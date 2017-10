უკრაინელების შთაბეჭდილება – საქართველოს შესახებ ლეგენდები სიმართლე აღმოჩნდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lopota-spa-rezorti [1] => fortunas-temebi [2] => akhali-gudauri [3] => yanair ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182167 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => lopota-spa-rezorti [1] => fortunas-temebi [2] => akhali-gudauri [3] => yanair ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182167 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5318 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => lopota-spa-rezorti [1] => fortunas-temebi [2] => akhali-gudauri [3] => yanair ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => lopota-spa-rezorti [1] => fortunas-temebi [2] => akhali-gudauri [3] => yanair ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (182167) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20839,16375,5318,20840) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 181000 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-27 14:11:30 [post_date_gmt] => 2017-10-27 10:11:30 [post_content] => შსს-ს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის ინფორმაციით, 2017 წლის იანვარ-ივნისის პერიოდში დაფიქსირებულია თვითმკვლელობის 197 ფაქტი, მათ შორის 2 ფაქტზე დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დევნა 115-ე მუხლით გათვალისწინებული ნიშნების არსებობის გამო. სუიციდის თემა არ დაიყვანება ერთ ან რამოდენიმე ფაქტორზე, მაგრამ კავშირი არსებობს ისეთ ფაქტორებს შორის, როგორიცაა სუიციდის მცდელობა წარსულში, დეპრესია, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების არსებობა, ალკოჰოლის ჭარბი რაოდენობით მიღება, სოციალური მხარდაჭერის ნაკლებობა, ცხოვრების საზრისის დაკარგვა, გამოუვალობის შეგრძნება, და ა.შ. - ამ მიზეზთა ერთობლიობა მთლიანობაში ადამიანის ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზემოქმედებს და რისკს ზრდის სუიციდის. ფსიქოლოგთა თქმით, სუიციდის მაჩვენებლით საქართველო კავკასიის რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავე ქვეყანაა. ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტი, გიორგი დონაძე, განმარტავს, რომ ასაკის, სქესის და რეგიონის მიხედვითაც კი სუიციდის გამოწვევი მაჩვენებლები განსხვავებულია. მისი თქმით, განსაკუთებით მძიმე სურათი ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებშია. „ფორტუნას“ კითხვებს სწორედ გიორგი დონაძემ უპასუხა.

ექვს თვეში თვითმკვლელობის ორასამდე შემთხვევა არის თუ არა დიდი მაჩვენებელი საქართველოსთვის?

როგორია მსოფლიო სტატისტიკა და რა ადგილი უკავია საქართველოს სუიციდის მაჩვენებლით?

რა არის სუიციდის გამომწვევი მიზეზები?

- ალკოჰოლზე, ნარკოტიკულ, ფსიქოაქტიურ ნივთიერებებზე დამოკიდებული ან მისი ხშირი მომხმარებლები;

- ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირები;ადამიანები, რომლებიც განიცდიან ან გადაიტანეს ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური ტრავმა, აქვთ მძიმე სომატური(სხეულებრივი) დაავადებები;

- ადამიანები, რომლებსაც არავინ ჰყავთ ან თავს გრძნობენ ყველასგან გარიყულად და მიტოვებულად;

- წარსულში სუიციდის მცდელობის მქონე პირები;

- ოჯახურ ისტორიაში სუიციდის მცდელობის მქონე პირები;

- ხშირ შემთხვევაში ეს არის დეპრესია, ცხოვრების აზრის დაკარგვა, სოციალური კონტაქტების დაკარგვა, სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვა გამომწვევი მიზეზი არსებობს. მოზარდების შემთხვევაში შეიძლება იყოს კონფლიქტი თანატოლებთან, ოჯახთან, ზრდასრულის შემთხვევაში - სამსახურის დაკარგვა, ფინანსური პრობლემები, ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარება, ღირსების შელახვა, ემოციური კავშირების რღვევა და ა.შ.

თვითმკვლელობა ქალების შემთხვევაში უფრო ხშირია თუ მამაკაცების?

რა ასაკში უფრო ხშირად მიმართავენ სუიციდს?

რეგიონებში უფრო ხშირია თვითმკვლელობა თუ ქალაქებში?

არსებობს მოსაზრება, რომ თვითმკვლელობა იწვევს თვითმკვლელობას. ეთანხმებით?

როგორ უნდა მოხდეს სუიციდის პრევენცია?

- ამ თემაზე ვისაუბროთ, რათა დავძლიოთ არსებული სტიგმა, მათ შორის მედიის მიერ სუიციდის შემთხვევების სათანადო პასუხისმგებლობით გაშუქება უნდა მოხდეს;

- მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება სუიციდის პრევენციის, ფსიქიკური ჯანმრთელობისა და კრიზისის მართვის საკითხებში.

- იდენტიფიკაცია და იმ პირების მკურნალობა, რომლებსაც ფსიქიკური აშლილობა, ქრონიკული ტკივილი, წამალდამოკიდებულება და მძიმე ემოციური დისტრესი აღენიშნებათ;

- სუიციდის რისკის მქონე პირის ადრეული იდენტიფიცირება, შეფასება, რეფერალი სპეციალისტთან, მკურნალობა;

- ეპიდემიოლოგიური დაკვირვება, ინტეგრირებული მონაცემთა შეგროვების სისტემის შექმნის ხელშეწყობა, რომელიც გაადვილებს მაღალი რისკის პირის, ჯგუფების და სიტუაციების გამოვლენას;

- ვიზრუნოთ და მხარიდავუჭიროთ იმ პირებს, რომელთაც ჰქონდათ სუიციდის მცდელობა.

ბოლო პერიოდში საკმაოდ პოპულარულია თამაში „ლურჯი ვეშაპი“, რომელსაც უკავშირებენ თინეიჯერებსა და არასულწლოვნებში თვითმკვლელობის რიცხვის გაზრდას. რატომ ხდება მოზარდებში სუიციდი?

სადავო ნორმის მიხედვით, უთანასწორო მდგომარეობაში იყვნენ ჩაყენებული საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით სრულად მოსარგებლე პირები და პირები, რომლებიც შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის გამო, აღარ არიან ჩართული კერძო სადაზღვევო სქემებში. აღნიშნულ კატეგორიაში მყოფ პირებს უფლება ჰქონდათ, ესარგებლათ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით მხოლოდ შეზღუდული მოცულობით.

„ფორტუნასთან“ საუბრისას ჯანდაცვის მინისტრის მრჩეველი, ლაშა ნიკოლაძე, ამბობს, რომ სამინისტრომ აღნიშნული საკითხი მიმდინარე წლის მაისში, სადაზღვევო კომპანიებისგან ონლაინბაზების მოწოდებისთანავე, გამოასწორა.

„საკითხი შეეხება, დაახლოებით, ერთი წლის წინანდელ სტატუსკვოს, რომელიც 6 თუ 7 თვის წინათ შეიცვალა. მანამ, სანამ ონლაინ სადაზღვევო ბაზები არ გვექნებოდა, ჩვენ ვერ დავინახავდით, ვინ იყო დაზღვეული და ვინ არა. როცა სადაზღვევო ბაზები მოგვაწოდეს, ჩვენ ადამიანებს უკვე 1 მაისიდან შევთავაზეთ განსხვავებული სქემა, რომელიც არამარტო დაზღვევა დაკარგული ადამიანების სახელმწიფოსთან ურთიერთობის ახალ სქემას გულისხმობდა, არამედ კიდევ ახალი ჯგუფების გაჩენას საყოველთაო ჯანდაცვაში, რომელთა ბედზეც დაზღვევაში ყოფნა არ ყოფნა არ მოქმედებს,“ - განაცხადა ლაშა ნიკოლაძემ.

„მინიმალური პაკეტი გადაუდებელ დახმარებას გულისხმობს. იმ შემთხვევაში, თუ ვერ მოხდა 6 თვის განმავლობაში კერძო დაზღვევის აღდგენა, პირის ფინანსური კატეგორიის მიხედვით მოხდება სრულყოფილი პაკეტის დამატებაც, რაც გულისხმობს გეგმიურ კვლევებსაც. ამას არანაირი მოსვლა და ფურცლები არ სჭირდება,“ - აღნიშნა ნიკოლაძემ.

მმართველი პარტიის მხარდაჭერის გაზრდისა და ოპოზიციური სპექტრის რეიტინგის შემცირების შესაძლო მიზეზები

ვახტანგ ძაბირაძე ამის მიზეზებზე საუბრისას, 2016 წლის არჩევნების შემდეგ განვითარებულ მოვლენებს იხსენებს. ძაბირაძე მიიჩნევს, რომ ოპოზიციის შესუსტებაზე მხოლოდ "ნაციონალური მოძრაობის" გაყოფამ არ იმოქმედა.

"ოპოზიციური სპექტრი 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დაიშალა, არა მარტო "ნაციონალური მოძრაობა", "რესპუბლიკელები", "თავისუფალი დამოკრატები", ფრაგმენტაცია მოხდა. ეს მუშაობს იმაზე, რომ ზოგადად ოპოზიციური სპექტრის რეიტინგი დაეცა. მათ არ ჰქონდათ მხარდაჭერა, მაგრამ რაც ჰქონდათ, ისიც დაკარგეს. ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრის დანაწევრება მოხდა, ახალი კი ვერ ჩამოყალიბდა," - ამბობს ძაბირაძე.

ვახტანგ ძაბირაძე 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე მეორე ტურების უფრო მეტ რაოდენობას იმით ხსნის, რომ იმ დროისათვის ბიუროკრატია მხოლოდ "ქართული ოცნების" ხელში არ იყო.

"ადგილობრივი ხელისუფლება ძირითადად მაინც კონტროლდებოდა "ნაციონალების" მიერ. სახელისუფლებო ბიუროკრატია მხოლოდ "ქართული ოცნების" არ იყო, ამან იმუშავა მაშინ. ახლა როცა ენმ და სხვა პოლიტიკური სპექტრი გაიყო, ვერ ჩამოყალიბდა ოპოზიცია, ამომრჩეველი არ წავიდა," - აცხადებს ძაბირაძე.

ის მიიჩნევს, რომ საზოგადოებამ ვერ ნახა ძლიერი ახალი ნარატივი, ახალი ლიდერები ახალი შეთავაზებებით, რომელიც განსხვავდება "ქართული ოცნებისა" და "ნაციონალური მოძრაობის" დაპირებებისგან, ამიტომ ვერც ყურადღების მიქცევა შეძლეს.

"საქართველოში მუდმივად არსებობს საზოგადოების ნაწილი, რომელსაც აქვს პრორუსული განწყობები და ახლა, უბრალოდ, ბრძოლა არის ორ პოლიტიკურ ძალას შორის, რომელი დაისაკუთრებს ამომრჩევლის ამ სეგმენტს. მათი რეიტინგი გარკვეული შეშფოთების საფუძველს იძლევა, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, მათ არასდროს აქვთ იმხელა მხარდაჭერა, რომ ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში დღის წესრიგის შეცვლა შეძლონ," - აცხადებს კაკაჩია.

ერთპარტიული მმართველობა და პროცესების ქუჩაში გადატანის რისკი

პოლიტოლოგები ერთპარტიულ მმართველობაზე საუბრისას უკანასკნელი 15-20 წლის ისტორიას იხსნებენ და პროცესების ქუჩაში გადატანის რისკს ხედავენ.

"ერთპარტიული მმართველობა ხშირად მმართველ ძალას უბიძგებს ძალისმიერი და რეპრესიული მეთოდების გამოყენებისკენ. მთლიანად საზოგადოებრივი სივრცის, ეკონომიკის, ბიზნესის, სოციალური სფეროს მონოპოლიზაცია იწყება, ეს ერთობლიობაში ქმნის საპროტესტო მუხტს, რომელიც ასახვას არჩევნებში ვერ ჰპოვებს და პოლიტიკური პროცესი ქუჩაში გადადის. ეს ხიფათი აქვს "ქართულ ოცნებას". თუ ამას ვერ გაიაზრებენ, ისევ ქუჩამდე მივალთ, იმის მიუხედავად, თუ რა რეიტინგი აქვს დღეს. 2012 წელს სწორად ამიტომ "ნაციონალურმა მოძრაობამ" წააგო არჩევნები და დაკარგა ძალაუფლება, ეს ისე, რომ "ქართულმა ოცნებამ" ახლო წარსულის ისტორიას მაინც გადახედოს," -ამბობს ძაბირაძე.

საქართველოში სახელისუფლებო ვერტიკალის მონოპოლიზებას ყოველთვის მოჰყვება ხოლმე უკმაყოფილებაც.

საქართველოს პოლიტიკურ რეალობას სწრაფი ცვლილება ახასიათებს.

"თუ გადავხედავთ 25-წლიან ინსტორიას, ხელისუფლებას ხალხი 2 ვადით ირჩევს, ეს არის ოცნების მეორე ვადა. შეიძლება, ეს არარეალურად ჟღერდეს დღეს, რადგან არ ჩანს ოპოზიციური შემცვლელი ძალა, მაგრამ საქართველოში იმდენად სწრაფად ვითარდება მოვლენები, რომ არაა გამორიცხული, ბოლო 1-2 წლის განმავლობაში სიტუაცია კარდინალურად შეიცვალოს. მით უმეტეს, თუ ამას სოციალური, ეკონომიკური ან სხვა ტიპის კრიზისი დაემატება, აბსოლუტურად შესაძლებელია სხვა კონფიგურაციის მიღება," - აცხადებს კაკაჩია.

ავტორიტარიზმის ნიშნები დღეს იმდენად არ შეინიშნება, რამდენადაც არაფორმალური მმართველობის, როცა რეალურად ხელისუფლების ძირითადი ცენტრი ლეგიტიმური სტრუქტურების გარეთაა.

"ამ შემთხვევაში საუბარია ბიძინა ივანიშვილზე, რომელიც არაფორმალური ლიდერია, აკონტროლებს ხელისუფლების ვერტიკალს, თუმცა მისი მხარდაჭერა განაპირობებს "ქართული ოცნების" დიდ მხარდაჭერასაც მოსახლეობაში. მით უმეტეს, ეს არ არის პოლიტიკურად მგდრადი, იდეოლოგიაზე დაფუძნებული ერთობა. არაფორმალური მმართველობა სერიოზულ პრობლემას უქმნის დემოკრატიული ისნტიტუტების განვითარებას, აფერხებს ამ პროცესს. იგივე შეიძლება, ითქვას მიხეილ სააკაშვილზეც, რომელიც ასევე არაფორმალური ლიდერია საკუთარი პოლიტიკური პარტიის და, თუ წინა საპარლამენტო არჩევნებს გადავხედავთ, ამ ორმა არაფორმალურმა ლიდერმა განსაზღვრა კიდეც იმ არჩევნების ბედი," - აცხადებს კაკაჩია.

პროტესტის ხმა და პასიური ამომრჩევლის შესაძლო ინტერესები

"აქ კიდევ ერთი რამ არის მნიშვნელოვანი, ალეკო ელისაშვილმა თბილისში მიიღო იმდენივე პროცენტი, რაც "ნაციონალურმა მოძრაობამ". ეს კი იმას ნიშნავს, რომ აქტიური ამომრჩეველი ეძებდა მესამე, ახალ ძალას, პარტიებზე გულგატეხილმა მოძებნა ნეიტრალური ფიგურა - ალეკო ელისაშვილი და მას დაუჭირა მხარი. მასთან წავიდა არა იმათი ხმები, ვისაც იმედი ჰქონდათ, რომ ალეკო მოიგებდა, წავიდა საპროტესტო ხმები, პოლიტიკური პარტიების მიმართ პროტესტი აისახა ალეკო ელისაშვილის ხმებში. მხარდაჭერა, რომელიც ელისაშვილმა მიიღო, საკმაოდ დიდია და მოულოდნელი, როცა უპარტიო კანდიდატი, რომელსაც ორგანიზაციული სტრუქტურა მხარს არ უჭერს, ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანია ანალიზისთვის, თუ გვინდა, გავიგოთ, რა ტენდენციაა მოსახლეობაში," - აღნიშნავს ვახტანგ ძაბირაძე და დასძენს, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი ახალ ძალას ეძებს.

"ქართულ ოცნებას" რომ დღეისათვის დიდი რეიტინგი აქვს, ეს ამ კუთხით არაფერს ცვლის, რადგან მოვლენები შესაძლოა, სწრაფად შეტრიალდეს.

კორჩნელი კაკაჩია კი მიიჩნევს, რომ აქცენტი იმდენად არის არა მესამე ძალაზე, რამდენადაც ახალ სახეებზე და ახალ იდეებზე.

" ელისაშვილი უფრო იყო პროტესტის ხმა, ვიდრე ალტერნატივა, ის მოიაზრებოდა, როგორც ერთი პიროვნება, ამიტომ უფრო სიმპათიები გადაიხარა მისკენ, მაგრამ შეიძლება, სიტუაცია სხვანაირად შეიცვალოს თუ ელისაშვილი გადაწყვეტს, რომ პოლიტიკური პარტია შექმნას და საპარლამენტო არჩევნებისთვის დაიწყოს მზადება. "ამომრჩეველი ეძებს ახალ იდეებს, რომელიც ახლოს იქნება ხალხის პრობლემებთან, რომელიც საზოგადოებას აწუხებს, მათ შორის სოციალური, ეკონომიკური და სხვა პრობლემები," - აცხადებს კაკაჩია.

"მაგალითად, გიორგი ვაშაძის შემთხვევაში ყველა მიხვდა, რომ ამ ჯგუფს ჰქონდა კონცეპტუალური მონახაზი, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ წარმოადგენს იმ ჯგუფს, რომელიც მოიაზრება, როგორც "ნაციონალური მოძრაობის" ყოფილი წევრი, არ არის გასაკვირი, რომ ვერ აჩვენა ისეთი შედეგი, როგორსაც შესაძლოა, მოელოდნენ. რაც შეეხება დანარჩენ პარტიებს, პროგრამები ერთმანეთს ჰგავს და ერთადერთი ეს იყო ალეკო ელისაშვილი, რომელმაც თავისი თავი გამოაჩინა, როგორც ქალაქის პრობლემების კარგად მცდონემ. წამოსწია რეალური საკითხები, არა ზოგადი, ყალბი და პათეტიკით გამსჭვალული პლატფორმები, როგორც ხშირად ხდება, არამედ კონკრეტული პრობლემები, რომელიც ხალხს აწუხებს, ამან გამოიწვია მის მიმართ სიმპათიების გაჩენა მოსახლეობაში. თუმცა, დღეს ვინც მას მისცა ხმა, არ ნიშნავს, რომ მომავალშიც მისცემს, რადგან შესაძლოა, კონფიგურაცია შეიცვალოს. "ამომრჩეველმა ელისაშვილისთვის ხმის მიცემით პროტესტი გამოხატა "ოცნების" და "ენმ"-ის მიმართ, მას სურდა, მესამე ტიპის კანდიდატი, რომლის პოსტულატებიც მისთვის გასაგები იყო და ამით სიგნალსაც უგზავნის დანარჩენ პარტიებს, რა საკითხებს უნდა მიაქციოს ყურადღება," - ამბობს კორნელი კაკაჩია.

ბოლო წლების სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, მნიშვნელოვანი ზრდა არ ფიქსირდება, მიუხედავად ამისა, შსს-ს წლევანდელი სტატისტიკური მაჩვენებელი საგანგაშოდ შეიძლება არ ჩავთვალოთ, მაგრამ მიუხედავად თითოული ჩვენგანის, სახელმწიფოს ვალდებულება იზრუნოს პრევენციაზე და დანერგოს პრევენციის ეფექტური პროგრამები, რათა მოხდეს სუიციდით გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირება. საქართველო მსოფლიოში სუიციდის მაღალი რიცხვით არ გამოირჩევა, მაგრამ კავკასიას რეგიონში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი სწორედ ჩვენს ქვეყანას აქვს.რამდენიმე მიზეზზე შეიძლება საუბარი. ეს არის:მამაკაცების შემთხვევაში, რადგან მეთოდებს შორის არის განსხვავება. მცდელობა ქალებში უფრო ხშირია. მეთოდები კაცებთან უფრო ძალადობრივია, ვიდრე ქალებთან.მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემების მიხედვით, ასაკი 15-დან 29 წლამდე მერყეობს. ამ ასაკში თვითმკვლელობის რიცხვი ყველაზე დიდია.შსს-ს და საქსტატს არ აქვთ სუიციდის ეფექტური მაჩვენებლები იმიტომ, რომ არ არის ზუსტი აღრიცხვიანობა. ეს რიცხვი შეიძლება რეალურად უფრო დიდი იყოს. რეგიონები განსაკუთრებით მოწყვლადი არის, გამოყოფილად ისეთი რეგიონები, რომლებიც ეთნიკური უმცირესობითაა წარმოდგენილი. ასეთ რეგიონებში ხშირია ქალთა უფლებების დარღვევა და ხშირად ქალები თვითმკვლელობის მიზნით, ძალადობრივ მეთოდებს მიმართავენ.ამას ე.წ. „გადამდებ სუიციდს" ვუწოდებთ. რეგიონში როცა ხდება სუიციდი, ეს საკმაოდ ტრავმული მოვლენაა, აისახება არა მხოლოდ ოჯახის წევრებსა და ახლობლებზე, არამედ რეგიონის გარკვეულ ტერიტორიაზე და შესაძლოა, მაშინ, როცა ეს მოვლენა არ არის მონელებული, ვიღაცამ კვლავ სუიციდალურ ქცევას მიმართოს, განსაკუთრებით ოჯახის წევრებმა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ საკითხზე ტაბუ მოიხსნას და საზოგადოებაში ღიად ვისაუბროთ, დავეხმაროთ იმ პირებს, ვინც გლოვობს თვითმკვლელობით გარდაცვლილ ახლობელს, ან თავად აქვს სუიციდური აზრები, ვინც მარტოა და გვერდში დგომა სჭირდება. არ უნდა შეგვეშინდეს გახსნილად საუბარი სუიციდზე, მნიშვნელოვანია მითების მსხვრევა.ეფექტური პრევენციის მექანიზმები რამდენიმე ფაქტორს მოიცავს მათ შორის:ბავშვებსა და მოზარდებში ადგილი აქვს, ასე ვთქვათ, ერთმანეთის მიმართ აყოლას. ისინი მუდმივ ექსტრემალურ შეგრძნებებს ეძებენ და ეს თამაში სწორედ ექსტრემალურად მოიაზრება. თითქოს მარტივი დავალებები აქვს, შემდეგ კი ჩაყოლა ხდება. მოზარდები ხშირ შემთხვევაში გარიყულად, მარტოსულად გრძნობენ თავს და სურთ, რაიმე ჯგუფს მიეკუთვნებოდნენ და აქედან გამომდინარე, მოწყვლადები არიან მსგავსი ტიპის თამაშების მიმართ, რაც მათ უქმნის ჯგუფში ჩართულობის, მიკუთვნებულობის განცდას. ეძებენ იმ ჯგუფებსა და ადამიანებს, ვისაც მიეჯაჭვებიან. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მშობლები ამ დროს ყურადღებით იყვნენ და ღია, გახსნილი ურთიერთობა ჰქონდეთ ბავშვებთან. ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტი, გიორგი დონაძე საკონსტიტუციო სასამართლო არჩევნების შედეგების ანალიზი ამ მიზეზთა ერთობლიობა მთლიანობაში ადამიანის ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზემოქმედებს და რისკს ზრდის სუიციდის. ფსიქოლოგთა თქმით, სუიციდის მაჩვენებლით საქართველო კავკასიის რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავე ქვეყანაა.განმარტავს, რომ ასაკის, სქესის და რეგიონის მიხედვითაც კი სუიციდის გამოწვევი მაჩვენებლები განსხვავებულია. მისი თქმით, განსაკუთრებით მძიმე სურათი ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებშია. „ფორტუნას" კითხვებს სწორედ გიორგი დონაძემ უპასუხა.ბოლო წლების სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, მნიშვნელოვანი ზრდა არ ფიქსირდება, მიუხედავად ამისა, შსს-ს წლევანდელი სტატისტიკური მაჩვენებელი საგანგაშოდ შეიძლება არ ჩავთვალოთ, მაგრამ მიუხედავად თითოული ჩვენგანის, სახელმწიფოს ვალდებულება იზრუნოს პრევენციაზე და დანერგოს პრევენციის ეფექტური პროგრამები, რათა მოხდეს სუიციდით გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირება. საქართველო მსოფლიოში სუიციდის მაღალი რიცხვით არ გამოირჩევა, მაგრამ კავკასიას რეგიონში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი სწორედ ჩვენს ქვეყანას აქვს.რამდენიმე მიზეზზე შეიძლება საუბარი. ეს არის:მამაკაცების შემთხვევაში, რადგან მეთოდებს შორის არის განსხვავება. მცდელობა ქალებში უფრო ხშირია. მეთოდები კაცებთან უფრო ძალადობრივია, ვიდრე ქალებთან.მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემების მიხედვით, ასაკი 15-დან 29 წლამდე მერყეობს. ამ ასაკში თვითმკვლელობის რიცხვი ყველაზე დიდია.შსს-ს და საქსტატს არ აქვთ სუიციდის ეფექტური მაჩვენებლები იმიტომ, რომ არ არის ზუსტი აღრიცხვიანობა. ეს რიცხვი შეიძლება რეალურად უფრო დიდი იყოს. რეგიონები განსაკუთრებით მოწყვლადი არის, გამოყოფილად ისეთი რეგიონები, რომლებიც ეთნიკური უმცირესობითაა წარმოდგენილი. ასეთ რეგიონებში ხშირია ქალთა უფლებების დარღვევა და ხშირად ქალები თვითმკვლელობის მიზნით, ძალადობრივ მეთოდებს მიმართავენ.ამას ე.წ. „გადამდებ სუიციდს" ვუწოდებთ. რეგიონში როცა ხდება სუიციდი, ეს საკმაოდ ტრავმული მოვლენაა, აისახება არა მხოლოდ ოჯახის წევრებსა და ახლობლებზე, არამედ რეგიონის გარკვეულ ტერიტორიაზე და შესაძლოა, მაშინ, როცა ეს მოვლენა არ არის მონელებული, ვიღაცამ კვლავ სუიციდალურ ქცევას მიმართოს, განსაკუთრებით ოჯახის წევრებმა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ საკითხზე ტაბუ მოიხსნას და საზოგადოებაში ღიად ვისაუბროთ, დავეხმაროთ იმ პირებს, ვინც გლოვობს თვითმკვლელობით გარდაცვლილ ახლობელს, ან თავად აქვს სუიციდური აზრები, ვინც მარტოა და გვერდში დგომა სჭირდება. არ უნდა შეგვეშინდეს გახსნილად საუბარი სუიციდზე, მნიშვნელოვანია მითების მსხვრევა.ეფექტური პრევენციის მექანიზმები რამდენიმე ფაქტორს მოიცავს მათ შორის:ბავშვებსა და მოზარდებში ადგილი აქვს, ასე ვთქვათ, ერთმანეთის მიმართ აყოლას. ისინი მუდმივ ექსტრემალურ შეგრძნებებს ეძებენ და ეს თამაში სწორედ ექსტრემალურად მოიაზრება. თითქოს მარტივი დავალებები აქვს, შემდეგ კი ჩაყოლა ხდება. მოზარდები ხშირ შემთხვევაში გარიყულად, მარტოსულად გრძნობენ თავს და სურთ, რაიმე ჯგუფს მიეკუთვნებოდნენ და აქედან გამომდინარე, მოწყვლადები არ ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტი, გიორგი დონაძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ar-unda-shegveshindes-gakhsnilad-saubari-suicidze-fsiqikuri-janmrtelobis-specialisti-giorgi-donadze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-28 19:32:50 [post_modified_gmt] => 2017-10-28 15:32:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181000 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 203 [max_num_pages] => 68 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 53c1bab9304cf9608edf710f23696689 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )