის პერსონა ნონ გრატად გვყავდა გამოცხადებული და რუსეთში მაშინდელი ოფიციალური ვიზიტების დროს, მასთან პროტოკოლით გათვალისწინებულ შეხვედრაზეც კი, ყოველთვის უარს ვამბობდი. მე არ მიშვებენ ჩემს ქვეყანაში და საქართველოს დაუძინებელ მტერს ფეხქვეშ გაეგენ! სიმბოლურია, რომ ჩვენ ლუჟკოვს და მის ამფსონებს 2004 წლის 6 მაისს, გიორგობაზე ამოვუკვეთეთ ფეხი საქართველოდან, ამათ კი, იგივე დღეს, გიორობაზე მიიღეს და უგალობეს კიდევაც! მურვან ყრუსაც უგალობებდნენ? შაჰ აბასსაც უგალობებდნენ? პუტინსაც უგალობებენ?",-წერს მიხეილ სააკაშვილი. საქართველო ჯერ დაპაუზდა და შემდეგ უკან გადახვევა დაიწყო, - ამის შესახებ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ტელეკომპანია გადაცემაში "არჩევანი" განაცხადა. „ჩვენ 2012 წელს თითქმის 16 მილიარდის ოდენობის ბიუჯეტი დავტოვეთ. 4 წლის თავზე ეს შემცირდა შემცირდა მილიარდნახევარი დოლარით. ე.ი. საქართველომ საგრძნობლად უკან დაიხია. ამათ საშინაო ვალი 2, ხოლო საგარეო ვალი ერთი მილიარდი ლარით გაზარდეს. ჩვენ ვალს რომ ვიღებდით, ეკონომიკაში ვდებდით და შემდეგ ვიხდიდით, ესენი კი თვითონ ირიგებენ და ნაცნობობაში ხარჯავენ ფულს. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით, სიღარიბის მაჩვენებელი 50-დან 20 პროცენტზე ჩამოვიდა. 